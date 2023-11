Zeichner für Kinderbuch zur Unterstützung des Marienkäfer-Bus gesucht

Von: Raffael Scherer

Frank Aulenbacher aus Ottobrunn, der sich ehrenamtlich für den Verein Marienkäfer engagiert, hat ein Kinderbuch geschrieben und sucht einen Illustrator. © Raffael Scherer

Der Bus des Marienkäfer-Vereins ist für Bedürftige in München unterwegs. Frank Aulenbacher möchte dazu nun ein Kinderbuch veröffentlichen.

Ottobrunn – Frank Aulenbacher ist Marienkäfer-Türsteher – und sucht nun für sein neues Kinderbuch einen Zeichner. Der Ottobrunner hilft ehrenamtlich dem wohltätigen Marienkäfer-Verein, Obdachlose und Bedürftige in ganz München mit Essen, Kleidung und Hygieneartikeln zu versorgen. Dazu ist der Verein seit Februar 2022 mit einem eigenen Bus unterwegs. Das Fahrzeug wurde extra umgebaut, damit darin eine Küche für die warmen Speisen, sowie eine Kleiderkammer für warme Kleidung Platz finden.

Jeweils Donnerstag und Samstag fährt der Bus mittlerweile von seiner Garage in Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) durch München und versorgt an sieben Stationen bis zu 160 Personen pro „Marienkäfer-Flug“. Und damit bei der Schlange vor dem Bus nicht gedrängelt wird und niemand den Bus betritt, der nicht hineingehört, dafür sorgt Aulenbacher als Türsteher.

Erster Geburtstag des Marienkäfer-Vereins

Der Ottobrunner kam kurz nach der Gründung durch Markus Grimm und seiner damaligen Ehefrau im vergangenen Jahr dazu, um Bedürftigen zu helfen. Am 11. Oktober dieses Jahres feierten die Marienkäfer ihr Einjähriges als eingetragener Verein, bei dessen Eintragung auch er beteiligt war, erzählt Aulenbacher.

Zudem können die Einsatzfahrten des Marienkäfer-Busses auch mithilfe der Online Videoplattform Twitch für einen kleinen Unkostenbeitrag live mitverfolgt werden. „Inzwischen haben wir über 10.000 Follower, im Schnitt um die 600 bis 800 Zuschauer pro Tour“, freut sich Aulenbacher. Im Zuge dessen übernahm er auch noch den Job als Co-Moderator für die Live-Übertragung. „Da hab ich dann schnell meinen Spitznamen wegbekommen, weil es dann immer geheißen hat, ich würde moderieren wie einer von der ARD“, erzählt „ARDI“, Aulenbacher und lacht mit den Marienkäfer-Moderationskarten in der Hand gekonnt in Richtung Kamera.

Geschichten nach dem ARD-Vorbild

Und als ARD-Moderator des Streams musste sich der Ottobrunner immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Von Erklärungen und Ansagen im Stil der „Sendung mit der Maus“ bis hin zu Gute-Nacht-Geschichten: „Die Sandmännchen-Melodie wird abgespielt, dann erzähle ich eine Geschichte oder lese sie vor, dann kommt der Abspann vom Sandmännchen und dann wünsche ich eine gute Nacht“, beschreibt Aulenbacher sein Procedere.

Und ganz nach dem seinem Vorbild ARD hat sich auch der Marienkäfer-Moderator die typischen Moderationskarten angefertigt. Natürlich stilecht mit dem Vereinssymbol. Darauf stehen die nötigen Informationen rund um die heutige Fahrt, etwa welche Suppe heute von wem gekocht auf dem Plan steht. „Und mittlerweile sind meine Geschichten ein fester Bestandteil im Stream“, freut sich Aulenbacher berichten zu können.

Bus als Hauptfigur

Die meisten seiner Geschichten handeln dementsprechend von dem vereinseigenen Fahrzeug: „Es geht immer um die Geschichten dieses Busses. Kürzlich hat er zum Beispiel eine Schildkröte kennengelernt, Kimi. Die ist von zu Hause ausgebrochen, hat die große, weite Welt kennenlernen wollen und festgestellt, dass sie auf einmal ganz alleine ist. Dann hat sie den Bus kennengelernt und mit dem hat sie noch eine Freundin kennengelernt.“

Die Abenderzählungen kamen beim Publikum so gut an, dass immer wieder die Nachfrage auftauchte, ob Aulenbacher nicht ein Kinderbuch für den Verein damit herausbringen könnte. Geschichten hat Aulenbacher genug, 20 davon sollen es nun in eine erste Kinderbuchausgabe schaffen.

Hilfe beim Zeichnen gesucht

Was ihm jedoch dazu noch fehlt, ist eine ruhige Hand: „Ich bin zeichnerisch eine Niete“, gibt der Ottobrunner zu. Mit Künstlicher Intelligenz sei er ebenso schnell an die Grenzen gestoßen.

Deshalb ist er nun auf der Suche nach einem ehrenamtlichen Kinderbuchzeichner, der die ein oder andere Szene seiner Geschichten bildlich darstellt. So soll etwa wie beim Pixar-Film „Cars“ der Marienkäfer-Bus mit Augen und Mund für Emotionen versehen werden, erklärt er. Großartige Hintergründe brauche es nicht, lediglich eine Zeichnung des Busses und seiner jeweiligen Begegnung, ein bis drei Bilder pro Geschichte.

Wunsch für Erscheinen 2024

Finanziell wäre die Aktion weder für ihn noch den Zeichner rentabel, schließlich geht es um einen guten Zweck und um Spenden für den Marienkäfer-Verein. Trotzdem hofft Aulenbacher, dass sich in nächster Zeit ein motivierter und begabter Zeichner für das Kinderbuch – und vielleicht auch seine Fortsetzungen – findet. „Ich schreibe halt so vor mich hin und solange ich noch keine Zeichner habe, mache ich kein Buch. Und wenn ich einen Zeichner habe, dann mag das vielleicht auch ganz schnell gehen. Mein Wunsch wäre es, im nächsten Jahr das Buch fertig zu haben.“

Nun muss er aber los – schließlich wartet schon wieder die nächste Bustour auf ihren Türsteher, Moderator und Geschichtenerzähler. Anfragen und weitere Infos gibt es per E-Mail an f.aulenbacher@der-marienkaefer.de sowie unter www.der-marienkaefer.de.