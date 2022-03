Oberhaching lässt Berechnungen zu Hochwasser am Hachinger Bach anstellen

Von: Iris Janda

In der Regel plätschert der Hachinger Bach – wie hier in Unterbiberg – harmlos dahin. Doch bei einem Jahrhunderthochwasser könnte er verheerende Zerstörungen anrichten. © ija

Die Gemeinde Oberhaching möchte besser auf Starkregenereignisse mit Hochwasser wie im Sommer 2021 im Ahrtal vorbereitet sein. Daher lässt sie nun von einem Ingenieurbüro entsprechende Szenarien berechnen. In Neubiberg und Unterhaching stand das Thema bereits im vergangenen Jahr auf der Agenda.

Die Bilder von der Hochwasserkatastrophe an Ahr und Erft sowie die Zerstörung durch Stark­regen im Südosten Bayerns im Juli vergangenen Jahres sind vielen noch im Gedächtnis. Niederschläge von örtlich bis zu 200 Millimeter pro Quadratmeter ließen die Flüsse zu reißenden Strömen anschwellen, die für ungeheure Zerstörung sorgten. 140 Menschen starben durch die Katastrophe im Westen Deutschlands, 750 wurden verletzt oder traumatisiert. Die Wiederaufbaumaßnahmen in der Region werden noch viele Jahre andauern.



Auch am Hachinger Bach hatte im vergangenen Jahr ein Hagel­unwetter am 22. Juni mit Niederschlägen von 25 Millimeter pro Quadratmeter in 25 Minuten vor allem auch in Oberhaching für deutliche Schäden gesorgt. Und solche extremen Wetterereignisse werden durch den Klimawandel weiter zunehmen. Seit 1990 hat sich die Anzahl starker Niederschläge in kurzer Zeit mit mehr als 15 Millimeter pro Quadratmeter in 60 Minuten bereits verfünffacht.

Die Gemeinde Oberhaching nimmt nun die erwartbare Zunahme solcher Wetterereignisse zum Anlass, bereits vorliegenden Daten zu aktualisieren und anhand von Starkregenereignissen wie an der Ahr die Auswirkungen auf betroffene Gebiete in Oberhaching zu simulieren. Dadurch sollen im Ernstfall Anlieger gewarnt, Helfer informiert sowie vorbeugend von den Behörden vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Jüngst beschäftigte sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss mit dieser Thematik.



Eine hydrologisches Untersuchung für das Gemeindegebiet liegt bereits seit 2001 vor. Darin wurden Berechnungen für ein Jahrhunderhochwasser, also eines, das statisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt mit einem Niederschlag von 150 Millimeter pro Quadratmeter in 48 Stunden. Außerdem wurde ein Szenario für ein Hochwasser mit Sicherheits- und Klimawandelzuschlag erstellt. In beiden Szenarien waren dieselben Grundstücke und Gebäude betroffen. Sie liegen im Vorderen Gleißental, am Talanger, an der Hahilingastraße, Auf der Wies, am Bachweg, an der Holzstraße und an der Badstraße.

Bei einer weiteren Studie der Landeshauptstadt München im Jahr 2012 zeigte sich das selbe Ergebnis. In der Untersuchung wurden als Hochwasserschutzvorkehrungen bauliche Maßnahmen am Durchlass der Kybergstraße und an sieben privaten Stegen vorgeschlagen sowie der Ausbau des Baches an zwölf Stellen. Rückhaltebecken im Oberhachinger Gemeindegebiet wurden als nicht zielführend erachtet, denn dadurch könnte nur eine viel zu geringe Niederschlagsmenge verhindert werden.



Darüber hinaus läuft seit 2018 eine Grundwasserstudie im Auftrag der Stadt München für den gesamten Bachlauf, die aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Oberhachinger Verwaltung geht davon aus, dass für ihr Gemeindegebiet daraus keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind.



Seit der Untersuchung aus dem Jahr 2001, deren Daten auch Grundlage für die Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets durch das Landratsamt München sind, wurden einige Neubauten in den Gebieten errichtet. Die Geodaten sollen daher nun aktualisiert und mehrere Simulationen angestellt werden. Untersucht werden unter anderem 200 Millimeter pro Quadratmeter in 48 Stunden wie an der Ahr, 90 Millimeter pro Quadratmeter in zwölf Stunden sowie die Auswirkungen von zwei starken Gewittern in Folge.

Die Daten sollen – wie bereits bei den vorherigen Untersuchungen – allen Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. Pro berechnetes Szenario wird mit Kosten in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss sprach sich dafür aus, ein geeignetes Ingenieurbüro mit den Berechnungen zu beauftragen.

Auch in Neubiberg wurde bereits unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 auf einen SPD-Antrag hin über den Hochwasserschutz am Hachinger Bach diskutiert. Dort verwies die Verwaltung ebenfalls auf die noch ausstehende Grundwasserstudie, die für ein interkommunales Hochwasserschutzkonzept noch fehle. Zuletzt appellierte Bürgermeister Thomas Pardeller bei der Unterbiberger Bürgerversammlung im November, dass sich die Gemeinden am Oberlauf für eine interkommunale Zusammenarbeit handlungsbereit zeigen müssen. Zu Not werde Neubiberg auch isolierte Maßnahmen ergreifen.



In Unterhaching stellte außerdem die Grünen-Fraktion im September einen Antrag, dass sich die Gemeinde für die Erstellung und Umsetzung eines interkommunalen Hochwasserschutzkonzeptes einsetzen soll sowie für den Hochwasserschutz notwendige Bauvorhaben in der Gemeinde zu prüfen.

ija

