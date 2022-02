Saubere Schul-Energie

Die Keltenschule in Aschheim verfügt jetzt Dank einer Solaranlage über sauberen Strom. © Gemeinde Aschheim

Die Keltenschule in Aschheim verfügt jetzt über saubere Energie – dank einer Bürgersolaranlage.

Im Dezember letzten Jahres hat die Gemeinde Aschheim gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG eine Solaranlage auf der Sporthalle der Keltenschule in Aschheim erfolgreich in Betrieb genommen. Der durch das Sonnenlicht gewonnene Strom wird direkt in der Sporthalle und im Schulgebäude genutzt. Der nicht vor Ort verbrauchte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet.



Die Anlage erzielt eine Gesamtleistung von zirka 140,4 kWp, was eine jährliche Stromproduktion von etwa 134.784 Kilowattstunden bedeutet. Das entspricht einer Einsparung von rund 93 Tonnen CO2 pro Jahr. Mit dieser Strommenge können kalkulatorisch etwa 46 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgt werden.



Zusätzlich zur Photovoltaik-Anlage wurde eine Speicherlösung mit einer Kapazität von 32 Kilowattstunden installiert. Neben den zuvor umgesetzten Projekten der Photovoltaik-Freiflächenanlage und der Photovoltaik-Anlage auf dem Bauhof setzt die Gemeinde Aschheim mit der neuen Bürgersolaranlage auf der Keltenschule den Ausbau dezentraler Energielösungen fort und unterstützt aktiv die lokale Energiewende. Dies gilt ebenso für die Aschheimer Bürger, durch deren Beteiligungen die Finanzierung dieser Projekte ermöglicht wurde.