Express-Bus mangels Interesse vertagt

Teilen

Mit der neuen Expressbuslinie von Poing nach München wird es so schnell nichts. © SWM/MVG

Mit einer neuen MVV-Expressbuslinie X207 von Poing über Kirchheim und Aschheim zum Olympia Einkaufszentrum wollte der Landkreis München eine attraktive ÖPNV-Anbindung schaffen. Doch an den Gemeinden Poing und Unterföhring und der Landeshauptstadt droht das Projekt zu scheitern.

Aschheim/Kirchheim – Der durch den Kreistag im Juli 2020 beschlossene Nahverkehrsplan (NVP) des Landkreises München sieht unter anderem die Einführung neuer MVV-Expressbuslinien vor. Die Umsetzung eines Expressbus-Netzes soll demnach realisiert werden, um auf verschiedenen Relationen bestehende Reisezeitnachteile für die Fahrgäste abzubauen und neue schnelle (tangentiale) (Direkt-)Verbindungsmöglichkeiten zu schaffen, die für diese Relationen einen Umweg über das U-/S-Bahn-Netz in der Landeshauptstadt München obsolet machen. Unter anderem sieht der NVP die Einführung einer Linie zwischen der Landeshauptstadt München und der Gemeinde Poing im Landkreis Ebersberg über Aschheim und Kirchheim vor. Das künftige Leistungsbild der X207 wurde auf Basis des NVP 2020 erarbeitet und der Entwurf vorab sowohl mit allen am Linienweg gelegenen Kommunen im Landkreis München als auch mit der Landeshauptstadt München sowie der zugehörigen Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) abgestimmt.



Das Ergebnis ist ernüchternd. „Auf Grund der Rückmeldungen zu den Anhörungen, die beim Landratsamt München zur Linie eingingen, mussten bei der Ausgestaltung des Fahrplankonzeptes jedoch noch grundlegende Änderungen vorgenommen werden“, heißt es in der aktuellen Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss des Kreistags. Und weiter „Auf Grund dieser Änderungen sah die Verwaltung die Anforderungen, die der Nahverkehrsplan an eine künftige X207 stellt, nur noch als unzureichend erfüllt an.“ In Absprache mit der Amtsleitung und der MVV GmbH habe man sich daher entschlossen, die Befassung der Kreisgremien auf das Jahr 2022 zu verschieben, um das Fahrplankonzept der X207 weiter abstimmen zu können und Verbesserungen zu erreichen. Eine Einführung der X207 mit alternativen Antrieben zum Fahrplanwechsel 2024 sei auf Grund der zeitintensiven Vorbereitungen, die für diesen Prozess notwendig seien, leider nicht mehr möglich.



In Gesprächen mit der Landeshauptstadt München und der MVG sei dem Landkreis München mitgeteilt worden, dass die Befahrung des Abschnitts Studentenstadt –Olympia Einkaufszentrum im Münchner Stadtgebiet nicht gewünscht sei, da hier bereits mehrere MVG-Linien verkehren würden, unter anderem die Expressbuslinien X35 und X36. Aus diesem Grund wurde vorgeschlagen, die Linie X207 über „Studentenstadt“ am U-Bahnhof „Alte Heide“ enden zu lassen.



Im Vorfeld wurden zudem mehrere Gespräche mit den beteiligten Gemeinden und dem Landkreis Ebersberg geführt. Auch hier wurden einige Einschränkungen des Linienweges und des Leistungsvolumens gegenüber dem Nahverkehrsplan vorgegeben. Auf Grund der begrenzten infrastrukturellen Gegebenheiten in der Ortslage Poing sei eine Führung der Linie X207 bis zum S-Bahnhof Poing, wie sie der NVP vorsieht, nicht möglich. Der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde Poing reduzieren den Linienverlauf daher auf die Bedienung der Haltestelle „Poing, West“. Dort bestehe grundsätzlich eine Umstiegsmöglichkeit zu den Ortsbussen der Gemeinde Poing.



Das nun vorliegende Fahrplankonzept weiche durch die im Rahmen der konkreten Umsetzungsplanung eingegangenen Rückmeldungen der betroffenen Gemeinden und Nachbaraufgabenträger an vielerlei Stelle entscheidend von der im Nahverkehrsplan angedachten Maßnahmenkonzeption ab, folgert der Landkreis München, zumal auch eine Führung über den Bahnhof Unterföhring (S8) und direkt in das Gewerbegebiet Unterföhring nicht möglich sei.



Angesichts dieser Entwicklung hat der Mobilitätsausschuss des Kreistags die Ausschreibung der neuen Linie einstimmig vertagt.