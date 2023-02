Pläne zum Bau des Schulcampus in Oberhaching gehen voran

Von: Raffael Scherer

Gebäude für eine Realschule und eine Fachoberschule, eine Mehrzweckhalle sowie ein Sportplatz sollen entstehen. © Gemeinde Oberhaching

Am Bahnhof soll der Schulcampus Deisenhofen entstehen. Nach gewünschten Änderungen und Verkehrsgutachten gehen die Pläne für den Neubau in die nächste Runde.

Oberhaching – Es geht voran bei der Planung für den Schulcampus Deisenhofen. Dort soll eine Fachoberschule sowie eine Realschule gebaut werden — samt Fußballfeld. Dazu beschloss der Oberhachinger Gemeinderat im November 2021 einen Bebauungsplan mit Grünordnung aufzustellen.



Nachdem sich Architekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten auf einen Bebauungsplanentwurf geeinigt hatten, sowie Verkehrsuntersuchungen und schalltechnische Verträglichkeitsüberprüfungen eingeholt wurden, konnte nun der nächste Schritt gemacht werden. Daher konnten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht nur grobe Entwürfe, sondern mittlerweile ziemlich konkrete Pläne vorgelegt werden.



Verkehrsaufkommen bewältigbar

Laut der Verkehrsuntersuchung sei das durch den Campus erhöhte Verkehrsaufkommen „zu bewältigen“, da ohnehin die meisten Schüler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder höchstens mit dem Moped kommen würden, so Bürgermeister Stefan Schelle. Über 100 Parkplätze unter anderem für Lehrer seien zudem mit eingeplant. Sollten es doch einmal mehr werden, gäbe es ja immer noch die anliegenden Straßen mit öffentlichen Stellplätzen. Auch beim Umweltausgleich konnten mittlerweile konkrete Pläne präsentiert werden.

Zum einen werde ein Teil der rund sechs Hektar großen Fläche ohnehin mit Pflanzen versehen. Etwa sorge eine Baumreihe im Osten des geplanten Sportplatzes bereits für innere Ausgleichsflächen. Auf Nachfrage, warum nicht der gesamte Sportplatz von Grün umgeben sei, um Schatten zu spenden und den Wind abzuhalten, erklärte Bürgermeister Schelle, dass die Erfahrung damit an anderen Schulen eher negativ ausgefallen sei. Komplette grüne Umpflanzung sorge bei den anderen Tartanbahnen für extrem hohe Reinigungsarbeiten wegen Laub und Moos.



Ausgleichsflächen stehen schon fest

Laut Plan sind neben der inneren Ausgleichsflächen zudem sowohl in Oberhaching am Topfengartenweg mit einer Obstwiese samt Hecke wie auch im Wald bei Taufkirchen eine zu bepflanzende Lichtung als ökologische Ausgleichsflächen vorgesehen.

Um die Nachhaltigkeit weiter zu erhöhen, habe man sich zudem für ein Dach aus Blech statt aus Ziegeln entschieden, da dies besser zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen geeignet ist. Auch an eine Trafostation wurde für diesen Zweck bei der Planung gedacht.



Der Oberhachinger Gemeinderat beschloss einstimmig den Bebauungsplan zur öffentlichen Auslegung und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange freizugeben und stimmte dementsprechend auch der Änderung des dazugehörigen Flächennutzungsplanes der Gemeinde zu.