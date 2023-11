Zahl der Süchtigen seit Corona gestiegen: Beratungsstelle Ottobrunn hilft

Von: Raffael Scherer

Das Team der Ottobrunner Suchtberatung bei der Jubiläumsfeier: Alexandra Mair (v.l.), Ramona Groß, Sandra Wendl, Linda Barth und Sabine Gutscher. © Blaues Kreuz

Seit 20 Jahren gibt es die Suchtberatungsstelle Ottobrunn des Blauen Kreuzes. Sie hilft bei den verschiedensten Formen von Suchterkrankungen.

Ottobrunn – Wenn Menschen die Kontrolle über sich und ihr Verhalten verlieren, wenn sie immer mehr konsumieren und die schädlichen Folgen dabei in Kauf nehmen und ignorieren, dann sind sie suchtkrank. Oft schaffen es Menschen nicht allein aus dem Teufelskreis heraus und benötigen professionellen Beistand. Diesen Leuten hilft Sandra Wendl beim Blauen Kreuz Diakoniewerk in Ottobrunn. Sie ist Sozialpädagogin, Suchttherapeutin und Regionale Leitung der Ottobrunner Anlaufstelle, welche seit mittlerweile 20 Jahren suchtkranken Menschen hilft, einen Ausweg zu finden.

Die Jubiläumsfeier am 18. Oktober mit rund 50 Gästen stand dabei unter dem Motto „Rückblick – Einblick – Ausblick“. Dabei gab Wendl den Anwesenden Besuchern, darunter Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer, Christoph Nadler (stellvertretender Landrat, Fraktionsvorsitzender Grüne) und Katharina Diem (Kreisrätin FDP), einen Einblick in die Suchtberatungsstelle sowie in die Lebenswelt der Klientel mit Abhängigkeitserkrankung. Und ein selbst betroffener Klient las seinen selbstverfassten Text „In dubio pro reo“ vor, bei dem er sich mit der Schuldfrage bei einer Suchterkrankung auseinandersetzte.

Volle Terminkalender seit der Gründung

Und auch die Entstehungsgeschichte der Außenstelle wurde beleuchtet: Als 2003 die Suchtberatungsstelle des Blauen Kreuzes in Ottobrunn unter der Leitung von Ursula Mocker-Schulz eröffnete, gab es damals gerade einmal eine Vollzeitstelle, erinnert sie sich. Damals sei man noch skeptisch gewesen, ob es überhaupt eine extra Außenstelle in Ottobrunn brauche, es gäbe doch in der Stadt bereits Anlaufstellen. „Vielen war damals gar nicht klar, dass Suchtkrankheit für so viele Leute ein Problem ist“, so Wendl.

Das hat sich zum Glück über die Jahre geändert. Mittlerweile arbeitet die Außenstelle in Ottobrunn zu sechst – und die Terminkalender sind voll. Dabei begleitet die Einrichtung ihre Klienten durch die verschiedenen Phasen der Suchterkrankung. So rufen etwa Hilfsbedürftige für ein erstes Gespräch an, wo dann individuell der beste Weg für diese Person gesucht wird.

Unterschiedliche Betreuung

Viele Klienten kommen auch regelmäßig in die Beratungsstelle, wo sie begleitet werden, bis sie etwa einen Therapieplatz bekommen. Andere melden sich immer wieder, um sich bei der eigenen Motivation helfen zu lassen, um endlich ihre Erkrankung in Angriff zu nehmen. Komplett weglassen, statt nur reduzieren. „Wir bieten auch selbst ambulante Therapien an, wo wir die Klienten auch behandeln können. Manche brauchen aber auch ein intensiveres Angebot wie betreutes Einzelwohnen“, erklärt Wendl die Herangehensweise. Genauso unterstützen sie ihre Klienten bei Arztterminen und Behördengängen. Oft empfängt Wendl jedoch auch Angehörige, die Beratung brauchen. Sie wollen wissen, wie sie mit ihrem suchtkranken Ehepartner oder Kind umgehen sollen.

Bei weitem am häufigsten vertreten ist nach wie vor die Alkoholabhängigkeit, weiß Wendl zu berichten. Zusammen mit Medikamenten und Glücksspiel sei der Alkohol das Hauptthema bei ihr in der Einrichtung. Dicht dahinter liegen Cannabis und, gerade im Münchner Raum Kokain. Als verhältnismäßig neues Thema ist in den vergangenen 20 Jahren die Medienabhängigkeit wie etwa Computerspielsucht hinzugekommen. Aber auch Menschen, die unter Kaufsucht, Porno- und Sexsucht sowie Sammelsucht, bis hin zum Messie-Syndrom leiden, kommen in die Beratungsstelle. „Im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann“, fasst Wendel wissenden Blickes zusammen.

Zahl der Hilfesuchenden steigt

Und seit 2003 hat sich die Zahl an Hilfesuchenden „auf jeden Fall erhöht“, berichtet die Leiterin. Das liege zum einen an der sich über die Jahre verändernden Arbeitswelt hin zu immer mehr in kürzerer Zeit. Geraten Menschen unter Stress und Druck, so versuchen sie diesen meist durch irgendeine ungesunde Form von Konsum zu kompensieren.

Gleichzeitig kommt es Wendl so vor, dass sich die Leute eher trauen, sich Hilfe zu suchen. „Früher war die Hemmschwelle dazu höher“, so ihr Eindruck. Im Einhergehen mit psychischen Erkrankungen, die auch immer „salonfähiger“ werden, würde auch die chronische Suchterkrankung nach und nach in der Gesellschaft immer mehr auf Akzeptanz stoßen. So könne man das Thema etwa mit Familie oder Arbeitgeber offen kommunizieren, anders als noch vor 20 Jahren.

Corona-Pandemie trieb viele in die Abhängigkeit

Gerade die Situation rund um die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren, habe die Suchterkrankungen bei vielen Menschen „extrem verschärft.“ Meist geschehe eine Suchterkrankung eher nach und nach, schleichend. Während der Pandemie wurde es dagegen schnell und akut. Habe sich der ein oder andere angehende Alkoholiker etwa noch im Büro mit dem Trinken zurückgehalten, so war die Hemmschwelle, im Homeoffice zur Flasche zu greifen, viel niedriger. Gleichzeitig spielte auch hier wieder der Stress eine markante Rolle: Arbeit, Haushalt und Kinderversorgung daheim unter einen Hut zu bekommen, sei nicht leicht. Aber auch andersherum die Vereinsamung ließen die Gefahr, in eine Sucht abzurutschen, steigen.

Was es nun laut Wendl in der Gesellschaft am meisten braucht, ist weitere Aufklärung. Weg vom Schubladendenken, dass man ja noch nicht dem Klischee-Süchtigen entspreche und dementsprechend keine Hilfe bräuchte. „Viele haben noch die Schublade im Kopf, dass ein Alkoholiker nur der Fertige unter der Brücke ist. Aber den meisten Menschen, die zu ins in Behandlung kommen, sieht man es nicht an. Unser Klientel ist ein Querschnitt der Gesellschaft“, betont sie.

Hier gibt es Hilfe

Eine Sucht könne jeden treffen und dementsprechend dürfe sich auch keiner scheuen, Hilfe zu suchen. „Wir müssen die Hürde dazu abbauen: Traut euch, endlich anzurufen!“ gibt sie allen Menschen auf den Weg, die noch mit sich hadern.

Die Suchtberatungsstelle Ottobrunn ist an der Ottostraße 55a zu finden und unter Telefon 66 59 3560, sowie per E-Mail an suchtberatung.ottobrunn@blaues-kreuz.de zu erreichen. Weitere Infos gibt es unter www.blaues-kreuz.de.