Gegen Vergessen: Schüler recherchieren zum KZ-Außenlager in Ottobrunn

Von: Raffael Scherer

Teilen

Die Schüler Antonia Rohr und Lorenz Kerschner haben sich zusammen mit ihrem P-Seminar mit dem Außenlager des Konzentrationslagers Dachau in Ottobrunn auseinandergesetzt. © oh

Das P-Seminar Geschichte des Gymnasiums Otto­brunn hat sich mit dem Außenlager Ottobrunn des Konzentrationslagers Dachau beschäftigt.

Ottobrunn – Als die Schülerinnen Antonia Rohr und Aida Csipke die Ausschreibung des P-Seminars rund um das Außenlager des Konzentrationslagers Dachau in Otto­brunn sahen, bekamen sie große Augen. Denn obwohl die 17- und die 18-Jährige beide in Ottobrunn aufgewachsen waren, wussten sie bis zu diesem Zeitpunkt nichts davon, dass es diese Einrichtung der Nationalsozialisten bei ihnen im Ort überhaupt gab. Ebenso ihr heimischer Mitschüler, der 17-jährige Lorenz Kerschner. Er stellte fest: „Auch mir war nicht bekannt, dass das Außenlager überhaupt existiert hat. Darum wollten wir es aufbereiten für junge Leute“, fasst der Ottobrunner das selbstgesteckte Ziel des Projekt-Seminars zusammen.

Also sammelten die drei und ihre Mitschüler im P-Seminar unter der Leitung des Geschichtslehrers Matthias Weigert emsig die bestehenden Informationen rund um das Ottobrunner Außenlager, angefangen bei einer Facharbeit von Martin Wolf, welche sich mit dem Thema genauer auseinandergesetzt hat.



Schüler gehen selbst auf Spurensuche

Dadurch fanden die Oberstufler diverse grundsätzliche Rahmeninformationen wie etwa die Eröffnung im Mai 1944 zur Unterstützung beim Bau der Luftfahrt Forschungsanstalt München mithilfe der KZ-Häftlinge. Sie lernten wie das Lager aufgebaut und gesichert war, bis hin zur Befreiung durch Amerika 1945.



Doch das reichte den wissbegierigen Schülern nicht – und sie begaben sich selbst auf Spurensuche. Erster Schritt dabei war eine Umfrage, direkt am Ort des Geschehens: „Wir sind dann in Ottobrunn den Weg abgelaufen, wo das Lager stand, und haben bei den Anwohnern und Familien dort in den Häusern nachgefragt“, erinnern sich die Schüler.



Historische Dokumente erstmals ausgewertet

Doch auch hier stellten sie bei den Bewohnern der Wohnsiedlung an der Straßenecke Zaunkönig- /Drosselstraße, wo zuvor das Außenlager stand, fest: Die wenigsten wissen überhaupt noch, dass sich dort überhaupt einmal eine nationalsozialistische Einrichtung befunden hat. Umso wichtiger fanden es die Schüler, ihre gesammelten Infos weiterzugeben.



Bei der weiteren Recherche erhielt das Seminar von den Arolsen Archives bisher unbearbeitete Dokumente von Häftlingen zur Verfügung gestellt, die von den Schülern erstmals ausgewertet wurden. „Die digitalisieren Karteikarten aus KZs und Außenlagern. Dabei haben wir auch Neues herausgefunden über die KZ-Häftlinge, wo grob ihre gesamte Lebensgeschichte und Gefangenengeschichte hervorgegangen ist“, erinnert sich Kerschner.



Gespräche mit Angehörigen von Zeitzeugen

So verfolgten die Schüler die unterschiedlichsten Werdegänge der Insassen mit, etwa den von Iskar Neumann, welcher erst in Stuttgart festgenommen, dann nach Frankreich und dann nach Spanien deportiert wurde: „Der ist viel herumgekommen, ohne es zu wollen, weil er in unterschiedlichen KZs und Einrichtungen war, das fand ich sehr spannend“, erklärt Schülerin Rohr und gibt zu: „Ich war am Anfang ein bisschen überfordert, weil ich so viele Infos über eine Person hatte, die musste ich erst einmal ordnen.“



Doch die Schüler suchten auch selbst das Gespräch mit Experten und interviewten etwa Oystein Sörbye, den Sohn des bereits verstorbenen Zeitzeugen Haakon Sörbye, der dem Seminar extra aus Norwegen einen Besuch abstattete, als er auf dem Weg nach Dachau zu einer Gedenkveranstaltung war.

Infos zu Videos aufbereitet

Ein weiteres Highlight waren mehrere Interviews mit dem Bildhauer Wolfgang Sandt, der am Ort des Außenlagers das Mahnmal in Ottobrunn erschaffen hat. Dieser gab den Schülern Einblicke in die Entstehungsgeschichte, vom Auftrag, über das Design bis hin zur Aufstellung.



All diese Infos haben die Schüler schließlich zu mehreren kurzen Videos verarbeitet, um sie der Welt, und im kurzen Videoformat allem voran ihrer Generation, zu präsentieren. Sie wollen informieren und damit dem Vergessen der Gräueltaten der Nazis entgegenwirken: „Wir wollen, dass die Menschen wissen, dass es dieses Lager überhaupt gegeben hat. Dass dort hauptsächlich Kriegsgefangene gearbeitet haben und dass sie das Mahnmal dort mit dem Außenlager in Verbindung bringen können, da leider die Wenigsten den Infotext darunter lesen.“



Die Oberstufler haben den Rahmen ihres P-Seminars samt Videos auf der Gymnasiumswebsite unter www.gymnasium-ottobrunn.de im Reiter Schulleben unter dem Titel „P-Seminar KZ-Außenlager Ottobrunn“ der Öffentlichkeit rund um die Uhr zur Verfügung gestellt.