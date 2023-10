Klawotte bietet attraktives Ehrenamt

Sparen und Nachhaltigkeit: Erste AWO Klawotte feiert Geburtstag

Von: Sabine Beisken-Hengge

Teilen

Ulrike Konrads ist die Leiterin der Klawotte Ottobrunn. Am 20. Oktober feiert sie mit ihrem Team, Förderern, Freunden und Politikern das 15-jährige Bestehen der Zweigstelle. © AWO

Die Klawotte Ottobrunn, die erste AWO Klawotte im Landkreis München, feiert ihren 15. Geburtstag. Sie hat sich zu einer wichtigen Anlaufstelle entwickelt.

Ottobrunn – Insgesamt fünf Klawotten gibt es im Landkreis München, eine in Starnberg. Und die Idee dahinter ist einfach, sozial und nachhaltig. Engagierte Bürger spenden gut erhaltene Kleidung und Haushaltswaren, die von den ehrenamtlichen Helfern sortiert und mit bezahlbaren Preisen gezeichnet werden. Bedürftige, die einen Berechtigungsschein vorlegen, können sogar für die Hälfte einkaufen. Der Erlös fließt nach Abzug von Steuern und Unkosten in soziale Projekte.

„Allerdings hat das Finanzamt München die Klawotten als eigenständige Wirtschaftsunternehmen eingestuft“, berichtet die Fachbereichsleitung Klawotte, Angelika Martin. Denn von den großzügigen Spenden, wie Martin betont, profitieren nicht nur Bedürftige. Zum einen werden dann diejenigen, die auf Waren aus zweiter Hand angewiesen sind, nicht diskriminiert. „Außerdem ist der Bedarf in den letzten Jahren auch bei der übrigen Bevölkerung deutlich gewachsen“, weiß die Fachbereichsleiterin.

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund

Doch nicht nur Sparzwang führt die Menschen zur Klawotte. Bei jüngeren Kunden ist es wohl auch der Nachhaltigkeitsgedanke, der sie in der Klawotte „shoppen“ lässt, meint Martin. „Uns liegt besonders der Aspekt der Begegnung am Herzen“, sagt sie, stellvertretend für ihr Team. 30 Ehrenamtliche arbeiten an den drei Öffnungstagen vor und hinter den Kulissen, damit jeder findet, was er sich wünscht. Dabei entstehen über die Jahre tolle Netzwerke. Man hilft sich ganz unbürokratisch untereinander.



Begonnen hat die Geschichte der dienstältesten Klawotte, die vor einiger Zeit vom Standort Riemerling nach Ottobrunn gezogen ist, vor 15 Jahren als Initiative der Nachbarschaftshilfe. Sieben der Mitarbeiter sind von Beginn an dabei. Die älteste Mitarbeiterin ist 82 Jahre alt.



Klawotte bietet attraktives Ehrenamt

„Das Wichtigste an unserem Projekt ist die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich mit viel Herz und Leidenschaft einbringen und viele Stunden in der Klawotte verbringen“, betont Ulrike Konrads, die als festangestellte Mitarbeiterin der AWO die Zweigstelle in Ottobrunn leitet.„Ohne die Ehrenamtler könnten wir das Projekt Klawotte nicht durchführen“, bestätigt auch Angelika Martin. Denn als selbstständiges Wirtschaftsunternehmen müssen Miete und Steuern aufgebracht werden, da können keine Löhne mehr bezahlt werden. Dennoch arbeiten die Mitarbeiter gerne hier.

„Die Klawotte bietet ein attraktives Ehrenamt“, stellt Martin fest. Gerne würde die AWO weitere Zweigstellen in Gemeinden des Landkreise eröffnen. „Wir sind dann allerdings darauf angewiesen, dass wir deutlich weniger als die ortsüblichen Mieten bezahlen müssen. Aber wir freuen uns über entsprechende Angebote. Das kann beispielsweise auch einfach ein großzügiger Raum (ab etwa 300 Quadratmeter) im Bauhof sein, der beheizbar ist.“ Denn die Idee, Waren aus zweiter Hand für den guten Zweck zu verkaufen, kommt gut an in der Bevölkerung.



Verkauf und Spenden

Auf die ersten 15 Jahre dieses zukunftsträchtigen Projekts will das Team der Ottobrunner Klawotte mit seinen Kunden anstoßen und feiern. Am Freitag, 20. Oktober, von 13 bis 17 Uhr, findet deshalb zu den Öffnungszeiten ein Festakt statt. Der stellvertretende Landrat Otto Bußjäger sowie die Bürgermeister der Gemeinden Neubiberg, Ottobrunn und Hohenbrunn sowie Vertreter der Nachbarschaftshilfe haben bereits ihr Kommen zugesagt.



Zu folgenden Zeiten ist die Klawotte Ottobrunn, Alte Landstraße 5, für jedermann geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 13 bis 17 Uhr. An diesen Tagen findet der Verkauf statt, aber es werden auch Spenden angenommen. Der Montag, von 9 bis 12 Uhr, ist ausschließlich der Spendenannahme vorbehalten. Weitere Infos und Links zu den Homepages der weiteren Klawotten finden sich unter https://klawotte.de/ueber-die-klawotte/klawotte-ottobrunn/.