Die Mobilität verbessern

Die Bürgermeister der neu gegründeten OstAllianz. © oh

Die „OstAllianz“ ist gegründet! Um die städte- und gemeindeübergreifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der räumlichen Entwicklung gemeinsam voranzutreiben, haben sich die Bürgermeister von Anzing, Aschheim, Feldkirchen, Finsing, Forstinning, Haar, Kirchheim, Pliening, Vaterstetten, Markt Schwaben sowie den Münchner Stadtbezirken Bogenhausen und Trudering-Riem getroffen und einen Verein gründet.

Im Bürgerhaus in Pliening (Kreis Ebersberg) wurden am Vormittag auch Beschlüsse zur Gründung gefasst und eine Vorstandschaft gewählt: Den Vorsitz der „OstAllianz“ übernimmt der Vaterstettener Bürgermeister Leonhard Spitzauer. Stellvertreter sind der Aschheimer Bürgermeister Thomas Glashauser, Plienings Bürgermeister Roland Frick und Finsings Bürgermeister Max Kressierer. Zum Kassenprüfer wurde Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson gewählt.



„Wir haben lange miteinander auf diesen Tag hingearbeitet“, erklärte Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) bei der Gründungsversammlung. Jetzt wollen die Vereinsmitglieder gemeinsam eine grünere und bessere Mobilität und Entwicklung im Münchner Umland vorantreiben. „Die gute Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt (namentlich auch der Bezirks­ausschüsse Bogenhausen und Trudering-Riem und den Gemeinden Anzing, Aschheim, Feldkirchen, Finsing, Forstinning, Haar, Kirchheim, Markt Schwaben, Pliening, Poing und Vaterstetten insbesondere zu Themen der Mobilität, aber auch zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung hat sich über die Jahre intensiviert und als sehr produktiv erwiesen, so dass nun durch eine Vereinsgründung die künftige Zusammenarbeit rechtlich geregelt und weiter vertieft werden soll“, heißt es im Beschluss des Münchner Stadtrats.

Stadträtin Angelika Pilz-Strasser, die den Vertrag in Vertretung des Oberbürgermeisters im Namen der Stadt München unterzeichnete, bezeichnete es als wichtige Aufgabe und große Herausforderung, den Nahverkehr entsprechend zu gestalten und auszubauen. Münchens Osten entwickle sich rasant, der Siedlungsdruck sei hoch, neue Wohneinheiten und Gewerbegebiete würden entstehen. Infrastrukturprojekte mit interkommunalen Reibungspunkten gebe es deshalb genug.

Dazu gehören etwa der geplante Stadtteil für 30.000 Menschen sowie 10.000 Arbeitsplätze im nordöstlichen Bogenhausen, direkter Nachbarschaft zu Aschheim, oder die Belastungen auf der A94 sowie der Verkehr auf der B304.



Oberstes Ziel der OstAllianz ist es, die Mobilität zu verbessern und den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen – gemeindeübergreifend. Langfristig sollen die Menschen mehr auf das Auto verzichten und mehr Bus und S-Bahn nutzen.

Dabei geht es den Verantwortlichen nicht darum, das ÖPNV-Netz in den Gemeinden zu verbessern, sondern es vor allem für Pendler in den Osten der Landeshauptstadt interessanter zu machen. Zur Umsetzung ihrer Pläne will die OstAllianz in den nächsten Wochen einen Workshop veranstalten.



Auch die personelle Ausstattung wurde bereits bei der Vereinsgründung angegangen. Demnächst soll eine Vollzeitstelle ausgeschrieben werden. Der Stelleninhaber wird seinen Sitz im Rathaus Vaterstetten haben. Bereits vor zwei Jahren hatten die am Projekt beteiligten Kommunen und Stadtbezirken eine Abschlusserklärung verfasst. „Die politischen Entscheidungsträger der Gemeinden Anzing, Aschheim, Feldkirchen, Finsing, Forstinning, Haar, Kirchheim, Markt Schwaben, Pliening, Poing, Vaterstetten und der Landeshauptstadt München mit den Stadtbezirken Bogenhausen und Trudering-Riem sind zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Herausforderungen im Verkehrsbereich nur im Verbund mit den Nachbargemeinden lösen lassen. Sie wollen gegenüber übergeordneten Planungsträgern mit einer Stimme sprechen und ihre Interessen gebündelt vertreten.



Das erarbeitete Konzept sieht insbesondere vor, den öffentlichen Personennahverkehr massiv auszubauen und die Angebote für den Radverkehr deutlich zu verbessern.



Die politischen Entscheidungsträger erklären, sich für die Umsetzung der Maßnahmen und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen einzusetzen. Die Entscheidungsträger werden sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und die Umsetzung der Maßnahmen verständigen. Ziel ist die Gründung einer aus den Bürgermeistern bestehenden ,Allianz München Ost‘, die sich als offene Plattform versteht und den Austausch der erarbeiteten Maßnahmen betreibt. Neben Siedlungsentwicklung, Verkehr und Mobilität können weitere relevante Themen behandelt werden.“