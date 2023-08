Ordentlich Erfahrung in Poing gesammelt

Tobias Stockloßa will „frischen Wind“ nach Putzbrunn bringen

Von: Raffael Scherer

Als Teamplayer für mehr Nachhaltigkeit sieht sich der Putzbrunner Tobias Stockloßa. Das Gemeinderatsmitglied kandidiert zum ersten Mal für das Bürgermeisteramt. © CSU Putzbrunn

24 Jahre alt und bereits Ortsvorsitzender der Putzbrunner CSU: Tobias Stockloßa geht als Bürgermeisterkandidat in den Wahlkampf.

Die Putzbrunner CSU schickt einen neuen Kandidaten für den Wahlkampf rund ums Bürgermeisteramt ins Rennen: Gemeinderatsmitglied und CSU-Ortsverbandsvorsitzender Tobias Stockloßa. Bereits seit seinem Studium will der 24-Jährige in seiner Heimatgemeinde etwas bewegen. Er tritt gegen den bisherigen Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) an, der sich bis September noch die Option offen hält, ob er nochmals kandidiert. Auch möglich wäre für Klostermeier, nach zwei Jahren pünktlich zu den Kommunalwahlen zurückzutreten.



Herr Stockloßa, seit wann stand die Idee im Raum, als Bürgermeister zu kandidieren?

Tobias Stockloßa: Bereits während meines dualen Studiums zum Diplom-Verwaltungswirt ist in mir der Wille gereift, etwas für die Menschen zu bewegen. Und zwar ganz konkret vor Ort, in der Gemeinde. Dort wo sich das tägliche Leben abspielt. Ich war Vertreter der Studierenden aller bayerischer Hochschulen für den Öffentlichen Dienst, also für mehrere tausend Studierende. Mit den zuständigen Ministerien und Fachbereichen der Hochschule habe ich die Haushalte der einzelnen Fachbereiche verhandelt. Aber auch ganz alltägliche Dinge wie die Neuorganisation des Lehrbetriebs standen auf der Tagesordnung. Hier etwas bewegen zu können, das hat mich fasziniert, das hat mich begeistert.

Und wann kam die finale Entscheidung, sich aufstellen zu lassen?

Mit meiner Heimatgemeinde Putzbrunn bin ich sehr verbunden, auch durch mein Engagement als ehrenamtlicher Gemeinderat. Unseren Ort zu gestalten und in eine gute Zukunft zu führen, ist ja eine sehr schöne und verantwortungsvolle Aufgabe. Vermehrt haben mich Bürger und Parteifreunde angesprochen und ermuntert, als Bürgermeister zu kandidieren. Nach gründlicher Überlegung habe ich mich dann im Frühsommer entschieden, dass ich es machen will.

Ordentlich Erfahrung in Poing gesammelt

Was denken Sie qualifiziert sie zum Bürgermeister?

Im Oktober 2020 habe ich in der Gemeinde Poing als Referent der Behördenleitung angefangen, hier war ich für den Allgemeinen Geschäftsbetrieb, die Organisation und die Wirtschaftsförderung zuständig. Mitte vergangenen Jahres eröffnete sich für mich dann eine tolle Chance. Eine neue Aufgabe, bei der ich mein Wissen und meine Fähigkeiten aus meinem Studium zum Master Public Management geradezu ideal einbringen kann: Als Kämmerer der Gemeinde Poing. Ich verantworte ein Haushaltsvolumen von 75 bis 90 Millionen Euro pro Jahr und führe eine Querschnittsabteilung einer großen Gemeinde. Zudem arbeite ich eng mit dem Ersten Bürgermeister zusammen und unterstützte ihn bei seinen Aufgaben und Sonderprojekten.

Was macht einen guten Bürgermeister aus?

Die richtige Mischung aus Verwaltungserfahrung, Fachkompetenz, Bürgernähe und Leidenschaft.

Putzbrunn braucht laut Stockloßa „frischen Wind“

Was sind Ihre angestrebten Ziele und Änderungswünsche für Putzbrunn?

Ich will unsere Gemeinde nachhaltig gestalten. Auch in zehn, zwanzig und dreißig Jahren sollen die Menschen hier bei uns in den Genuss einer sehr guten Lebensqualität kommen. Deshalb strebe ich eine Ortsentwicklung mit Weitblick an, die einhergeht mit zielgerichtetem Umweltschutz. Für unsere Kinder brauchen wir die bestmögliche Betreuung und Bildung. Und die ältere Generation soll ihren Lebensabend hier bei uns genießen können. Das alles geht nur mit einer finanziellen Stabilität. Dazu gehört freilich auch eine strategische Gewerbeansiedlung, die für die Steuereinnahmen unerlässlich ist.

Bisher war Putzbrunn lange in den Händen der SPD, wie hoch sind da die Erwartungen an einen Machtwechsel?

In bin überzeugt: Nach beinahe zwei Jahrzehnten braucht Putzbrunn frischen Wind, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Ich bin voller Zuversicht, dass wir mit unseren Themen die Wähler gewinnen können. Dabei geht es aber nicht um einen „Machtwechsel“. Als Bürgermeister sehe ich mich in der Rolle eines Spielführers. Ich bin sehr an einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit interessiert. Natürlich hat der Bürgermeister gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, doch die Entscheidungen werden am Ende immer von der Mehrheit des Gemeinderates gefällt.

Abwanderung der Firmen verhindern

Was will die Union anders oder besser machen als die vorangegangenen Amtsträger?

Ich will überhaupt nicht in die Vergangenheit blicken, sondern den Menschen in Putzbrunn näher bringen, wofür ich stehe. Das ist zum Beispiel eine bürgerfreundliche und kompetente Verwaltung, die sowohl in Präsenz als auch digital gut erreichbar ist. Die Abwanderung von ortsansässigen Firmen, wie etwa zuletzt Behncke, sollten wir zukünftig unbedingt verhindern.

Und ab wann geht es aktiv in den Wahlkampf?

Ich bin kein Freund von sehr langen Wahlkämpfen. Mir ist eher daran gelegen, dass ich in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Menschen in Kontakt komme, um über die Themen zu sprechen. Mein Programm für die kommenden Jahre will ich nämlich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten. Die vielfältigen Erfahrungen und Ideen unserer Bevölkerung, und zwar aus allen Generationen, möchte ich zum Wohle unserer Gemeinde in jedem Fall nutzen. Auch hier gilt: Ich sehe mich als Teamplayer.

Interview: Raffael Scherer