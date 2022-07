Neuer Bürgerbus für die Feldkirchner Vereine

Die Sponsoren übergeben den Schlüssen für den neuen Feldkirchner Bürgerbus an Bürgermeister Andreas Janson. © Gemeinde Feldkirchen

27 Sponsoren der Gemeinde Feldkirchen die Anschaffung einer Bürgerbusses ermöglicht.

Zur feierlichen Weihe und symbolischen Schlüsselübergabe des neuen Bürgerbusses, versammelten sich die großzügigen Sponsoren am Feldkirchner Rathausvorplatz. Insgesamt 27 Gönner machten das Projekt „Bürgerbus“ der Bürgerstiftung Feldkirchen möglich.



„Ich freue mich sehr, dass unsere Feldkirchner Vereine und Organisationen diesen Kleinbus jetzt für Fahrten nutzen können“, sagte Bürgermeister Andreas Janson im Rahmen der Feierlichkeiten. Der bisherige Bürgerbus sei in die Jahre gekommen und weite Fahrstrecken deshalb nicht mehr möglich gewesen.



In einem symbolischen Akt nahm das Feldkirchner Oberhaupt Andreas Janson, gemeinsam mit dem Zweiten Bürgermeister Herbert Vanvolsem, die Autoschlüssel für den Ford Transit von den Sponsoren entgegen.



Gottes Segen spendeten die Ortsgeistlichen, der evangelische Pfarrer Torsten Bader und der katholische Pfarrer Adrian Zessin, für allseits „Gute und sichere Fahrt“.



Bei einem anschließenden Empfang im Rathaus-Foyer überreichte Bürgermeister Andreas Janson überdies jedem Sponsor eine Urkunde und bedankte sich für die Unterstützung. Vereine, die den Neun-Sitzer-Bus nutzen möchten, können sich an die Gemeindeverwaltung unter der Telefon 909974-0 wenden.



Die Sponsoren des Bürgerbusses sind: Altbayerischer Lohnsteuerhilfeverein, AFM Entsorgungsbetriebe GmbH, Andreas Tunk Naturstein GmbH, Arbanas, Tomislav, BayWa Feldkirchen, Capena Swimmingpools, cec Ingenieure GmbH, Christ Apotheken, Dr. Schnell Reinigungsmittel, Edeka Berghammer, Florian Schmid GmbH, GaLaBau Thomas Zimmermann, gbm Gesellschaft für Baugeologie, Glas Spiegel Büchler, Gür, Sükrü, Hotel Bauer, Ingenieurbüro Scherer & Kurz, Keil KTM GmbH, Luongo Feinkost, May Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, Partyrent München Cudok & Viße GmbH, REWE Dinter, Riedl Aufzugbau GmbH & Co. KG, Rinecker, Michael Dr., Rudolf Sedlmeier GmbH, Seb. Pöttinger GmbH & Co. KG



Die Firma Thaler Mobilwerbung aus Osterhofen hat den Bürgerbus mit Werbeanzeigen der Sponsoren ausgestattet.

