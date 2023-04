Denkmalgeschütztes Gebäude vor Abriss? Die Pläne zur Umgestaltung des Bahnhofs in Pullach

Von: Daria Gontscharowa

Die FDP fordert eine rasche Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Pullach im Landkreis München. © privat

Das Bahnhofs-Gebäude in Pullach soll dringend saniert werden. Die geplante Umgestaltung könnte sich aber noch verzögern. Hallo erklärt, ab wann es losgehen könnte

Pullach ‒ „Die Gemeinde Pullach hat in den vergangenen Jahren keine ruhmreiche Rolle beim Erhalt historischer Bausubstanz gespielt“, resümierte Gemeinderat Alexander Betz (FDP) in der jüngsten Gremiumssitzung. Nun solle man zumindest das alte Bahnhofsgebäude rasch sanieren. Dass dies durchaus noch dauern könnte, liegt nicht nur an der Gemeinde, sondern auch an der Bahn.

Denkmalgeschütztes Bahnhofs-Gebäude in Pullach im Landkreis München vor Abriss?

Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1890 und steht unter Denkmalschutz. Es besteht aus zwei Gebäudeteilen, die in der Mitte durch eine Wartehalle verbunden werden. Eigentümerin des Bahnhofsgebäudes ist die Gemeinde Pullach. „Es steht zu befürchten, dass unseren Bahnhof ein ähnliches Schicksal wie das Herzog­haus ereilen könnte“, sagte Betz.

Das 130 Jahre alte Gebäude neben dem Bahnhof musste 2018 abgerissen werden, da die marode Bausubstanz nicht mehr saniert werden konnte. Das Haus hatte sich seit 2005 ebenfalls im Besitz der Pullacher Wohnungsbaugesellschaft befunden.

„Mit dem Abbruch des alten Bahnhofes würde Pullach ein weiteres Stück seiner baulichen Identität verlieren“, betonte der FDP-Politiker. Auch Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) bestätigte, dass der Pullacher Bahnhof ein wichtiges Kulturdenkmal sei und die Gemeinde als Eigentümerin die Verantwortung für dessen zukünftige Gestaltung und Nutzung trage.

Anlagetechnik der Deutschen Bahn verzögert Sanierung des Pullacher Bahnhofs

Für eine sofortige Sanierung gibt es allerdings ein Hindernis ‒ die Anlagentechnik der Deutschen Bahn (DB) befindet sich derzeit noch im südlichen Baukörper des Bahnhofs. Diese muss durch die DB in ein eigenes Bauwerk ausgelagert werden, „da ansonsten kein schlüssiges Nutzungskonzept für das gesamte Bahnhofsgebäude umgesetzt werden kann“, erklärt Tausendfreund.

Hallo hat bei der Bahn nachgefragt, ob es bereits einen Zeitplan gebe, wann die eingelagerte Technik umziehen wird: „Die Vor- und Entwurfsplanungen sind mittlerweile abgeschlossen und liegen der Gemeinde vor. Sobald die Pullacher Verwaltung zustimmt und die Ausführung beauftragt, können wir mit den Ausschreibungen beginnen und die Ausführungsplanung abschließen“, erklärt ein Bahnsprecher. Die Dauer der Umsetzung lasse sich nicht exakt benennen, „es dürfte aber etwa ein Jahr in Anspruch nehmen“.

Planungen zur Sanierung laufen: Gemeinderat beschließt Nutzungskonzept für neues Bahnhofs-Gebäude

Tausendfreund bestätigt wiederum, dass die Vorplanungen für die Verlagerung bereits liefen. „Wir streben zeitnahe Abstimmungen mit der DB an. Da die Konstruktion der Wartehalle schon durch eine Hilfskons­truktion aus Holz statisch unterstützt werden muss, drängt die Zeit.“

Trotz mancher Ungewissheit im Hinblick auf die Verlagerung haben die Gemeinderäte unterdessen ein Nutzungskonzept für das Gebäude beschlossen. Die künftige Sanierung soll an die geplante Nutzung angepasst werden. Das Konzept beinhaltet einen zentralen Raum für kulturelle Zwecke als geschlossenen Einbau in die Wartehalle.

Dieser soll eine transparente Fassade erhalten, um das Erscheinungsbild der Wartehalle nicht stark zu verändern. Im nördlichen Baukörper werden im Erdgeschoss Nebenräume errichtet, die als Lager für die Veranstaltungsnutzung dienen können. Im Obergeschoss ist ein Seminar- und Mehrzweckraum vorgesehen.

Der südliche Teil wird im Erdgeschoss als Kiosk genutzt, während im Obergeschoss die Büroräume untergebracht werden können. Als Bindeglied zwischen Veranstaltungsraum und Kiosk wird ein Abschnitt der Wartehalle erhalten und weiterhin als solche genutzt.

