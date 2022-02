Neubiberg startet Ausschreibung für ISEK-Verfahren

Von: Iris Janda

Unter anderem soll im Rahmen des ISEK das Bahnhofsareal in Neubiberg rund um das Jugendzentrum Gleis 3 genauer betrachtet werden. © ija

Neubiberg will im Rahmen eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts die Weichen für die nächsten 15 bis 20 Jahre stellen. Nun startet die Suche nach passenden Planungsbüros.

„Eine spannende Zeit“ stehe Neubiberg bevor – so kommentierte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) jüngst den Beschluss des Neubiberger Gemeinderates zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Das Gremium stimmte dafür, die Erstellung dieses Konzepts auszuschreiben. Nachdem im Dezember 2021 im Gremium die Idee, die Orts­entwicklung im Rahmen der Städtebauförderung voran zu treiben, positiv aufgenommen wurde und die Ausschreibung vorbereitet werden sollte, ist nun der nächste Schritt getan. Das ISEK soll die Grundlagen schaffen für die Entwicklung in der Gemeinde in den kommenden 15 bis 20 Jahren. In den Nachbargemeinden nutzen unter anderem Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Taufkirchen dieses städtebauliche Instrument.



Zur Gemeinderatssitzung im Januar kamen auch Ursula Graß und Professor Christian Schiebel, die bei der Regierung von Oberbayern für das Thema Städtebau zuständig sind. Graß, die andere Gemeinden im Münchner Landkreis beim ISEK betreut, wird auch für Neubiberg zuständig sein. Schiebel, Sachgebietsleiter Städtebau und Bauordnung, erklärte in der Sitzung Sinn und Zweck der Städte­bauförderung.



In den 1970er-Jahren sei erkannt worden, dass es nicht nur um Wiederaufbau und Neubau gehe, sondern auch der Bestand betrachtet werden müsse. „Wir wollen städtebauliche Missstände wesentlich verbessern oder umgestalten“, so Schiebel. Dabei stünden die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Raums, die Barrierefreiheit und der Erhalt älterer Gebäude im Vordergrund. Missstände sind zum Beispiel Strukturschwächen in der Bausubstanz oder Funktionsschwächen, zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Versorgung sowie sozialer und kultureller Infrastruktur.



Zu „Missständen“ zähle beispielsweise nicht ein fehlendes Glasfasernetz, wie Schiedler auf Nachfrage erklärte. Auch eine Unterführung am Bahnübergang wäre nur dann förderfähig, wenn es ein absoluter städtebaulicher Missstand sei. Hierbei kommt allerdings noch eine weitere Einschränkung bei der Städtebauförderung zum Tragen: sie ist subsidiär, das bedeutet, sie greift erst dann, wenn alle anderen Fördertöpfe bereits ausgeschöpft sind. Die Städtebauförderung könnte in einem solchen Fall aber in der Förderkoordination mitwirken. Darüber hinaus werden keine Förderungen von Neubauten oder auf bisher leerstehenden Flächen übernommen.



Wenn die Städtebauförderung greift, übernehmen Bund und Freistaat für die jeweiligen Maßnahmen bis zu 60 Prozent der Kosten, auf die Kommune entfallen 40 Prozent. Diese Investition zahle sich aber aus: „1 Euro Förderung aktivieren zwischen 6 und 10 Euro Privatkapital“, weiß Schiedler aus Erfahrung.



Die Planungsbüros, die das ISEK entwickeln, untersuchen die gesamte Gemeinde und identifizieren mögliche Sanierungsgebiete. Welche Maßnahmen wann umgesetzt werden, entscheidet letztendlich der Gemeinderat. Ein solches Entwicklungsgebiet sei beispielsweise der Bahnhofsbereich, meinte Rathauschef Pardeller.



Der Prozess zur Erstellung des ISEK soll im Idealfall ein Jahr dauern. Nachdem ein geeignetes Planungsbüro gefunden wurde, sollen im Rahmen eines Workshops des Gemeinderats oder eines Lenkungskreises Ideen und Handlungsfelder besprochen werden. Im nächsten Schritt werden die Bürger über Info-Veranstaltungen einbezogen, auch die örtlichen Betriebe werden an dem Prozess beteiligt.



Das Gremium war sich einig, dass das Beste für Neubiberg herausgeholt werden soll. Daher wünschte es zum einen, dass die Ausschreibungsfrist für die Planungsbüros um zwei Wochen auf den 11. März verlängert wird. Zum anderen einigten sich die Räte darauf, dass die Bewerber ihr Konzept vor einem Lenkungskreis vorstellen, bevor sich die Gemeinde für ein Planungsbüro entscheidet. Jede Fraktion stellt dazu ein Mitglied.



Der Umwelt- und Klimaschutzreferent Jürgen Leinweber (Grüne) hat bereits erste Ideen eingebracht, die in der Ausschreibung berücksichtigt werden sollen. „Konkrete Maßnahmen finden hier aber noch keinen Eingang“, betonte Pardeller. Mit einstimmigem Beschluss gab der Gemeinderat den Weg für die Ausschreibung frei.



