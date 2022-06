Neubiberger Robin Hertscheck leistet für Mensch und Tier unermüdliche Hilfe in der Ukraine

Von: Iris Janda

Der Neubiberger Robin Hertscheck (rechts) ist seit Kriegsbeginn mehrfach in die Ukraine gefahren, um vor Ort zu helfen. © privat

Robin Hertscheck, den Neubiberger als Leiter des örtlichen Edekas kennen, ist seit Kriegsbeginn immer wieder in die Ukraine gefahren, um dort Menschen und Tieren zu helfen. Er sieht es als seine Pflicht an, mit seiner Kraft und Energie Hilfe zu leisten.

„Hier ist gestern eine Bombe hoch gegangen, das ist zehn Kilometer von unserem Shelter entfernt, dort war heute Nacht ein Raketenangriff und hier wurden die Leichen von drei Männern gefunden“ – Robin Hertscheck zeigt auf verschiedene Stellen auf einer virtuellen Ukraine-Karte. Diese ist Teil einer App, mit der sich die ukrainische Bevölkerung über die aktuelle Gefahrenlage in ihrem Land informieren kann. Während einem bei den Erzählungen ein beklemmendes Gefühl überkommt, rattert Hertscheck die Kriegsereignisse gefasst herunter.



Gerade ist der 34-Jährige, der in Neubiberg den Edeka-Markt betreibt, wieder von einer Fahrt in die Ukraine zurückgekehrt. Zum sechsten Mal war er seit Kriegsbeginn Ende Februar nun in der Ukraine, um vor Ort zu helfen. „Ich bin noch ganz schön fertig“, erzählt er. So neutral und gefasst er zurück in Neubiberg alles erzählen kann, gibt er doch zu, wie sehr ihn die Erlebnisse dort aufwühlen. Er verarbeite aber vieles bereits auf der langen Autofahrt zurück. Da höre er keine Musik, hänge nur seinen Gedanken nach und manchmal kämen ehrlich gesagt auch die Tränen.



Dennoch steht er nach nur einem Tag Auszeit nach der Fahrt in das Kriegsgebiet wieder in seinem Neubiberger Laden. Dort begrüßt er freundlich die Kunden, gibt seinen Mitarbeitern Anweisungen, räumt Obstkisten ein. „Natürlich läuft es im Laden anders, wenn ich nicht da bin. Aber das nehme ich in Kauf“, erklärt er. Denn er weiß: „Meine Hilfe wird dort mehr benötigt als hier.“



Mit seinem gepanzerten Jeep fährt der Neubiberger von Lwiw aus Richtung Zentral- und Ostukraine, bis nach Charkiw ist er bereits gekommen. Er versorgt dort die Menschen, mit dem was sie benötigen und nimmt Zivilisten, die fliehen wollen, mit in Richtung polnischer Grenze. Vor allem aber hat sich Hertscheck der Tierrettung verschrieben, denn viele Haustierbesitzer haben bei der Flucht ihre Tiere zurückgelassen. Vielerorts sind herrenlose Hunde und Katzen auf der zerbombten Straßen und zwischen den zerstörten Häusern unterwegs. Oft seien die Tiere verletzt oder total abgemagert.



Zuerst hat Hertscheck die geretteten Hunde und Katze über die Grenze gebracht, mittlerweile hat er eine Lagerhalle nahe Lemberg angemietet und zur Tierauffangstation umfunktioniert. Dadurch spare er sich die Fahrt über die Grenze nach Polen, die alleine jedes Mal fünf bis zehn Stunden koste. Nun nehmen andere Organisationen aus Polen die Tiere mit, wenn sie zum Transport von Hilfsgütern ohnehin über die Grenze fahren. Die Betreuung und Organisation vor Ort übernimmt Jannik, der über Instagram auf Hertscheck aufmerksam wurde, und kurzerhand Job und Wohnung kündigte, um das Projekt zu unterstützen.



Auf seinen Fahrten wie etwa nach Charkiw ist Robin Hertscheck dagegen am liebsten alleine unterwegs. Auch einer Organisation möchte er sich nicht anschließen. Er wolle von niemanden abhängig oder für jemanden verantwortlich sein, wenn etwas passieren sollte. „Ich weiß bei mir genau, wozu ich in der Lage bin und was ich leisten kann“, erklärt er. Egal ob geplatzter Reifen, verminte Straßen oder ein leerer Tank, an Aufgeben ist für ihn nicht zu denken. „Es gibt für mich keine Probleme, sondern nur Lösungen“, so Hertscheck.



Angst habe er auf diese Fahrten keine, so sagt er. Zu Beginn habe er zwar ein mulmiges Gefühl gehabt, doch das habe sich schnell gelegt. Um zu signalisieren, dass er kein Feind ist, schalte er, wenn er dort unterwegs ist, das Blaulicht an seinem Auto an. Auf Instagram habe er dafür den ein oder anderen negativen Kommentar erhalten. Wenn er es in Deutschland einschalten würde, könne er die Kritik verstehen. „Aber dort unten ist es meine Lebensversicherung!“



Aber aus einem anderen Grund sei die Fahrt nach Charkiw derzeit „Risiko hoch zehn“. Denn in der kompletten Ukraine gibt es keinen Diesel mehr. Für die Strecke nach Charkiw hatte er 350 Liter Sprit an Bord. Am Ende blieb er dennoch 20 Kilometer vor Lwiw stehen und schaffte es nur durch viel Glück bis über die Grenze.



Trotz vieler Hürden und Gefahren, die Hertscheck auf seinen Fahrten begegnen, hat er bereits die nächste Tour im Kopf: „Da geht es auf jeden Fall weiter Richtung Doneszk runter.“ Der Neubiberger packt die Dinge an, anstatt nur darüber zu reden. Wo Not ist, hilft Hertscheck schnell und unbürokratisch. Er habe die finanziellen Mittel, die körperlichen Energie und die Kraft, diese Dinge umzusetzen. „Warum nimmst du deine Kraft und verwendest sie für falsche Dinge, nimm sie doch einfach für was Gutes“, lautet sein Credo.

„Gutes“– davon tut Hertscheck viel. Sei es für die Umwelt mit seinem „Unpacked“-Geschäft neben dem Supermarkt, in dem unverpackte Lebensmittel verkauft werden, mit seinem Hilfsprojekt, das er seit sechs Jahren in Kenia hat oder nun der Ukraine-Hilfe. Sein Engagement sei in gewisser Weise aber auch egoistisch, meint Hertscheck. „Ich ziehe meine Energie daraus, dass ich anderen Menschen helfe. Dadurch bin ich glücklich.“ Die unfassbare Dankbarkeit, die er in den Augen der Menschen erkenne, sporne ihn immer weiter an.



An einer Regalwand in seinem Neubiberger Edeka-Markt informiert Hertscheck mit Fotos und Erinnerungsstücken über seine Fahrten in die Ukraine. © ija

Hertscheck ist niemand, der viel Wert auf Materielles legt. „Meine Mitarbeiter sind oft besser angezogen als ich“, meint er lachend und zeigt im Anschluss die Stelle an seiner durchaus löchrigen Jeans-Bermuda, die bereits geflickt wurden. Früher sei das noch anders gewesen, da hätte er viel Wert auf die Meinung anderer gelegt. Mittlerweile ist es ihm egal, er ist mit sich selbst im Reinen. Der Wendepunkt kam, als er vor sechs Jahren das erste Mal nach Kenia reiste und dort erlebte, was Armut wirklich bedeutet.



Ob eine Fahrt über eine verminte Straße, als ein Granatensplitter seinen Reifen zerstörte oder die Geschichte von ukrainischen Militärs, die ihn mit Kalaschnikows bedrohten – Hertscheck könnte mit seinen Erlebnissen vermutlich Bücher füllen. Er nutzt Instagram (robin36hertscheck), um andere an seinen Erlebnissen und Eindrücken direkt teilhaben zu lassen. Mit Selbstinszenierung habe seine Aktivität bei Social Media nichts zu tun, betont er. Ihm sei wichtig, die Menschen so aus erster Hand mit Informationen aus der Krisenregion zu versorgen, denn die Medien würden seiner Meinung nach die Situation oft verkürzt oder unvollständig darstellen.



Außerdem diene Social Media dazu, Unterstützer zu gewinnen. „Ich brauche Spenden. Ich kann nicht alles alleine stemmen“, sagt der 34-Jährige. Fast 100.000 Euro habe er selbst schon in die Hilfe für die Ukraine gesteckt. Erst kürzlich habe er wieder über Instagram zu Spenden aufgerufen, denn die Bereitschaft sinke spürbar. Waren es am Anfang noch Beträge von 100 bis zu 1000 Euro, seien es nun eher kleinere Beträge, mal 5, mal 10, mal 20 Euro.

Er wolle nicht um Geld betteln, aber er habe selbst über die Zeit gelernt, dass Geld das effektivste Mittel ist, um zu helfen. So könne er damit beispielsweise an der Grenze in Polen günstig Lebensmittel und Hilfsgüter kaufen, anstatt sie von Deutschland zu transportieren. Diese seien noch dazu den ukrainischen Essgewohnheiten viel ähnlicher und damit vertrauter als etwa deutsche Lebensmittel. Viele große Hilfsorganisationen müssten auch einen Teil der Spenden für Mitarbeitergehälter und interne Infrastruktur ausgeben. „Ich gebe dagegen das Geld 100 Prozent weiter“, so Hertscheck.

Am liebsten wäre der Neubiberger schon wieder auf den Weg in die Ukraine. Seine Familie mache sich keine großen Sorgen um ihn, weil sie ihm und seinen Fähigkeiten vertraue. Mancher Kunde sehe das aber schon anders: „Sie kommen dann zu mir und meinen, ich soll das die anderen machen lassen. Aber wer macht es denn dann?“ Auch sieht Hertscheck trotz seines Einsatzes in der Ukraine und der Supermarkt-Leitung keine Gefahr, sich zu überarbeiten: „Nenne mir einen Menschen, der ein Burnout von dem bekommt, was ihn glücklich macht?“

