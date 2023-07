Erhöhung des Zuschusses für das Kleine Theater Haar

+ © Samuel Gumberger Mehr Geld für das Kleine Theater: „Das beflügelt mein Team und mich sehr. Wir empfinden dies als Bekenntnis zu unserer Arbeit“, so Intendant Matthias Riedel-Rüppel. © Samuel Gumberger

Der Kulturausschuss des oberbayerischen Bezirkstags hat den Zuschuss für das Kleine Theater Haar erhöht.

Haar – Das Kleine Theater Haar (KTH) hat sich durch sein vielfältiges und inklusives Programm als gefragte Kulturbühne im östlichen Landkreis München etabliert. Um die Arbeit des Theaters auch in Zukunft zu sichern, hat der Kulturausschuss des oberbayerischen Bezirkstags jetzt den Zuschuss erhöht: Die Förderung für das Kleine Theater steigt ab 2024 von 145.000 auf 182.000 Euro – ein Plus von 37.000 Euro.



„Das Kleine Theater übernimmt eine herausragende Rolle in der regionalen und überregionalen Kulturlandschaft“, so Bezirkstagspräsident Josef Mederer. „Es ist ein wichtiger kultureller Hotspot in Haar und im östlichen Oberbayern und leistet eine großartige Arbeit – Hut ab, was dort alles geboten wird. Mit der zusätzlichen Förderung stellen wir den Betrieb für die nächsten Jahre auf eine solide wirtschaftliche Basis.“



Das Kleine Theater Haar bietet ein vielfältiges Programm rund um Kabarett, Musical, Theater und Literatur. Mit unterschiedlichen Formaten führt es auch Kinder und Jugendliche an den Kulturgenuss heran. Ein wichtiges Standbein ist die Veranstaltungsreihe SeelenART, die Menschen mit psychischen Erkrankungen, die künstlerisch tätig sind, in den Fokus rückt. Des Weiteren bietet das Haus immer wieder Veranstaltungen zur Erinnerungskultur an – beispielsweise, indem es die Krankenmorde der NS-Diktatur thematisiert. „Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass der Kulturausschuss unseren Antrag einstimmig angenommen hat“, sagte Intendant Matthias Riedel-Rüppel. „Das beflügelt mein Team und mich sehr. Wir empfinden dies als Bekenntnis zu unserer Arbeit.“ Mit den zusätzlichen Mitteln werde das Theater seine Kulturarbeit in Haar und im östlichen Oberbayern weiter ausbauen. „Wir machen ein inklusives, diverses und vielfältiges Kulturprogramm, mit dem wir Menschen stärken“, sagte Riedel-Rüppel.



Träger der Kultureinrichtung ist aktuell das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum der Klinken des Bezirks Oberbayern. Gefördert wird das Theater durch den Bezirk Oberbayern und die Gemeinde Haar. Die letzte Erhöhung der Zuschüsse war 2020 erfolgt. Wegen der steigenden Inflation sowie der stark gestiegenen Energie- und Betriebskosten hatte das Kleine Theater Haar beim Bezirk Oberbayern beantragt, den Zuschuss zu erhöhen.