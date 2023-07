Politik von Jugend für Jugend: Der Neubiberger Marius Funke

Von: Sabine Beisken-Hengge

Nicht nur mit einem Banner macht das Jugendparlament Neubiberg auf sich aufmerksam. Die parteiunabhängigen Mitglieder (Marius Funke ist in der Mitte vorne zu sehen) setzen sich für Veränderungen in der Gemeinde ein, die vor allem die Sicht junger Bürger berücksichtigen. © oh

2021 wählten rund 100 Neubiberger Jugendliche erstmals ein Jugendparlament. Nun ist auch Marius Funke Mitglied des Gremiums.

Neubiberg – Morgens fährt der 14-Jährige mit dem Fahrrad über die ehemalige Landebahn zum Gymnasium Unterhaching. „Ich wollte mit Latein als erster Fremdsprache anfangen“, erklärt Marius funke den Umweg in die Nachbargemeinde. „Ich radel lieber, der Bus kommt leider häufig zu spät“, spricht er gleich zwei Punkte an, die gerade Jugendliche betreffen.„Wir haben die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen auf das, was uns wichtig ist“, nennt Funke als Begründung, warum er sich in seiner Freizeit im Jugendparlament engagiert.

Dass er aufgestellt und gewählt wurde, war eine „Spontanaktion“. Marius Funke war der schriftlichen Einladung des Gemeinderats zur Wahl des Jugendparlaments im vergangenen Jahr gefolgt. Als während der Veranstaltung Freiwillige als Kandidaten gesucht wurden und gleichzeitig die Inhalte der Arbeit des JuPas dargelegt wurden, dachte er sich.: „Warum nicht? Das klingt spannend!“



Bus und Rad als bevorzugte Verkehrsmittel

Zum Beispiel der Radverkehr entlang der Hauptstraße bereitet ihm Sorge. „Der ist dort nicht wirklich praktikabel aufgrund von massiven Sicherheitsproblemen.“ Die Einstellung einer direkten Busverbindung zwischen Neubiberg und Unterbiberg sieht er ebenfalls kritisch. „Ich finde es gut, direkt mitzugestalten und einiges hier zum Besseren zu verändern“, sagt der Schüler.

Der ehemalige Jugendbeauftragte Frederik Börner hatte die usprüngliche Idee, jungen Neubibergern die Möglichkeit zu geben, im Ort mitzubestimmen. Auch Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU), die Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung sowie die Mitarbeiter des Neubiberger Jugendzentrums „Gleis3“ trugen das Projekt von Anfang an mit.



Wählen kann jeder Jugendliche ab 13 Jahren

Die Wahl findet einmal im Jahr statt. „Aufstellen lassen als JuPa-Mitglied kann sich jeder, der hier wohnt oder einen Bezug zu Neubiberg hat, hier in der Schule, im Sportverein ist oder bei der Feuerwehr beispielsweise“, erklärt Funke.



Am selben Tag wird dann für die nächste Periode gewählt. Aktives und passives Wahlrecht hat jeder Neubiberger ab 13 Jahren. Derzeit besteht das Jugendparlament aus 13 gewählten Mitgliedern plus die Jugendreferentin des Gemeinderats und ein Mitarbeiter des örtlichen Jugendzentrums.



Eigenes Budget und Satzung

Nach der Wahl des aktuellen Jugendparlaments im Herbst 2023 – das Gremium wird jährlich gewählt – konnten die neuen Mitglieder in ihre Satzung frei hineinschreiben, was ihnen wichtig war.

„Die Satzung wurde vom Gemeinderat bewilligt. So haben wir jetzt im Gemeinderat die Möglichkeit, zu Themen Stellung zu nehmen und eigene Anträge einzureichen. Wir haben unser eigenes Budget. Damit können wir relativ gut auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Wir können eigene Veranstaltungen wie das Open-Air-Kino vor Kurzem organisieren. Außerdem können wir eigene Projekte anschieben und finanzieren.“

Eigene Erfahrung lässt leichter ansetzen

Zum Beispiel geht die Ausstattung mit richtigen Sitzgelegenheiten der Pavillons, wo sich jüngere Menschen treffen, auf das Konto des Jugendparlaments. „Die Pavillons wurden extra geschaffen, abseits der Wohngebiete, dass sich dort junge Menschen treffen können und auch mal laut sein können.



In der damaligen Verfassung war der Pavillon zum Beispiel an Eingang der Bundeswehruniversität nicht attraktiv genug und wurde nicht angenommen.“ Der eigene Erfahrungsschatz und das, was den Mitgliedern des Jugendparlaments von ihren Altersgenossen zugetragen wird, machen es möglich, an wichtigen Punkten anzusetzen.

Von Website bis zum Merchandise

Das Jugendparlament ist Mitglied im Leitungsgremium des Integrierten städtebauliches Entwicklungskonzepts (ISEK) für Neubiberg. Im Mittelpunkt steht die Ortsentwicklung Neu- und Unterbibergs. „Hier können wir dadurch relativ früh in die Planung mit eingreifen, wie Neubiberg künftig aussehen soll.“



Einmal in der Woche trifft sich das Jugendparlament, zudem gibt es Arbeitsgruppen, die dann gegebenenfalls zweimal zusammenkommen. Zusätzlich fallen Aufgaben an wie die Pflege einer Webseite (derzeit im Aufbau) oder des Instagram-Accounts sowie Öffentlichkeitsarbeit und das Organisieren von eigenem Merchandise.



Nächste Wahl im Oktober

„Anderthalb bis zwei Stunden wöchentlich investiere ich“, klärt Funke über den Arbeitsaufwand auf. Es lohnt sich, davon ist der Schüler auch nach einem intensiven Dreivierteljahr überzeugt.



Am Mittwoch, 11. Oktober, wird das Jugendparlament neu gewählt, die Einladungen werden wieder per Brief verschickt. Auch das neue JuPa wird eine deutliche Stimme der Jugendlichen in Neubiberg sein. Aktuelle Informationen gibt es unter www.instagram.com/jupa_neubiberg/.