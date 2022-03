Ottobrunn beschließt Straßensanierung und Haltestellen-Ausbau

Von: Iris Janda

Teilen

An barrierefreien Bushaltestellen ist die Bordsteinkante auf selber Höhe wie der Einstieg. In Ottobrunn stehen 2022 für diese Maßnahme 210.000 Euro zur Verfügung. © klaus haag

Ottobrunn will auch 2022 seine Straßen und Gehwege fit halten sowie weitere Bushaltestellen in der Gemeinde barrierefrei ausbauen. Das wurde jüngst im Bauausschuss beschlossen.

Für den barrierefreien Ausbau stehen in diesem Jahr sogar 210.000 Euro anstatt der im Haushalt angedachten Mittel in Höhe von 80.000 Euro zur Verfügung. Ursprünglich waren die zusätzlich 130.000 Euro für die Verlängerung der Bushaltestelle am Bahnhofsplatz Nord vorgesehen. Doch die Gespräche mit der Deutschen Bahn gestalten sich schwierig und sind derzeit noch ergebnisoffen. Da mit einer Umsetzung in diesem Jahr nicht gerechnet wird, sind die Mittel frei und können für die Bushaltestellen verwendet werden.

Beim barrierefreien Ausbau werden die Bordsteine höher gelegt, sodass keine Kante zwischen Bordstein und Buseinstieg besteht. Rollstuhlfahrer können so beispielsweise einfacher in den Bus einfahren Außerdem werden weiße Rillenstreifen verlegt, die den Buseinstieg markieren, sowie ein schwarzer Granitstreifen zwischen Bordsteinkante und Rillenstreifen eingebaut. Ausgebaut werden in diesem Jahr die Haltestellen am Parkfriedhof, an der Röntgenstraße, der Robert-Koch-Straße, der Daimlerstraße, der Siemensstraße sowie beide Haltestellen Waldstraße an der Putzbrunner Straße.



900.000 Euro sind für 2022 für die Sanierung von Gemeindestraßen vorgesehen. Unter diesem Posten fallen Gehwegssanierungen, die Sanierung von Winterschäden oder nach Wasserleitungsbau sowie der Einbau zusätzlicher Wasserrigolen, die bei Starkregen vor Überflutung schützen. Wie sich aus Nachfrage im Ausschuss ergab, können die Umbauarbeiten an der Kreuzung am Brunneck sowie der Ausbau der Schillerstraße in diesem Jahr nicht umgesetzt werden.

ija

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.