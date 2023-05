Heiße Debatte um das „Eiswunder“ in Planegg: Gemeinderat vertagt Beschluss über Modernisierung

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die „Eiswunder“- Fläche am FEO in Planegg könnte bis 2025 gänzlich ungenutzt bleiben. © Romy Ebert-Adeikis

Der Gemeinderat in Planegg hat die Entscheidung über eine Modernisierung der Eislauf-Fläche vertagt. Die Debatte um das „Eiswunder“ bleibt hitzig.

Planegg ‒ Bisher hatte sich Florian Großelfinger immer für eine Neuauflage des Planegger „Eiswunders“ stark gemacht, das zuletzt wegen seines hohen Energieverbrauchs ausgesetzt worden war. Zum Schluss der jüngsten Gemeinderatssitzung zu dem Thema wollte der CSUler aber nur noch, „dass diese unsägliche Debatte endlich ein Ende hat ‒ egal wie sie ausgeht“.

Entscheidung über Modernisierung der Eislauf-Fläche in Planegg vertagt

Sein Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen: Mit 13 zu neun Stimmen beschloss das Gremium, eine Entscheidung über die Modernisierung der Eislauf-Fläche zu vertagen.

Genau davor hatte der eingeladene Kunsteisbahn-Experte Nikolaus Warchola explizit gewarnt: „Jeder Aufschub bedeutet, dass in diesem Jahr nichts mehr stattfindet.“ Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung hatte er dafür plädiert, sowohl die Beschaffung neuer Eistechnik abzusegnen sowie einen Multisportboden zu erwerben, um ab dem Sommer eine ganzjährige Nutzung der Fläche am FEO-Sportpark auszutesten. Kosten: insgesamt 525.000 Euro.

Diese Summe wäre aber wohl nur der Anfang. Um die Fläche 2024 noch zu überdachen und mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten, ‒ um so übers Jahr gerechnet sogar mehr Strom zu produzieren als zu verbrauchen ‒ müsste Planegg noch einmal mindestens 1,5 Millionen Euro drauflegen, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU).

Felix Kempf (SPD) argumentiert für Modernisierung: „Wichtiges Angebot für die Planegger“

Dabei hatte der Rathauschef nicht nur zu Beginn der Diskussion gemahnt, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren „erhebliche Summen“ für Wohnungsbau und die Sicherung der Energieversorgung mit Geothermie in die Hand nehmen müsse. „Jeder muss sich deswegen die Gewissensfrage stellen, ob das ‚Eiswunder‘ wirklich ein Schritt in die Zukunft ist“, betonte Nafziger.

„Es ist zwar ein teures Projekt, das wohl nie richtig ökologisch sein wird. Aber es ist auch ein sehr wichtiges Angebot für die Planegger“, argumentierte Felix Kempf (SPD) für die Modernisierung. „Die Bürger haben das ‚Eiswunder‘ in diesem Winter schwer vermisst“, berichtete Peter von Schall-Riaucour (PP&M), der die Fläche am liebsten sogar erweitern wollte.

Sein Fraktionskollege Philipp Pollems sah hingegen allein in der Debatte über einen „Open-Air-Kühlschrank“ einen „Irrsinn“. Er erinnerte das Gremium an den ‒ fast einstimmig gefassten ‒ Beschluss von 2020, Planegg zur klimaneutralen Kommune zu machen. „Waren das nur Lippenbekenntnisse?“, fragte sich Pollems.

Gremium vertagt Entscheidung über „Eiswunder“ ‒ Große Tragweite für Planegg

Bastian Stibbe (Bündnis90/Grüne) kritisierte, dass die Ökobilanz des „Luxusprojektes“ nur mit Dach und Photovoltaik stimme. Man könne das „Eiswunder“ erst debattieren, wenn ein komplettes Konzept vorliege. Die Fraktion der Freien Wähler Dynamische beantragte schließlich, die Diskussion zu vertagen, bis alle Kosten geklärt sind.

Mit der Vertagung legte das Gremium aber auch den Kauf eines Multisportbodens ‒ und somit die Sommernutzung ‒ auf Eis. Dabei hatten sich zahlreiche Gemeinderäte explizit dafür ausgesprochen, inklusive PV-Dach. „Vor 2025 wird da keiner mehr sporteln“, erklärte Experte Warchola dem Gremium nach der Abstimmung die Tragweite ihrer Entscheidung.

Die Dachplanung sei extrem umfangreich. Einige wollen das nicht auf sich sitzen lassen, wie Christine Hallinger (SPD) nach der Sitzung Hallo wissen ließ: „Im Mai kommt ein Antrag für die Sommernutzung, ganz sicher!“

