„Ab sofort deutlich vorsichtiger“: Planeggs Bürgermeister Nafziger zieht nach drei Jahren Halbzeitbilanz

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger ist seit drei Jahren im Amt. © Romy Ebert-Adeikis

Hermann Nafziger ist seit drei Jahren Bürgermeister von Planegg. Der CSU-Politiker zieht Bilanz zu seiner bisherigen Amtszeit und warnt vor der Zukunft.

Planegg ‒ „Der Enthusiasmus ist noch genauso da, wie am Anfang“, betont Hermann Nafziger. Nach wie vor sei das Bürgermeisteramt in Planegg sein Traumberuf. „Mit den ersten drei Jahren bin ich rundherum auch hochzufrieden“, sagt der CSUler. Die Gemeinde habe in der Zeit „wahnsinnig viel angeschoben“. Und ‒ das richtige Quäntchen Glück gehabt.

„Es ist uns gelungen, drei Mal in Folge die höchsten Gewerbesteuereinnahmen in der Planegger Geschichte zu erzielen“, sagt der Rathauschef. Auch, weil mit Bio- und Medizintechnologie-unternehmen viele Profiteure der Corona-Krise im Ort ansässig sind.

+++ Drei Jahre Gemeindeoberhaupt: Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler zieht Halbzeitbilanz +++

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger ist mit seinen ersten drei Jahren im Amt zufrieden

Gleichzeitig sei die Rathausverwaltung umstrukturiert und modernisiert worden. „Das hat uns allein bei der Druckerfarbe 80.000 Euro eingespart“, sagt Nafziger. „Ich bin sehr glücklich, dass wir in den drei Jahren so viele Rücklagen bilden konnten, um die einmalige Chance zu nutzen, Heide Volm zu kaufen, ohne Schulden zu machen.“

Ein Glücksfall, den die Gemeinde jetzt vor Eindringlingen schützen will: Um das Heide-Volm-Gelände wurde ein Bauzaun errichtet. © Romy Ebert-Adeikis

Er selbst habe zu Beginn der zweijährigen Verhandlungsphase nicht geglaubt, dass dies ohne eine Kreditaufnahme möglich sei. „Ich habe am Anfang auch mit Banken Gespräche geführt, ob die Gemeinde dafür Geld aufnehmen könnte“, gibt der Bürgermeister zu. Er hätte es aber als „fast schon dumm“ empfunden, wenn die Gemeinde das Areal einem Investor überlässt.

Denn nur so könne das ganze Bahnhofsgelände endlich zum echten Entrée für Planegg entwickelt werden. „Das Bahnhofsareal Nord gehört der Gemeinde seit 2002 und seitdem ist dort nicht mal ein WC-Häuschen entstanden. Das ist bitter. Aber auch da will ich jetzt richtig Gas geben“, verspricht Nafziger.

Planeggs Bürgermeister Nafziger warnt: „Ab sofort müssen wir viel vorsichtiger sein!“

Gleichzeitig warnt der Rathauschef: „Ab sofort müssen wir viel vorsichtiger sein!“ Die aktuelle Energie- und Preiskrise treffe alle Unternehmen im Ort. „Wir merken schon jetzt die Tendenz, dass wir heuer nicht so hohe Steuereinnahmen erwarten dürfen wie im vergangenen Jahr.“

Auch die Gemeinde sei von den Preisanstiegen betroffen. „Wir mussten unsere Energieverträge neu ausschreiben, weil diese auslaufen und rechnen mit viermal so hohen Kosten für Strom und fünfmal so hohen für Gas“, sagt Nafziger. Darum lote er mit der Kämmerei schon jetzt Möglichkeiten aus gegenzusteuern. Was sonst passieren könne, sehe man am Beispiel der Nachbargemeinde Neuried (siehe Kasten).

Umso mehr freue es ihn, wie viele Projekte in den vergangenen drei Jahren in die Wege geleitet wurden ‒ von der Sanierung des Jugendtreffs Waaghäusl über die Erneuerung des Wertstoffhofs und die Erweiterung des Rathauses um die ehemalige Hausmeisterwohnung. „Da sind auch einige Sachen dabei, die in den Jahren zuvor liegen geblieben sind“, betont der CSUler.

Neuer Standort für die Polizei: Nafziger hofft auf Entscheidung in diesem Jahr

Frustrierend sei hingegen, wie lange manche Prozesse dauern. Beispiel Agri-Photovoltaik-Anlage: „Eigentümer, Betreiber, Gemeinde ‒ alle haben schon gut zusammengefunden, aber rechtlich muss noch einiges geklärt werden. Die Hürden sind brutal“, sagt Nafziger. Ähnlich sei es beim Bau von Windrädern. „Dabei bräuchten wir die erneuerbare Energie jetzt!“

Ähnlich langwierig: die Verhandlungen über einen neuen Standort für die Planegger Polizei in Steinkirchen. „Aber es sieht sehr gut aus, dass wir die Polizei im Ort halten können.“ Eine Entscheidung erhofft sich der Rathauschef noch in diesem Jahr ‒ trotz zahlreicher Behörden, die in den Prozess involviert sind. „Da würde ich mir manchmal eine bessere Unterstützung vom Staat wünschen.“

Steuereinbruch: Neuried muss Haushalt neu justieren Dank Pharmaunternehmen wie Biontech stand Neuried in den vergangenen Jahren finanziell besser da als gedacht. Im jüngsten Gemeinderat musste Kämmerer Robert Beckerbauer den Lokalpolitikern aber erklären, dass der aktuelle Haushalt ein großes Loch aufweise. Die Gewerbesteuervorauszahlung eines Neurieder Unternehmens sei vom Finanzamt um etwa elf Millionen Euro korrigiert worden ‒ nach unten. Die CSU fordert angesichts der Zahlen eine komplette Neuorientierung. „Unter Auflösung fast der gesamten Rücklagen wurde mit dem Haushaltsplan 2023 den Bürgern vorgegaukelt, dass sich die Gemeinde viel leisten kann – sogar ein Erbpachtmodell statt eines Grundstücksverkaufs in der Ortsmitte“, sagt die CSU-Vorsitzende Marianne Hellhuber. Das hatte ihre Fraktion schon früher scharf kritisiert.



Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.