Der erzieherische kleine Schubser

Von: Raffael Scherer

Drucken Teilen

Von der Burschenschaft Höhenkirchen sind parallel zu Boris Trenn auch wieder unter anderem Krampus Basti Engelhardt, Nikolaus Alin Papp und das Engelchen Emily Teske unterwegs. © Burschenschaft

Der Nikolaus der Burschenschaft Höhenkirchen ist wieder unterwegs, oftmals sogar in fünffacher Ausführung. Dienstältester Boris Trenn ist einer der erfahrenen Nikolausdarsteller. Und er macht es trotz des Stresses, den die Aktion über die Nikolaustage hinweg mit sich bringt, immer wieder gern.

Höhenk.-Siegertsbr. – Boris Trenns Problem ist, dass ihn zu viele Leute kennen. Das führt trotz seiner unkenntlich machenden Nikolausverkleidung manchmal dazu, dass so manches Kleinkind beim Besuch im Elternhaus schon meinte: „Diese Stimme kenne ich doch“, erinnert sich Trenn und muss lachen. Es sei eben jedes mal wieder faszinierend, was Kinderaugen auffällt, wo raufdie Erwachsenen hingegen gar nicht erst achten.

Bereits seit den 1980er-Jahren sind die Nikolaus-Teams der Burschenschaft Höhenkirchen jährlich im Einsatz. Wahrscheinlich sogar länger, aber da gibt es keine Mitglieder mehr, die davon berichten könnten, vermutet Nikolaus-Darsteller Trenn. Der 54-Jährige ist dienstältestes Mitglied des Vereins und bereits seit mehreren Jahren zusammen mit Krampus und Engelchen um den Nikolaustag herum unterwegs, um den Kindern und Familien eine Freude zu bereiten. Von

4. bis 6. Dezember besuchen er und drei bis vier weitere Burschen-Teams jedes Jahr insgesamt bis zu 150 Familien – bis hin zu 30 Besuchen an einem Tag.

Das gehe natürlich besser, wenn der Nikolaustag auf ein Wochenende fällt. Dieses Jahr, mitten unter der Woche, werden es wahrscheinlich nicht ganz so viele, so die Prognose. Schließlich kann sich nicht jeder in dieser Zeit Urlaub nehmen, erklärt Trenn. „Die meisten wollen natürlich am 6. Dezember um 18 Uhr, aber so viele Burschen haben wir gar nicht“, witzelt er. Dementsprechend müsse eben rechtzeitig koordiniert werden.

Doch auch, wenn die älteren Kinder das Nikolausspiel schon durchschaut haben, freuen sie sich trotzdem über den Besuch des Nikolaus. Besonders, wenn dann auch noch ein kleines Geschwisterchen dabei ist, das mit großen Augen und ehrfürchtigen Blickes etwa den Stab des Nikolauses halten darf und sich ehrfürchtig erzählen lässt, was der Bischof zu sagen hat. Da machen dann auch die Älteren gerne das Spielchen mit, auch wenn sie schon verstanden haben, was eigentlich Sache ist, so Trenns Erfahrung.

Lob und Tadel sind über die Jahre hinweg stets die gleichen: „Räum‘ dein Zimmer auf“, „Hör besser auf Mama und Papa“, „Mach deine Hausaufgaben“ oder „Spiel nicht so viel Playstation, da bekommst du viereckige Augen“ sind beispielsweise immer dabei, erzählt Trenn. Und der erzieherische Aspekt hält sogar eine Zeit lang an, haben ihm schon diverse Eltern berichtet.

Bei den Burschen traut sich nicht jeder sofort das Nikolausspielen zu: „Da braucht es Fingerspitzengefühl“, sagt Trenn. „Ein Teil der Burschenjugend war da anfangs noch sehr zögerlich, die haben jetzt aber auch ihren Spaß“, so sein Fazit. Anfangs müsse eben erst einmal die Kontaktangst, zu einer fremden Familie ins Haus zu gehen, überwunden werden. Viele Burschen hätten sogar Angst, dass die Kinder gleich zu weinen anfangen, wenn sie nur hereinkommen.

Der beste Tipp, den Trenn dem Burschennachwuchs dabei auf den Weg geben kann: „Geh mit ihnen genauso um, wie wenn du von deiner kleinen Schwester was willst.“ Also stets in die Augen schauen und wenn sie frech werden, auch etwas mahnen, dann gehen die Kinder auch gleich automatisch einen Schritt zurück.

Am besten solle man beim Gespräch auch in die Knie gehen und dem Kind auf Augenhöhe begegnen. Wenn der 54-Jährige mit seinen 2,20 Metern vor dem Kind stehe, das sei ja wie bei „einem Riesen und einem Zwerg“. Da komme meist die Ehrfurcht von ganz alleine.

Und man dürfe ja auch nicht vergessen: „Die Eltern sind ja auch noch dabei und geben unauffällig ein Zeichen, wenn man vom Gas runtergehen soll“, erklärt Trenn.

Am meisten Spaß mache Trenn dabei, Jahr für Jahr wieder mitzuerleben, mit welcher Freude die Kinder dem Nikolaus-Team vor der Geschenkübergabe begegnen. Die einen haben ein Bild für den Nikolaus gemalt, andere singen, tragen Gedichte vor oder schenken dem Nikolaus-Krampus-Engelchen-Trio selbstgebackene Plätzchen. Während das Gebäck als willkommene Wegzehrung auf dem Weg zum nächsten Haus herhält, bekommen die schönsten Malereien einen Ehrenplatz in der Burschenhütte. „Aber das Schöne ist einfach: Die Kinder geben sich richtig Mühe dabei. Wenn du die Kinderaugen blitzen siehst, dann weißt du, du hast was Gutes getan. Das ist mein persönlicher Antrieb“, schwärmt der 54-Jährige.

Manchmal seien natürlich auch wildere Kinder dabei, bei denen die Eltern sagen, der Krampus dürfe ruhig ein wenig bedrohlich mit der Kette rasseln. „Aber wenn die Eltern sagen ,Bitte ohne Krampus‘, dann wartet der eben vor der Tür. Wir wollen den Kindern keine Angst machen“, stellt er klar. Das sei oft ein Missverständnis bei Eltern, die sich unsicher sind, ob bei ihnen auch der Nikolaus zu Besuch kommen sollte. „Es passiert nichts ohne Absprache“, versichert er.

Für dieses Jahr ist die Liste des Burschenvereins schon ziemlich voll. Aber Interessierte Familien können sich gerne jetzt schon für Dezember 2024 per E-Mail an nikolaus@bv-hoehenkirchen.de anmelden. Und vielleicht gibt ja dann nächstes Jahr Nikolaus Trenn den nötigen, erzieherischen kleinen Schubser.