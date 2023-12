Historisch und modern zugleich

Von: Sabine Beisken-Hengge

Oberhaching damals und heute: Eine App, die historische Gebäude mit dem Ist-Zustand vergleicht, ein Buch und eine rauschende Festwoche. Die Gemeinde hat viel vor zum 1275. Geburtstag. © oh

Rund 1275 Jahre ist es nächstes Jahr her, dass Oberhachings St. Stephan urkundlich belegt ist. Auf eine bewegte Geschichte kann Oberhaching, das nach dem bajuwarischen Adeligen „Hacho“ benannt ist, der am Hachinger Bach bereits viel früher siedelte, seitdem zurückblicken. Deswegen wird 2024 das Jubiläum groß gefeiert. Die Gemeinde stellte jetzt vor, was alles geplant ist.

Oberhaching – Als erstes der Projekte präsentiert Doris Richter, Pressesprecherin der Gemeinde, das neue Oberhaching-Buch, das voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte erscheint. „Uns gefällt es sehr gut. Es ist bunt und hat viele Bilder und viele verschiedene Elemente“, soviel schickt sie vorweg und zeigt im Rahmen einer Präsentation auch erste Eindrücke des frischen und modernen Layouts, der langen Historie zum Trotz oder gerade deswegen. Denn es ist natürlich für alle Altersgruppen gedacht. Der Leser erfährt 1275 Daten und Fakten zu Oberhaching, es gibt Rätsel, ein „Nachgefragt“-Rubrik und Interviews, in denen unter anderem Oberhachinger „Zeitzeugen“ zu Wort kommen. Drei Hauptthemen machen das neue Buch und auch das Jubiläumsjahr aus: „Da kommen wir her —Da geht was — Das macht uns aus“. Unter diesen Aspekten wird die lange Geschichte der Gemeinde veranschaulicht. „Dazu haben wir ab März unsere App. Schwerpunkt ist auch hier Historisches. Es ist toll, wie gut es funktioniert, Bilder übereinander zu legen“, freut sich Richter. Diejenigen, die sich dann die App heruntergeladen haben, können mit dem Handy erkunden, wie Gebäude und Straßen früher ausgesehen haben. Als Beispiel nennt Richter das Gebäude an der Deisenhofener Tisinstraße, in dem heute der Kinderarzt Dr. Guido Krandick praktiziert. Legt man das Handy mit der geöffneten App darüber, erscheint das historische Frühbeis-Gebäude, das auf diese Weise weiterlebt (siehe Titelfoto). Anhand der App lässt sich in einem 360-Grad-Rundumblick auch die frisch renovierte, am 26. November wiedereröffnete Pfarrkirche St. Stephan, Wahrzeichen Oberhachings, erleben. Eigens für die App erarbeiten Schüler der P-Seminare am Oberhachinger Gymnasium sowohl einen Rundgang, der die Straßennamen mit Oberhachinger Persönlichkeiten erklärt sowie auch eine geologische Tour durch das Gemeindegebiet.

Apropos Geschichte: Die meisten Oberhachinger kennen die kleinen Tafeln im Ortsbild, die archäologische Stätten wie die Keltenschanzen und Denkmäler wie das Wagnerhaus erklären. Archäologin Melanie Marx, Mitarbeiterin der Gemeinde Oberhaching, ist dabei, die Tafeln in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege, das auch die Texte liefert, zu aktualisieren und neu zu gestalten, in modernem Design, reich bebildert, auch mit Visualisierungen, und vor allem auf neuestem wissenschaftlichen Stand. Die jetzigen Infos auf den Tafeln seien inhaltlich inzwischen größtenteils überholt

Drei Ausstellungen anlässlich des 1275-jährigen Jubiläums sind geplant, los geht es mit den „Time-Lines“ des Additum Kunst des Gymnasiums im Januar, im März startet die „Damals und heute“-Ausstellung, die historische Luftaufnahmen aktuellen gegenüber stellt.“ In der dritten Ausstellung im Oktober wollen wir alte Postkarten mit Oberhachinger Motiven zeigen. Wir haben ganz tolle historische Exemplare im Archiv“, gibt Richter einen Überblick. Hoch her geht es dann bei der Festwoche vom 29. Mai bis 9. Juni mit Anstich, Kabarett mit Wolfgang Krebs, ABBA-Night, Bierzeltbetrieb, Party-Abenden bayerischen Wettbewerben wie Biertragl-Stapeln oder Fußhakln und den „Isarkraineren“ als musikalischen Ausklang.

Auch die Schulen am Ort machen mit: Sowohl die beiden Grundschulen als auch Realschule und Gymnasium unternehmen am 8. Juni mit allen Oberhachingern eine „Zeitreise“.

Mit Kunstaktionen, Workshops, Oberhachinger Geschichten, Handwerksvorführungen und vielem mehr illustrieren Kirchen, Vhs, Bibliothek und Vereine die Ortsgeschichte. Bürgermeister Stefan Schelle verrät außerdem, dass ein Feuerwerk geplant sei. Die Festwoche ist am 9. Juni zwar beendet, aber das Jubiläumsjahr ist auch die restlichen Monate gefüllt mit Aktionen. „Zu einer Kriminacht in unserer Bibliothek haben wir Waldinger & Frey gewinnen können. Wir arbeiten gerade an einem Kino-Openair und eines meiner Lieblingsprojekte ist ein ‚Diner en blanc‘“, erzählt Richter von den Planungen, die im Hintergrund laufen.

Den Keltenschanzen, die so prägend für den Ort sind, will das Organisationsteam ein ganzes Wochenende am 14./ 15. September widmen. Über die intensive Mitwirkung der Oberhachinger Schulen ist der Bürgermeister besonders glücklich: „Das ist die Zukunft und die Geschichte der nächsten 20 Jahre.“