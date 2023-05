Keine Kritik, kein Bedarf an Diskussion – ruhige Bürgerversammlung in Pullach

Von: Daria Gontscharowa

Keine Anträge und nur sechs Fragen haben die Anwohner der Gemeinde in der jüngsten Bürgerversammlung vorgebracht. © Daria Gontscharowa

Für Pullachs Rathauschefin Susanna Tausendfreund ist die jüngste Bürgerversammlung äußerst ruhig verlaufen. Die Bewohner der Gemeinde scheinen zufrieden zu sein.

Pullach ‒ Die meisten Pullacher scheinen wunschlos und zufrieden zu sein. Keine Anträge und nur sechs Fragen haben die Anwohner der Gemeinde in der jüngsten Bürgerversammlung vorgebracht. „Wir waren sehr überrascht, dass keine schriftlichen Anträge auch per E-Mail eingegangen sind. Zuerst dachten wir sogar, dass es an einem technischen Fehler liegen könnte“, sagt eine Gemeindesprecherin gegenüber Hallo.

Ruhige Bürgerversammlung in Pullach: Bürgermeisterin stellt anstehende Projekte vor

So blieb der Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) genügend Zeit, die anstehenden Projekte vorzustellen und die Lage der Gemeinde zu erörtern. Und die sei auch in diesem Jahr nicht schlecht ‒ „dank einer ausgeglichenen Gewerbepolitik, funktionierender Daseinsvorsorge sowie ehrenamtlichen Engagements“.

Den immensen Beitrag zum Wohlstand der Gemeinde leiste außerdem „der Schatz, der unter Pullach liegt“: die Geothermie. Die Kommune plant neue Bohrstellen zu erschließen und an der schon vorhandenen Förderstelle in Höllriegelskreuth eine weitere Bohrung zu starten. „Bis 2027 wollen wir alle Haushalte in Pullach angeschlossen haben. Außerdem wollen wir unabhängig und klimaneutral werden“, betonte die Bürgermeisterin. Letzteres ist bis 2040 geplant.

Auch der stellvertretende Landrat Christoph Nadler (Grüne) bezeichnete die Kommune als „Vorreiter in Sachen Geothermie“ und unterstrich, dass Pullach eine der ersten Landkreis-Gemeinden sein könne, die Windräder aufstellen werde. Was die erneuerbare Energie angeht, ist Tausendfreund zuversichtlich, dass man 2025 ‒ in einer Arbeitsgemeinschaft mit Schäftlarn, Baierbrunn und Neuried ‒ mit dem Bau von sechs Windrädern im Forstenrieder Park beginnen könne.

Weniger Straftaten in Pullach als in München

Vom Januar bis März 2023 ereigneten sich in Pullach 65 Straftaten. Im Vorjahr kam die Gemeinde auf 33,12 Delikte pro 1000 Einwohner. „Das ist verglichen mit München sehr wenig“, sagte Polizeihauptkommissar Andreas Forster. In der Stadt seien es 54,13. Beim Diebstahl seien Fahrräder weiterhin der absolute Spitzenreiter ‒ Pullacher sollten also insbesondere wertvolle Räder sichern, warnte Forster.

Der sogenannte Schockanruf- Betrug nehme in der Kommune zu. Vor Kurzem hätten betroffene Pullacher 10.000 und 40.000 Euro an Betrüger überwiesen. Der Polizeihauptkommissar riet davon ab, mutmaßliche Betrüger selbst in eine Falle zu locken. Das habe zwar ein Senior aus Pullach neulich geschafft, für solche Aktionen brauche man aber sehr starke Nerven. Grundsätzlich gelte deswegen: „Wenn Ihnen was komisch vorkommt, einfach auflegen.“

Senioren bemängeln fehlende Ärzte in Pullach

Der zweite Teil der Bürgerversammlung begann mit einer Beschwerde von Waltraud Detzer, Vorsitzende des Seniorenclubs Pullach. Sie wies darauf hin, dass es keinen Augen- und keinen Zahnarzt in der Gemeinde gebe und im Ortszentrum ebenerdige Arztpraxen fehlten.

„Die älteren und mobilitätseingeschränkten Senioren leiden besonders darunter. Sie müssen bis nach Solln zum Arzt fahren.“ Außerdem gebe es in der Gemeinde zu wenige Mediziner, die Kassenpatienten aufnehmen, betonte Detzer und bekam sofort die Unterstützung von einem anderen Bürger.

Eine weitere Besucherin schlug vor, dass die Gemeinde auch die Anschaffung „normaler Räder“ und nicht nur den Kauf von Lastenrädern bezuschussen soll. Dass es im Treppenhaus am Bahnhof Höllriegelskreuth „dauerhaft stinkt und dreckig ist“, war ebenfalls Thema bei der Bürgerversammlung.

Tausendfreund versicherte den Anwesenden, dass die Verwaltung alle Anliegen berücksichtigten werde, obgleich manche ‒ wie der Zustand des Bahnhofs ‒ nicht in der Verantwortung der Kommune lägen.

