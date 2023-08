Rodung für Kiesabbau im „Douglaswäldchen“ in Planegg vorerst gestoppt

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Naturschützer waren mit ihrer Beschwerde gegen die Rodung für den Kiesabbau im Douglaswäldchen bei Planegg erfolgreich. © Romy Ebert-Adeikis

Die Rodung für den Kiesabbau im Douglaswäldchen in Planegg wurde vorerst gestoppt. Das sagen Gericht, Unternehmen und Umweltschutzgruppen:

Planegg ‒ Der geplante Kiesabbau im „Douglaswäldchen“ bei Planegg liegt auf Eis. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat einer Beschwerde des Bund Naturschutz Bayern stattgegeben. Diese hatte sich gegen die Genehmigung zur Rodung des Bannwalds und Auskiesung auf circa 2,1 Hektar Fläche gerichtet. Erteilt hatte diese das Landratsamt München im März 2022.

Die Beschwerde habe nun eine aufschiebende Wirkung für den Start der Arbeiten, „da die Hauptsacheklage aller Voraussicht nach Erfolg haben wird“, heißt es im Beschluss des Gerichtshofs.

Damit hob dieser eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Münchens aus dem Mai 2023 in erster Instanz wieder auf. Dieses hatte in der Klage keinen Grund gesehen, die Rodung für den Kiesabbau vorerst zu stoppen.

Gericht sieht Fehler bei Genehmigung des Landratsamts

Der Verwaltungsgerichtshof sieht in der Genehmigung des Landratsamts vor allem Verfahrensfehler hinsichtlich der notwendigen Ersatzplanzung für den gerodeten Bannwald. „Vor allem fehlen vorausschauende Überlegungen zu eventuellen Gefährdungen des Ersatzwaldes im Lauf seiner Entwicklung“, heißt es in dem Beschluss, der Hallo vorliegt.

„Durchschlagende Ermessensfehler“ sieht das Gericht auch bei der Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Walderhaltung und dem unternehmerischen Anliegen des Kiesunternehmens Glück. So sei nicht berücksichtigt worden, dass die ‒ im Zuge der Rodungsarbeiten erstellte Ersatzpflanzung ‒ die Bannwald-Funktionen „allenfalls in fernerer Zukunft erfüllen können wird“.

Das Grünzug-Netzwerk Würmtal, die Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz und Greenpeace München begrüßen die Entscheidung. Sie könnte auch auf andere Abbau-Vorhaben in der Region eine Wirkung haben ‒ etwa im Lochhamer Schlag. „Denn dort handelt es sich ebenfalls um Bann- und Klimaschutzwald, der nicht als Vorranggebiet für Kiesabbau ausgewiesen ist“, erklärten die Organisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Landratsamt: „Jede Abbau-Genehmigung ist eine Einzelfallentscheidung“

Das Landratsamt München als Genehmigungsbehörde teilt diese Schlussfolgerung nicht: „Jedes Kiesabbauvorhaben ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls gesondert zu prüfen. Dabei kommt es auf viele Faktoren wie die Größe und den Umgriff, geplante Abbauvarianten, Erschließungsszenarien an“, erklärt Sprecherin Franziska Herr gegenüber Hallo.

Seit Jahren wird im Forst Kasten Kies abgebaut. Der Pachtvertrag zwischen der Heiliggeistspital-Stiftung und dem Kiesbauunternehmen wurde kürzlich beendet. © Romy Ebert-Adeikis

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs werde man nun zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als zuständige Behörde analysieren. Die nächsten Schritte würden dann auch vom weiteren Vorgehen der Vorhabensträgerin, also der Gräfelfinger Firma Glück, abhängen, so die Landratsamts-Sprecherin. Ob die Abbau-Genehmigung in dem Rahmen neu geprüft oder gar zurückgezogen werden könnte, beantwortete das Amt nicht.

Glück betont gravierende Folgen für sein Unternehmen

Auch das Gräfelfinger Unternehmen Glück berät sich noch über das weitere Vorgehen, wie Geschäftsführer Markus Wahl Hallo mitteilt. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs habe die Firma überrascht, zumal das Urteil in erster Instanz ein anderes war.

Dennoch ist Wahl optimistisch: „Wir sind uns sicher, dass im Klageverfahren das Gericht die Ordnungsmäßigkeit der Genehmigung bestätigt.“ Denn der zu rodende Jungwald sei in einem „desolaten und kranken Zustand“. Nach der Kiesgewinnung werde dort – sowie im Bereich der Ersatzpflanzung ‒ ein „klimaresistenter Mischwald“ entstehen, verspricht der Geschäftsführer.

Für sein Unternehmen habe der Beschluss gravierende Folgen: „Durch die Beschwerde wird die Versorgung unseres Kieswerkes mit Rohmaterial für eine ungewisse Zeit unterbrochen. Das bedeutet, dass wir Rohkies von weit her fahren müssen. Ob das nun ein Beitrag zum Klimaschutz ist, mag ich bezweifeln.“ Das Würmtal brauche die Baustoffe.

Genau diesen Aspekt hatte der Verwaltungsgerichtshof allerdings ebenfalls kritisiert. Aus den Genehmigungsunterlagen für den Kiesabbau im Douglaswäldchen seien keine Anhaltspunkte ersichtlich, „dass gerade in der Gemeinde Planegg ein besonderer Bedarf für weiteren im Gemeindegebiet gewonnen Kies besteht und dass die fragliche Fläche hierfür unverzichtbar ist“.

Umweltschützer kündigen neue Demonstration an

Den örtlichen Naturschützern gibt die jüngste Entscheidung Rückenwind für weitere Proteste. So kündigte die Würmtal-Gruppe des Bund Naturschutz am Sonntag, 24. September, eine Demonstration gegen das bereits beantragte Kiesabbaugebiet im Lochhamer Schlag an. Treffpunkt sei um 15 Uhr am Spielplatz an der Ludwig-Hunger-Straße, Ecke Gräfelfinger Straße in Großhadern.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.