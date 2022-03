NEO-Fraktion in Unterhaching beantragt Markierungen an Bushaltestellen

Von: Iris Janda

Die NEOs haben selbst Hand angelegt und an der Bussard-Straße in Unterhaching getestet, wie hilfreich rote Markierungen sind. Sie bitten die Bürger um Feedback. © E. Salzeder

Weil die Bordsteinkanten für die barrierefreien Bushaltestellen in Unterhaching deutlich höher als reguläre Bordsteine sind, hat die NEO-Fraktion im Gemeinderat eine farbliche Markierung beantragt. Dadurch sollen Gefahren für Fußgänger und Radfahrer minimiert werden.

Nach und nach werden in Unterhaching wie in vielen umliegenden Gemeinden die örtlichen Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Dadurch soll Menschen mit Behinderung der Einstieg in den Bus erleichtert werden. Das tun diese Haltestellen auch – allerdings können sie für andere Verkehrsteilnehmer auch eine Gefahrenquelle darstellen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand ein Antrag der NEO-Fraktion auf der Tagesordnung, der dem Problem entgegenwirken sollte.

Die Fraktion um Claudia Töpfer und Emil Salzeder forderte in ihrem Antrag von Oktober 2021, dass die betroffenen Bushaltestellen optisch mit „nachtaktiven“ Warnmarkierungen ausgestattet werden. Diese sollen beispielsweise durch reflektierende Farben Fahrgästen, Radfahrern und auch den Bussen kennzeichnen, dass an dieser Stelle auf eine hohe Bordsteinkante zu achten ist. Der finanzielle Aufwand sei dabei gering und voraussichtlich mit den Mitteln des Bauhofs durchführbar. Zum Anlass nahmen die NEOs die Hinweise von Anwohnern der Bussardstraße, dass Fahrgäste leicht von der hohen Bordsteinkante stürzen könnten und Radfahrer beim queren der Straße die versetzten Absenkungen übersehen und stürzen.

Nach Ansicht der Verwaltung ist hier allerdings kein Handlungsbedarf gegeben. Die Bushaltestellen seien auch nachts gut ausgeleuchtet, sodass keine entsprechende Warnmarkierung nötig sei. Darüber hinaus müssten solche Markierung wegen der Witterung ständig erneuert werden, was zu einem erheblichen Wartungs- und damit Kostenaufwand führe. Außerdem seien die Bushaltestellen entsprechend den Vorgaben des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) ausgebaut worden, der eine zusätzliche Markierung nicht vorsieht.



NEO-Mann Emil Salzeder verdeutlichte in der Sitzung, dass es weniger darum gehe, ob die Markierung nachts sichtbar ist, sondern um die Markierung als solche. Als Beispiel nannte er die rote Fahrbahnmarkierung an der Ter-Meer-Straße. Die Schrammen an den Randsteinen würden zeigen, dass rote Markierungen auch Busfahrern das Anfahren der Haltestellen erleichtern würden. „Tagaktiv wird es glaub ich auch nicht teuer“, meinte Salzeder.



Christa Helming und Gertraud Schubert von den Freien Wählern pflichteten Salzeder bei. Die Randsteine seien tatsächlich sehr hoch. „Da Problem betrifft Radfahrer eher noch als Menschen mit Behinderung“, so Schubert. Bürgermeister Wolfgang Panzer schlug vor, man könne im Gemeindejournal über die erhöhten Bordsteinkanten an den Haltestellen informieren.



„Ich würde anregen, dass wir die Thematik mit dem Behindertenbeirat diskutieren“, erklärte Grünen-Rätin Claudia Köhler. Rathauschef Panzer begrüßte den Vorschlag und riet zu einer Verschiebung der Debatte. In diesem Zuge bat Armin Konetschny (Grüne) darum, beim MVV anzufragen, ob die Bordsteine als Risikopunkt bekannt seien. Da es keine Einwände zum Vorschlag gab, geht die Thematik nun zuerst in den Behindertenbeirat.



Für die NEOs ist das aber kein Grund, die Füße still zu halten. Zwei Tage nach der Sitzung veröffentlichen sie auf ihrer Facebook-Seite ein Video mit ihrer „ersten Ordnungswidrigkeit im Dienste der Sicherheit“. Darauf hat ein „Geheimagent der NEOs“ an der Bushaltestelle Bussardstraße auf einem kleinen Abschnitt rote Streifen oberhalb und seitlich der Bordsteinkante angebracht. Auf einem handgeschriebenen Zettel wird um Feedback der Bürger gebeten.

Iris Janda

