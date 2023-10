Mitdenken

An mehreren Montagen wird das Kleine Theater nun wieder zum Philosophischen Salon. © rf

Seit fünf Jahren organisieren Marianne Heidegger und Hannelore Furtner den Philosophischen Salon in Haar. Der Zyklus 23/24 beginnt am Montag, 30. Oktober, mit einem Vortrag zu René Descartes.

Haar – Persönliches Interesse stand am Beginn des Philosophischen Salons in Haar. Marianne Heidegger war 27 Jahre lang Leiterin der Haarer Vhs und organisierte in der Rente Konzerte mit dem Kulturverein. Da fragte sie sich, ob sich in Haar nicht auch eine philosophische Veranstaltung auf die Beine stellen ließe. Mit dieser Idee traf sie auf Hannelore Furtner, die so etwas schon immer einmal machen wollte. Also taten sich die beiden zusammen und gründeten vor fünf Jahren den Philosophischen Salon.



Marianne Heidegger kannte bereits die Philosophin und Theologin Katharina Ceming, die sich bereits erklärte, den ersten Vortrag des Salons zu halten. Damals noch im evangelischen Gemeindezentrum der Jesuskirche sprach Ceming zum Thema der Menschenrechte. Als Zweites hielt Walther Ziegler im Seniorenclub einen Vortrag über die von Hannah Arendt geprägte These der „Banalität des Bösen“. Beide Vorträge trafen auf großes Interesse seitens des Publikums, die Säle waren rappelvoll. Ceming und Ziegler sind auch im diesjährigen Zyklus des Salons wieder als Vortragende dabei, Ceming gibt im April 2024 zusätzlich noch einen Workshop zu dem amerikanischen Philosophen Ken Wilber. Anfangs dachte Marianne Heidegger, dass am jetzigen Veranstaltungsort, dem Kleinen Theater, das Café vielleicht reiche, doch auch dort kamen so viele Leute, dass der Philosophische Salon im Theatersaal stattfindet. Das Publikum hat Spaß daran, dem persönlichen Interesse von Heidegger und Furtner nachzueifern und selber mitzudenken.



„Erkenne dich selbst“ ist die vielzitierte Inschrift im Apollotempel von Delphi. Eine Herausforderung, die auch nach Jahrtausenden nichts an Aktualität eingebüßt hat. Über Jahrhunderte war Philosophie die Königsdisziplin der Wissenschaft, wurde aber zunehmend von den Naturwissenschaften verdrängt. Doch Themen wie die Fragen nach dem Glück und der Liebe, Gott und dem Tod, Freiheit und Gerechtigkeit, Erkenntnis und Wahrheit, sind zeitlos. Und die Antworten großer Denker von der Antike bis in die Moderne können uns gerade auch heute, in Zeiten des Umbruchs und der großen Veränderungen eine Quelle der Kraft und Orientierung sein.



In den fünf Jahren haben Marianne Heidegger und Hannelore Furtner mit dem Philosophischen Salon Haar einiges erreicht. „Wir sind begeistert davon, beteuern beide, dass renommierte Philosophie-Professoren und Autoren unsere Einladung für Vorträge und Diskussionen im Kleinen Theater Haar annehmen und die wichtigsten Ideen — von den Ursprüngen der abendländischen Philosophie bis zur Neuzeit — außerhalb der akademischen Zirkel mit einer breiteren Öffentlichkeit erörtern“.



„Wir freuen uns sehr über die zunehmende Zahl interessierter Teilnehmer. Sie ermutigt uns, den Salon weiter zu planen und anzubieten. Ein besonderer Dank gilt dabei dem Kleinen Theater für alle Unterstützung. Ohne die Offenheit des ,Kulturermöglichers‘ und Intendanten Matthias Riedel-Rüppel würde nämlich gar nichts laufen“.



Der neue Zyklus des Philosophischen Salons 2023/24 beginnt am Montag, 30. Oktober, mit einem Ausflug nach Frankreich zu René Descartes. Dem „Vater der modernen Philosophie“, dessen berühmte Erkenntnis „Ich denke, also bin ich“, den Weg für die Aufklärung vorbereiten sollte. Referent ist der promovierte Philosoph und Hochschullehrer Walther Ziegler. Als ehemaligem Nachrichtenchef des Senders ProSieben und Leiter der Medienakademie gelingt es ihm, das komplexe Wissen der großen Philosophen zum Weiterdenken und Diskutieren spannend und verständlich darzustellen.



Alle weiteren Themen und Termine des Zyklus 2023/24 stehen bereits fest und sind auf der Webseite www.philosophischersalon-haar.de beschrieben. Die Vorträge finden im Saal des Kleinen Theaters Haar an der Casinostraße 6 statt. Sie beginnen um 9 Uhr, dauern zirca eine Stunde und münden in eine etwa 30-minütige Diskussion. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen. Das Theater-Café ist eine Stunde vor und nach der Veranstaltung geöffnet. Am ersten Abend der „Jubiläumsreihe 2023/24“ wird die Haarer Gruppe „Hopfen und Malz“ ab 18 Uhr im Theatercafé mit Akkordeon, Hackbrett und Gitarre auf die Veranstaltung einstimmen. Die Bewirtung übernimmt in bewährter Weise das Kleine Theater. Parkmöglichkeiten gibt es kostenlos in der Tiefgarage. Direkt vor dem Theater kann nicht mehr geparkt werden.