Stich ohne Spaten: Vier Gründe zum Feiern bei Deisenhofener Realschule

Von: Raffael Scherer

Drückten zumindest nochmals symbolisch die Schulbank: Erste Reihe von links.: Christoph Göbel und Stefan Schelle, zweite Reihe von links Barbara Bogner, Stefan Kern, Hans Sienerth, Robert Härtl, dritte Reihe von links: Franziska Fandré, Sonja Kalisch, Gerald Faißt und Björn Nohe. Vorne stehend: Peter Harm, Realschulleiter Deisenhofen. © Raffael Scherer

Die provisorische Realschule feiert gleichzeitig Einjähriges, Spatenstich für den Campus und die Auszeichnung als „Schule mit Courage“.

Deisenhofen – Aufgeregt hüpfen die Fünftklässler im Container der provisorischen Realschule in Deisenhofen in der Aula zwischen Kuchen, Getränkeausschank und Grill hin und her. Schließlich ist heute das erste Sommerfest der Realschule. Ein Grund zum Feiern!

Doch kaum sind die ersten Stücke Kuchen heruntergeschluckt, heißt es schnell sortieren und alle Richtung Eingang blicken: Denn gleich kommt Schulleiter Gerald Feißt, der heute, am 25. Juli, seinen 50. Geburtstag hat – noch ein Grund zum Feiern!



Kaum öffnet er die Tür, schon kommt ihm ein fröhlich geschmettertes „Wie schön, dass du geboren bist“ entgegen. Feißt lässt den Jubelgesang mit einem Schmunzeln über sich ergehen und übergibt dankend das Wort an den kommissarischen Schulleiter vor Ort, Peter Harm. Der weist die Schüler an, dass es gleich soweit ist und Landrat Christoph Göbel und der Oberhachinger Bürgermeister Stefan Schelle (beide CSU) auf dem Weg hier her zum Spatenstich sind. Der Landrat ist sozusagen der Zuständige, der das neue Gebäude bezahlt, fasst er den Schülern kindgerecht zusammen – Schon wieder ein Grund zum Feiern!



200 Millionen für neuen Campus

Knapp 200 Millionen Euro wird das Projekt eines neuen Schulcampus kosten: Eine Realschule für 600 Schüler zusammen mit einer Fachoberschule für vier verschiedene Ausbildungsrichtungen und etwa 540 Schüler. Dazu gibt es Mensa, Turnhalle und ein Fußballfeld. Fördermittel gibt es vom Freistaat Bayern. Nach aktueller Kostenschätzung übernimmt den Großteil der Kosten, knapp 80 Prozent, der Landkreis. Der Rest wird unter den Gemeinden des zugehörigen Zweckverbands aufgeteilt.

Gemeinsam geht die Schülergruppe hinter das Gebäude, wo symbolisch auf einer Baustelle – eigentlich wegen eines Umbaus der Wasserleitungen – ein Klassenzimmer in Form von Stühlen und Sitzen eingerichtet ist.



Schulbankdrücken statt Spatenstich

„Es freut mich, dass wir heute so was Ähnliches wie einen Spatenstich machen“, begrüßt Schelle die Zuschauer. „Wir stechen jetzt nicht mit einem Spaten in einem Getreidefeld rum, weil Getreide etwas Wichtiges ist. Darum warten wir die Ernte noch ab, bis der Baubeginn startet“, erklärt er und verweist mit einem Wink auf die umgebenden Kornfelder. Offiziell ist für den Campus eine Fertigstellung 2026 angepeilt. Aber man wisse ja nie, vielleicht ergibt sich bei den ersten Grabungen ja wieder ein archäologischer Fund. Das wäre nicht das erste Mal in Oberhaching, sagt er mit einem Lächeln.



Geplant sei nach der Ernte im August den obersten Boden des Ackers abzutragen und Landwirten zur Verfügung zu stellen. „Denn Boden ist Leben“, betont Schelle. Nach dem Aushub bis ins Frühjahr 2024 hofft er, dass man dann mit dem Rohbaus beginnen könne.



Blick nach Haar

Der Vorfreude kann Landrat Göbel nur zustimmen: „Ich glaube, dass hier etwas ganz Tolles entsteht, nicht nur pädagogisch.“ Eigentlich sei damals vor über fünf Jahren die Idee einer Realschule in Kombination mit einer Fachoberschule ja gar nicht für Oberhaching, sondern für Haar geplant gewesen. Dort läuft die Einrichtung, wenn auch offiziell weiterhin als Provisorium, „seit vielen Jahren hervorragend“, lobt er.

„Aber da haben wir es noch nicht zum Spatenstich geschafft“, sagt er und lacht. „Ich mache so was schon seit einigen Jahrzehnten, aber einen Spatenstich ohne Spaten hab ich auch noch nie gehabt“, witzelt er und verweist auf die Motiv-Alternative: „Dass ich dafür die Schulbank drücken muss, wirft bei mir zweifelhafte Gefühle auf.“

Schild ohne zugehöriges Gebäude

Für eine Schule ohne Rassismus, sondern eine Schule mit Courage: Stefan Schelle (hinten von links), Peter Harm, Christoph Göbel, Ron Otto, Mimi Fiedler und Lehrkraft Leni Maluche mit den Klassensprechern (vorne von links) Maximilian Filser, Leandro Osmanaj Marcillo und Leo Dümmig. © Raffael Scherer

Doch es gibt sogar noch einen Grund zum Feiern: Die Schule bekommt, noch bevor das Gebäude überhaupt steht, bereits die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in Form einer Urkunde samt Schild verliehen. Schulleiter Hahn erklärte: „Damit verpflichten wir uns wie 850 weitere Schulen, davon 160 Realschulen, zu einem bunten Miteinander.“

Auch für den überreichenden Regionalkoordinator der Initiative, Ron Otto, eine ungewöhnliche Situation: Schließlich hat er ein Schild bei sich, für welches noch das Gebäude fehlt: „Das ist auch für mich ein ganz besonderer Tag. Ich glaube das ist bislang die kleinste Schule, die ich besuche. Sonst waren es manchmal 1000, 2000 Leute im alten Schulgebäude. Umso beeindruckender finde ich, dass ihr euch traut damit jetzt auch anzufangen.“



Schauspielerin Mimi Fiedler als Patin

Schließlich seien in einer kleinen Gruppe, in der sich quasi alle kennen, Gespräche rund um Diskriminierung umso wichtiger. „Alle haben versprochen nicht wegzuschauen, wenn Menschen schlecht behandelt werden, weil sie angeblich vermeintlich aus einem anderen Land kommen, anders aussehen, ein Geschlecht haben, ein anderes Geschlecht haben oder keines, wen sie lieben, wie sie leben, ob jemand coole Klamotten anhat oder nicht. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Mut auf dem Weg“, erklärte er und übergab dem Schulleiter zusammen mit der Patin, der nach Oberhaching gezogenen Autorin und Schauspielerin Mimi Fiedler – bekannt aus dem Stuttgarter Tatort – sowie den Klassensprechern begleitet von Schülerapplaus die Auszeichnung – wenn das alles mal kein Grund zum Feiern ist.