Spurensuche zwischen Stadt und Land

Die Ottobrunner Autorin Stefanie Gregg über ihren neuen Roman „Koffer voller Briefe“

+ © Bardehle In „Koffer voller Briefe“ zeichnet Stefanie Gregg die Psychologie von Menschen, von Tätern, Opfern, von Leidenden und ganz „normalen“ Durchschnittsbürgern. © Bardehle

Autor Sabine Beisken-Hengge

Die Ottobrunner Autorin Stefanie Gregg hat wieder einen neuen Roman herausgebracht, der eine wahre Geschichte aufgreift – die dennoch nicht außergewöhnlicher erscheinen könnte. HALLO hat mit der Autorin gesprochen.

HALLO: Welche wahre Geschichte steckt hinter dem neuen Roman?

Stefanie Gregg: Unter AutorInnen gibt es die berühmten #TenThingsNotToSayToAnAuthor. Allen voran gehört dazu jener häufige Satz, sobald man jemandem erzählt, dass man Autorin ist: „Über meine Lebensgeschichte musst du mal schreiben. Das wäre eine Geschichte wert!“ Lebensgeschichten sind leider nahezu nie Geschichten für einen Roman, denn Geschichten verfolgen einen Plot, mit Unwägbarkeiten, Spannungsverläufen und vielen anderen Kriterien. In diesem Fall aber war es anders. Ein Facebook-Freund konnte mir aufgrund seiner langjährigen bulgarischen Freundin vieles über Bulgarien erzählen, als ich über den sogenannten „Regenschirmmord“ am bulgarischen Schriftsteller auf der Waterloo Bridge in London, durchgeführt vom KGB, schrieb. Das Buch heißt „Duft nach Weiß“ und wurde mein erster Bestseller. Als er mir dann verriet, dass er selbst im Geheimdienst der damaligen DDR, der Stasi, tätig war, musste ich dennoch seine Frage verneinen, ob ich darüber schreiben möchte. Später erst, nebenbei, erzählte er mir, dass eines Tages zwei Polizisten vor seiner Tür standen und ihm vom Tod einer Frau erzählten, neben deren Bett Koffer voller Briefe standen. Alle gerichtet an ihn, frankiert, jedoch nie abgeschickt, tägliche Erzählungen aus ihrem Leben sowie ein fingiertes Leben mit ihm, den sie still und heimlich, soweit sie das konnte, über seine unterschiedlichen Wohnorte und Berufe verfolgt haben musste. Erst nach längerem Nachdenken wurde ihm klar, dass diese Frau ein Mädchen war, das er mit achtzehn Jahren nach einer halbjährigen Freundschaft, wohl mit unschönen Worten, verlassen hatte. Ihr Tod, für den er anfangs sogar verdächtigt wurde, der sich jedoch als Selbstmord herausstellte, erschütterte ihn zutiefst und warf ihn in eine Lebenskrise, aus der er nur langsam und mit einer neuen Lebensweise herausfand. Natürlich entstand aus dieser, seiner Lebensgeschichte in meiner Fiktion dann etwas anderes. Aber der Kern der Geschichte ist seiner.

Haben Sie auch schon einen Koffer voller Briefe gefunden? Oder würden Sie gerne einen finden? Wenn ja, was würden Sie damit anstellen?

Einen Koffer voller Briefe habe ich selbst nie gefunden. Doch tatsächlich habe ich drei große Stapel von Briefen zuhause, ganz romantisch mit Schleifen verpackt. Der erste Stapel stammt von meiner ersten großen Liebe, der zweite von meiner sehr geliebten Tante, die ihr ganzes Leben lang, während meiner Kindheit und Jugend, mir kluge, wundervolle, amüsante und lehrreiche Briefe geschrieben hat, die mich mit Sicherheit auch zum Lesen und Schreiben gebracht haben. Der dritte ist von meiner Studienfreundin, mit der mich seit Jahrzehnten auch unsere Brieffreundschaft verbindet — sie ist die Letzte, die mir noch lange, echte Briefe auf Papier schreibt, und ich zurück. All diese Briefe sind mir sehr wichtig und bedeuten mir viel. Bekäme ich tatsächlich einen fremden Koffer voller Briefe, so würde ich mit Sicherheit da­rin lesen. Briefe erzählen von Leben!



Einer ihrer letzten Romane spielt in Ottobrunn, jetzt spielt ein Teil der Handlung in Bruckmühl. Was gefällt Ihnen daran, Ihre Romanfiguren vor heimatlicher Kulisse agieren zu lassen?

Der Ottobrunner Kriminalroman war mein zweites Buch. Fast muss ich lächeln, wenn ich daran zurückdenke. In einem Schriftstellerleben über mittlerweile fünfzehn Jahre lernt man dazu, auch handwerklich, was sehr bedeutsam für das Schreiben ist und oft unterschätzt wird, man sucht aber auch nach anderen Themen, nach anderen Inhalten. Beim Ottobrunn Krimi hat es mir Spaß gemacht, auch reale Vorkommnisse meiner Heimatstadt mit einfließen zu lassen. München und Bruckmühl sind im „Koffer voller Briefe“ so wichtig, weil ich in dieser Geschichte zwei sehr unterschiedliche Lebensgeschichten erzähle. Die eines erfolgreichen Mannes, der völlig aus der Bahn geworfen wird — er lebt in der großen Weltstadt München. Und die einer Frau, die sich in ein fiktives Leben mit einem geliebten Mann flüchtet — sie lebt in der scheinbar idyllischen Kleinstadt Bruckmühl. Diese Städte mit ihren sehr spezifischen Eigenheiten geben Spiegel und Widerspruch zu diesen zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten.

Warum leben Sie selbst gerne im Münchner Umland und nicht in der Stadt?

Ich liebe dieses „Zwischendrin“, so wie ich im Leben wie in meinen Büchern gerne das „Dazwischen“, nicht das „Mittendrin“ suche. Ich liebe München mit seinem Kultur- und Stadtleben. Ich gehe gerne in Theater, Museen, auch in Restaurants und Cafés. Aber ich liebe auch Ottobrunn, die Vorstädte, die mich in die Nähe der Berge führen, die mich im Wald spazieren lassen. Ich brauche die Ruhe der Natur, um zu mir selbst zu finden. Und zu meinen Geschichten.





Und davon handelt die Geschichte: „Koffer voller Briefe“ haben sie gefunden, erklären zwei Polizisten dem erstaunten Elias. Alle an ihn gerichtet, geschrieben jeden Tag seit dreißig Jahren von einer Frau, die ihn liebte. Und die gestorben ist, ohne ihn je wiedergesehen zu haben, nachdem er sie als Achtzehnjähriger nach einer kurzen Beziehung verlassen hatte.

Elias begibt sich auf die Suche nach dem Leben dieser Frau, und damit auch auf die Suche nach sich selbst. Vor dem Hintergrund von zwei Orten, Großstadt und Kleinstadt, entwickelt Stefanie Gregg ihre psychologische Geschichte.

Stefanie Gregg: Koffer voller Briefe, Edition Federleicht, ISBN 978-3946112884, 16 Euro