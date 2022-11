Neubiberger Rathaussanierung wird wegen unerwarteter Mängel im Bestand teurer

Von: Iris Janda

Strahlende Gesichter gab es noch im August beim Spatenstich zum Neubiberger Rathausprojekt. Nur zwei Monate später steigen nun bereits die Kosten bei der Bestandssanierung. © ija

Bei 22,1 Millionen Euro lag 2021 die letzte Kostenschätzung für das Neubiberger Rathausprojekt. Wegen unerwarteter Mängel beim Bestandsgebäude steigt diese nun bereits um knapp 400.000 Euro.

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 9. August nach vielen Jahren des Planens der Spatenstich für die Sanierung und Erweiterung des Neubiberger Rathauses statt. Doch nur zwei Monate später ziehen bereits die ersten Wolken auf.



So musste sich der Gemeinderat jüngst mit gesteigerten Kosten bei der Sanierung des Bestandsgebäudes beschäftigen. Wie sich nämlich erst jetzt im Zuge der Arbeiten im Bestand zeigte, werden die Ertüchtigung des Mauerwerks, die Abdichtung der Kellerwände und vor allem die Dachsanierung deutlich teurer als ursprünglich angenommen. Insgesamt rund 400.000 Euro mehr sollen die nötigen Maßnahmen im Vergleich zur letzten Berechnung kosten. Diese lag 2021 bei 22,1 Millionen Euro.

Mit etwa 258.000 Euro an zusätzlichen Kosten macht das Dach den größten Posten aus. Bei der bauphysikalischen Untersuchung des Dachstuhls war dessen Holzkonstruktion ursprünglich als stabil eingeschätzt worden. Doch die Abbruchmaßnahmen im Zuge der Sanierung brachten nun neue Erkenntnisse zutage. Anders als bisher angenommen ist an den Dachschrägen keine Schalung vorhanden und auch die Abdichtung befindet sich in schlechtem Zustand. Die Ausbesserungsarbeiten an der Abdichtung fallen damit deutlich umfangreicher als erwartet aus.

Während der Dachstuhl intakt ist, muss auch an den Ziegeln mehr als angenommen ausgebessert werden. Weil die Abdichtung von außen ersetzt werden muss und dazu die Ziegel aufwendig abgedeckt und später wieder aufgedeckt werden müssten, schlägt die Verwaltung eine Neudeckung anstatt einer punktuellen Ausbesserung der Ziegel vor. Das wäre zudem vorteilhaft, weil dadurch die Dachstuhl-Konstruktion freiläge und auf Schäden untersucht und gegebenenfalls ausgebessert werden könnte.



Knapp 74.000 Euro wird es zusätzlich kosten, die Außenwände zu ertüchtigen. Bei Stichproben vorab wurden dafür bereits Kosten eingeplant, allerdings habe sich nun mit dem Abschlagen des Putzes gezeigt, dass die Außenwände viele Schwächen aufweisen und umfangreicher als erwartet saniert werden müssen. Die grundsätzliche Planung bleibt aber weiterhin umsetzbar. Auch bei der Abdichtung der Wände im Kellergeschoss gibt es Änderungen. Diese sollten ursprünglich von innen abgedichtet werden. Das ist zwar bautechnisch schlechter als eine Außenabdichtung, allerdings hätte so das Kellergeschoss nicht abgegraben werden müssen. Doch wegen mehrerer Maßnahmen muss ohnehin ein Teil der Kellerwände abgegraben werden.



Der Mehraufwand für eine vollständige Abgrabung sei laut Verwaltung nicht allzu gravierend, zudem würde es den Bauablauf deutlich erleichtern. Wegen der technischen Vorteile gegenüber einer Innenabdichtung und der geringeren Anfälligkeit für Schäden empfahl die Verwaltung dem Gremium die Außenabdichtung. Diese kostet gut 61.000 Euro zusätzlich.



Der Gemeinderat war selbstredend nicht erfreut über diese Kostenmehrung. Mit der Gegenstimme von Kilian Körner (Grüne), der für einen kompletten Neubau des alten Rathauses plädierte, stimmte das Gremium aber nahezu einstimmig für die Vorschläge der Verwaltung. Beim Bauen im Bestand müsse schließlich immer mit möglichen Kostenmehrungen gerechnet werden.

