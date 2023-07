Zu wenig und zu spät: Klimaneutralität 2035 bemängelt Fortschritt

Von: Raffael Scherer

Unter anderem bei der Photovoltaik seien bereits die ersten Weichen gestellt. Nun müsse aber mehr getan werden, findet die Initiative Klimaneutral 2035. © dpa

Neubiberger Initiative fordert mehr Sofortmaßnahmen für Klimaschutz. Bürgermeister Pardeller verweist auf mehrere Projekte.



Neubiberg – Viele Versprechungen, aber wenig sichtbare Erfolge, prangert die Neubiberger Initiative Klimaneutral 2035 in einem Offenen Brief an den Gemeinderat samt Bürgermeister Thomas Pardeller an. „Das Klimaschutzförderprogramm ist ein großer Erfolg, zu dem wir regelmäßig sehr positive Rückmeldung bekommen. Mit der Beauftragung des Vorreiterkonzeptes, der Wärmeplanung und der Photovoltaik-Konzepten haben Sie wichtige Weichen gestellt“, lobt die Vereinigung, kritisiert jedoch, dass aus ihrer Sicht bisher „kaum messbare Ergebnisse“ erreicht worden wären. „Dies gilt ganz besonders für den 2021 beschlossenen und bis heute nicht begonnenen Masterplan zur Klimaneutralität“, heißt es in dem Brief.

Sie verweist dabei auf das Versprechen, 500 Bäume zu pflanzen, und erklärt, dass damit nicht einmal die jährlichen CO2-Emissionen einer einzigen Person kompensiert werden könnten – gerade im Hinblick auf die geplanten 27 neuen Parkplätze „Auf der Heid“, die eher das Gegenteil bewirken werden.



Konkrete Maßnahmen statt reines Anprangern

Die Initiative schlägt dabei konkrete Sofortmaßnahmen vor: Neben Wärmepumpen und Fernwärmeleitungen fordert sie ein „echtes Klimaticket“, zum kostenlosen Nutzen der Öffentlichen. „Außerdem benötigen wir den schnellen Ausbau von E-Ladesäulen und die Umsetzung des 2014 erstellten Radverkehrsplans. Sie können die Förderbedingungen vereinfachen und nachhaltige Beschaffungsregeln einführen, aber Sie können nicht noch weitere Jahre warten, bis alle Konzepte auf dem Tisch liegen“, heißt es in dem Offenen Brief, unterzeichnet von Annika Gehrmann, Christian Ellerhold, Jens Coldewey und Michael Garding.



Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) teilte auf Anfrage mit: „Wie begrüßen die Aktivitäten und das Engagement der Initiative Klimaneutral 2035 und greifen gerne deren Anregungen auf.“



Teilenergienutzungsplan ist auf dem Weg

Deren Auffassung, dass nichts vorangehe, könne er jedoch nicht nachvollziehen. Pardeller verweist auf die diversen Projekte des voll besetzten Sachgebiets 44 „Umwelt- und Naturschutz“, die derzeit bearbeitet und vorangebracht werden. So wurde etwa jüngst der Entschluss gefasst, alle Straßenlaternen auf LED umzustellen.

Im Bereich des Teilenergienutzungsplanes Wärme sei man derzeit in einem Förderantragsverfahren, inklusive eines laufenden beziehungsweise abgeschlossenen Vergabeverfahrens. Weiter sei man gleichzeitig bereits beim Energiekonzept Photovoltaik für kommunale Liegenschaften samt Analyse zu Freiflächen PV-Anlagen. Diese seien bereits abgeschlossen und würden noch im Juli dem Gemeinderat vorgestellt.

Parkplätze „zwingend“ notwendig

Obendrein würde die Gemeinde mit dem im Sommer 2021 beschlossenen Förderprogramm (Fördersumme 250.000 bis zu 450.000 Euro im Jahr 2022) auch die Umweltschutzbemühungen der Neubiberger anregen.



Die von der Initiative angesprochenen Parkplätze seien größtenteils baurechtlich beauftragt und seien „zwingend“, gerade für Besucher des Friedhofes, die aufgrund eingeschränkter Mobilität keine langen Fußwege in Kauf nehmen könnten. Er verweist zudem darauf, dass besagte Parkplätze „an sich wasserdurchlässig sind und keine vollständige Versiegelung erfolgt“.



ARGE Wärmewende für ausreichende Versorgung

Und zum Thema Klimatickets: „Die Gemeinde Neubiberg hat bereits Klimatickets eingeführt, die Neubiberger Bürgerinnen und Bürger bei der Gemeindeverwaltung ausleihen können. Wir schaffen damit einen hohen Anreiz, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch hinsichtlich der Förderung des Radverkehrs konnten bereits zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht werden. So werden beispielsweise die Schutzstreifen auf der Hauptstraße verlängert und Fahrradpiktogrammketten auf der Cramer-Klett-Straße angebracht.“



Bezüglich der viel diskutierten Wärmeversorgung müsse ebenso der Beschluss des Planungs- Infrastruktur und Umweltausschusses samt der Unterzeichnung des Vertrags und somit den Beitritt zur ARGE Wärmewende erwähnt werden.

Umwelttag im Oktober

Dass die Gemeinde nur Däumchen drehe, lasse sich also aus Sicht des Bürgermeisters nicht bestätigen: „Die Gemeinde Neubiberg ist bei dem sehr wichtigen Thema des Klimaschutzes äußerst aktiv und leistet, zum Beispiel mit dem Klimaschutzförderprogramm, mehr als viele andere Kommunen“, erklärt Pardeller.



Zum Abschluss verweist der Bürgermeister dabei auf den ersten Neubiberger Umwelttag mitsamt interessanter Vorträge rund um Klima- und Umweltschutz am Samstag, 14. Oktober, zu dem selbstverständlich auch die Initiative Klimaneutral 2035 eingeladen ist.