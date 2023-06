Sanierungsmaßnahmen im Phönix-Bad: Neue Rutsche, höhere Preise

Von: Raffael Scherer

Für die Generalsanierung werden alle Becken abgelassen, damit Maler, Schreiner, Bodenleger und Dekorateure ihrer Arbeit nachgehen können. © Phönix-Bad

Das Ottobrunner Phönix-Bad sorgt durch Baumaßnahmen für einige Neuerungen. Doch auch die Eintrittspreise werden höher.

Ottobrunn – Alle zwei Jahre ist es wieder so weit: Das Phönix-Bad schließt von Sonntag, 11. Juni, ab 15 Uhr bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, wegen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, die im laufenden Betrieb nicht möglich sind. Ab Montag, 26. Juni, erwarten die Gäste einige sichtbare und unsichtbare Verbesserungen.



Um die Anlage in Schuss zu halten, macht sich die Sportpark Ottobrunn GmbH, Träger des Phönix-Bads, alle zwei Jahre an eine umfassende Generalsanierung. Dann werden alle Becken abgelassen und gereinigt, die Filteranlagen aufgefrischt, gesprungene Fliesen samt unansehnlich gewordener Fugen ausgetauscht und defekte Armaturen erneuert. 2023 steht außerdem eine Modernisierung der Gebäudetechnik für die Wasseraufbereitung und die Heizung an. Außerdem werden die Elektroverteilungen im ganzen Haus sowie die Rauchwärmeabzüge in der Glaskuppel überarbeitet.



Rutsche mit Lichteffekten

Für sichtbar mehr Wohlfühl­atmosphäre sorgen beim diesjährigen Rundumschlag Maler, Schreiner, Bodenleger und Dekorateure. Neben einem neuen Anstrich werden sie unter anderem die Einrichtung von drei Saunen erneuern, alle Kunstpflanzen-Arrangements auffrischen, die Steganlage und die Sonnenterrasse aufmöbeln sowie die Wasserbetten im Schlafraum mit einem neuen, hygienischen Gewebe überziehen, das die bisherigen Bettlaken ersetzt.



Das Highlight für Kinder und Junggebliebene entsteht im Schwimmbad: eine neue Rutsche mit spektakulären Lichteffekten und Zeitmessanlage. Die erfüllt nicht nur neueste Spaß- und Sicherheitsstandards, sondern ist der alten Anlage dank einer isolierenden Vollummantelung auch energetisch um Längen voraus.



Neues Kassensystem

Die Einführung des neuen Kassensystems und damit des Online-Ticketings sowie des neuen Online-Shops, eigentlich angesetzt für diesen Sommer, verzögert sich jedoch aufgrund von Lieferengpässen auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Die Online-Tickets hätten dabei helfen sollen, Warteschlangen zu umgehen.



18 Fachbetriebe und 21 Phönix-Bad-Mitarbeiter greifen nach einem exakt abgestimmten Plan Hand in Hand. Denn alle Arbeiten müssen pünktlich bis Montag, 26. Juni, um 7.30 Uhr geschafft sein, wenn der Bad- und Saunabetrieb in alter Gewohnheit, aber neuem Glanz weiter geht. Dann startet auch das Gewinnspiel, bei dem ein neuer Name für die neue rasante Rutsche gefunden werden soll. Den Fortschritt auf der Großbaustelle wird man online auf www.phoenixbad.de mitverfolgen können.



Das kostet der Eintritt zukünftig

Gestiegene Energie- und Personalkosten machen sich auch im Phönix-Bad bemerkbar. Im Verhältnis dazu fällt die diesjährige Anpassung der Eintrittspreise, die ab 1. Juli gilt, jedoch moderat aus. Zudem hat die gemeindeeigene Sportpark Ottobrunn GmbH, Betreiberin des Phönix-Bads, ausgesprochen familienfreundlich kalkuliert: Für Kinder und Familien gibt es dann nur eine geringe Erhöhung zwischen 2,5 und 5 Prozent.

So etwa steigt der Vier-Stunden-Tarif von 5,40 auf 5,60 Euro (Kinder und Jugendliche U16, Montag bis Freitag) beziehungsweise von 8,50 auf 8,90 Euro für Erwachsene Ü16, von Montag bis Freitag. Kinder bis zum dritten Lebensjahr haben nach wie vor freien Eintritt.

Saunapreise steigen stärker

Etwas deutlicher ist der Preissprung in der Saunawelt. Dort kosten vier Stunden statt wie bisher 27 künftig 29 Euro. Prozentual den größten Sprung machen der Spät-Sauna-Tarif mit einer Erhöhung um zehn Prozent, 22 Euro für drei Stunden ab 20 Uhr, montags bis donnerstags und der Sauna-Nachzahltarif mit Mehrkosten von 25 Prozent, 2,50 Euro pro Stunde.



Vor dem 1. Juli zum alten Preis gekaufte Elfer-Karten, zum Preis von zehn Eintritten gibt es elf, behalten auch nach der Preiserhöhung ihre Gültigkeit. Das Angebot gilt für nahezu jeden Tarif in der Saunawelt und im Freizeitbad und ist noch bis 20. Juni sowohl an der Kasse als auch im Online-Shop unter www.phoenixbad.de erhältlich.