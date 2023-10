Selber gehen statt Elterntaxi an Oberhachinger Grundschulen

Von: Raffael Scherer

Bei der Aktion „Autofrei – ich bin dabei“ wird den Schülern zum Schulanfang beigebracht, wie sie selbst zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule gelangen. © Gemeinde Oberhaching

Zum Schulanfang startet die Gemeinde Oberhaching in ihren Grundschulen wieder ihre Aktion „Autofrei – ich bin dabei“.

Oberhaching – Allzu viele Elterntaxis sind es erfreulicherweise sowieso nicht, freut sich Claudia Besson, Rektorin der Grundschule Oberhaching. Durchschnittlich zwei Kinder pro Klasse werden hier jeden Morgen mit dem Auto vor die Tür kutschiert. Doch auch da geht noch mehr, beweist die Aktion „Autofrei – ich bin dabei“, an der die Oberhachinger Grundschule teilnimmt.



Jedes Jahr zum Schulanfang startet die Gemeinde Oberhaching die Aktion, bei der es darum geht, den Schulkindern Selbstvertrauen zu erlernen sowie den sicheren Umgang mit dem Verkehr. Außerdem soll es durch wegfallende Elterntaxis dem Chaos im Berufsverkehr entgegenwirken. Und der Umwelt wird obendrein auch noch etwas Gutes getan.



Schulanfang als richtiger Zeitpunkt

Dabei wurde in der Woche von Montag, 25. September, bis Freitag, 29. September, jeden Tag notiert, über welche Distanz sich die Schüler selbstständig von daheim zur Schule und zurück bewegt haben. Egal ob zu Fuß, mit dem Roller, oder sofern erlaubt, mit dem Fahrrad. Hauptsache: Selbstständig und ohne Elterntaxi. „Wir wollen mit der Aktion ein Bewusstsein schaffen für die Umwelt“, erklärt Besson.

Dabei sei auch der Zeitpunkt entscheidend: Gerade im September zum Schulanfang, wenn die Kinder den Schulweg frisch verinnerlichen und das Wetter noch einigermaßen mitspielt, habe man da den idealen Zeitpunkt gefunden. In der ersten Schulwoche herrscht schließlich noch das ungewohnte Ankommensgefühl, viele Eindrücke, gerade bei den Erstklässlern inklusive, da wolle man niemanden überfordern. Erst im November dagegen, wenn die Minusgrade wieder beginnen, würde oftmals bereits die Bequemlichkeit des warmen Autos siegen. Darum hat die Gemeinde die letzte Septemberwoche auserkoren.

Klassen kommen komplett autofrei

Die ein oder andere Klasse in der Oberhachinger Grundschule hat es in der Aktionswoche bereits komplett ohne Auto geschafft, berichtet die Schulleiterin stolz. Doch gerade wenn das Wetter wieder kälter und regnerischer wird, befürchtet sie, dass die Elterntaxis wieder zunehmen. Zum einen freuen sich die Kinder dann eben oftmals doch über die warme Fahrt, gleichzeitig sorgen sich auch viele Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder.



Neben zeitlichem Druck der Eltern und in manchen Fällen einfach die hohe Distanz sei das Wetter zusammen mit den vorherrschenden Temperaturen der Hauptfaktor, warum Kinder oftmals von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden.

Deshalb gerade im September, denn: „Diese Aktion direkt zum Schulanfang zeigt Wunder“, freut sich Besson, welche schon mehrere Jahre Erfahrung mit der Aktion hat.



Lehrer gehen mit gutem Beispiel voran

Auch die Grundschule im Gemeindeteil Deisenhofen nimmt erneut an der Aktion der Gemeinde teil, wie in den vergangenen Jahren auch.



Dort beteiligen sich an „Autofrei – ich bin dabei“ nicht nur die Schüler, sondern auch die meisten Lehrer gehen mit gutem Beispiel voran: „Ich bin der Meinung, wenn man sich ordentlich anzieht, dann geht es fast immer irgendwie“, erklärt etwa Schulleiterin Dorothea Büchlmeir, die ebenso mit dem Fahrrad angereist ist. Und wenn das Wetter umschlägt, dann hat sie immer noch eine Regenjacke im Gepäck. Es gibt eben kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung.



Verkehrschaos an Baustelle dank Elterntaxis

Genau wie bei der Oberhachinger Grundschule geht auch in Deisenhofen erfreulicherweise die überwiegende Mehrheit der Schüler auf die Aktion ein, genaue Zahlen könne die Schulleitung aber noch nicht nennen.



Außerhalb des Zeitrahmens der Aktion kommt rund ein Drittel an Schülern für gewöhnlich sonst mit dem Elterntaxi. Gerade wegen der anliegenden Baustelle für den Schulcampus, wo derzeit unter anderem eine neue Realschule entsteht, sorgt das erhöhte Fahrzeugaufkommen am Morgen stets für vermeidbares Verkehrschaos, weiß Büchlmeir. Darum habe ihre Schule dieses Jahr „erst recht“ an die Eltern appelliert, die Schüler nicht mit dem Auto vor der Eingangstür abzusetzen.

Bis Spanien oder Griechenland gelaufen

Auch die Schulweghelfer geben dabei ihr Bestes, Ruhe in die Unordnung an den schwierigen Stellen zu bringen. Die Aktion solle dabei alle noch unsicheren Schüler darin bekräftigen, den Weg allein zu beschreiten. Was natürlich bei den teilnehmenden Schulen nicht fehlen darf, ist die Belohnung: Ein Mitglied des Elternbeirats zählt auch in Deisenhofen die selbstständig zurückgelegten Kilometer eines jeden Schülers, sodass nach der Aktion bei einer Schulversammlung den Schülern an einer Weltkarte gezeigt wird, wie weit sie sich täglich und in der gesamten Woche selbstständig fortbewegt haben – „Dann sehen sie, ob sie es nach Spanien oder sogar Griechenland geschafft haben“, erklärt Rektorin Besson in Oberhaching, bei der das gleiche Prozedere ins Haus steht.

Jahr für Jahr seien die Schüler wieder stolz, was sie wieder alles geleistet hätten, freut sie sich. Dazu erhalten beide Schulen bei der Schulversammlung hohen Besuch von Bürgermeister Stefan Schelle. Und der hat obendrein eine kleine finanzielle Belohnung für die Schule im Gepäck. Damit finanziert etwa die Schule in Deisenhofen den Besuch einer Theatergruppe mit, die den Schülern dann ein Theaterstück präsentiert.