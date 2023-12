32.000 Kilometer ohne Platten: Putzbrunner radelt bis Italien

Von: Raffael Scherer

Vater und Sohn Vollmer bei ihrer Radtour am Timmelsjoch. © Vollmer

Von Innsbruck radelte Neubiberger Alfred Vollmer nach Venedig. Seine Eindrücke schildert der 60-jährige in einem Live-Vortrag.

Neubiberg/Ottobrunn – Geradelt wird bei Alfred Vollmer fast jede Woche. Und wenn es nur seine „kleine Corona-Tour“ von Neubiberg nach Sauerlach, vorbei an der namensgebenden St. Corona Kapelle, über Otterloh und zurück über Großeichenhausen ist. „Die geht etwa 46 Kilometer und dauert bissl mehr als zwei Stunden, also gut für eine Abendrunde“, erklärt der begeisterte Hobbyradler. Seit er mit seinem jetzigen Rad rund 32.000 Kilometer unterwegs ist, hatte er noch keinen einzigen Platten, freut sich der Neubiberger verkünden zu können.

Als sein Sohn Jan Vollmer 2017 seine Allgemeine Hochschulreife erhielt, stand dann die Abifahrt mit dem Rad von Neubiberg bis zum Gardasee an. Also fühlten Vater und Sohn gemeinsam der Strecke ein wenig auf den Zahn. Seitdem tourten die beiden immer wieder gern gemeinsam mit dem Rad durch die Gegend.

Acht Stunden festgesessen

Doch manchmal darf es eben auch ein wenig mehr sein: Beim Skiurlaub vor ein paar Jahren hörte Vollmer dann von der mittlerweile wieder verworfenen Idee, den Berg zwischen Ötztal und Pitztal zur Erweiterung des Skigebietes wegzusprengen. Deshalb machte er sich auf der Landkarte einen genaueren Überblick von den Gelände: „Und ich war sofort elektrisiert“, witzelt der Ingenieur für Elektrotechnik.

Die Strecke bis Innsbruck kannte er bereits zu genüge. Deshalb begann die Radtour der Volmers vergangenes Jahr direkt dort mit der Fahrt über das fast 2500 Meter hohe Timmelsjoch. „Das Ötztal rauf bis nach Sölden war es super, wirklich wunderschön“, schwärmt der Papa. Lediglich beim Etappenziel Obergurgl-Hochgurgl in Tirol schlich sich ein kleines Problem ein. So sei Alfred Vollmer vom Hotel bereits darauf hingewiesen worden, dass er nur bis 13 Uhr einchecken könne, da daraufhin die Straße wegen des Ötztaler Radmarathons blockiert sei. „Wir wären dann auch um 13 Uhr dort gewesen, aber die Straße war schon ab 11 Uhr gesperrt. Das war ein Wahnsinn“, lautete die bittere Erkenntnis bei der Ankunft. „Wir saßen da dann acht Stunden fest“, resümiert der Neubiberger und ergänzt: „Aber wir haben die Zeit gut genutzt“.

Smartphone statt Kameraequipment

Nach der Zwangspause ging es in den nächsten Tagen weiter nach Verona bis nach Chioggia, „dem ruhigen Venedig, fast Touristenfrei“. Und dann ging es schließlich mit Fähren und Wassertaxis über die kleinen Inseln bis hin nach Venedig, ihrem Ziel der Reise. Was dem Elektroingenieur und seinem Sohn, der den gleichen Beruf wie der Papa ausübt, dabei sofort ins Auge fiel: In Venedig gibt es bereits komplett elektrisch betriebene Busse, welche sich an den Endhaltestellen aufladen. Auch die Fähren nutzen Elektroantriebe.

Seine Reise hat Alfred Vollmer wie immer fotografisch dokumentiert. Früher sei das mit allerlei Kameraequipment noch deutlich aufwendiger gewesen, erinnert er sich. Ein Hoch auf die Technik, was die Smartphones heutzutage alles können und dementsprechend die Reisetaschen entlasten. Auch die Frage, wie man überhaupt das Rad in einer Fähre transportiert oder etwa in Venedig, wo in der Innenstadt keine Räder erlaubt sind, überhaupt von A nach B kriegt, habe er sich genauestens informiert. Über die verschiedenen Eindrücke seiner Route erzählt der 60-Jährige nun bei einem Live-Vortrag. „Und als ein Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Neubiberg dürfen natürlich auch die High- und Lowlights der Fahrrad-Infrastruktur nicht fehlen.“

Ottobrunn statt Putzbrunner Haus für Weiterbildung

Den hätte er gern in seiner Heimatgemeinde abgehalten, doch da gab es leider keinen geeigneten Veranstaltungsraum, so Vollmer: „Aber es besteht die Hoffnung, dass wenn das Haus für Weiterbildung wieder zur Verfügung steht, dass wir dann auch hier wieder Veranstaltungen abhalten können.“ Bis dahin sei man dem neuen Pächter im Wirtshaus Ottobrunn dankbar, dass man dort die ein oder andere Versammlung samt Beamer abhalten kann.

Und auch der nächste Vortrag ist bereits in Planung. „Dieses Jahr bin ich noch was ganz verrücktes gefahren“, erklärt der 60-Jährige verheißungsvoll. Das Stilfser Joch, ein Gebirgspass in Italien, ist an einem Tag im Jahr Auto- und Motorradfrei. Also trat Vollmer in die Pedale und nutzte die Gelegenheit. Davon müssten nun aber erst einmal die Fotos sortiert werden, bevor dann im kommenden Jahr der nächste Vortrag angeboten wird.

Und der Hobbyradler ist sich sicher, dass bestimmt noch weitere große Radtouren folgen werden. Schließlich gäbe es genug schöne Orte in der Umgebung zu erkunden. Und das Fahrrad ist für Vollmer dabei das perfekte Transportmittel: „Es hat eine gute Reisegeschwindigkeit, man bewegt sich, es ist gesund und kann auch noch ein bisschen was mitnehmen an Gepäck.“ Nun gilt es aber erst einmal den Vortrag im Wirtshaus vorzubereiten. Denn aus seiner Erfahrung weiß Vollmer: „So ein Vortrag braucht dann doch viel Vorbereitungszeit.“

Der Live-Vortrag, organisiert vom ADFC Ortsverband Neubiberg mit dem Titel „Radreise von Innsbruck nach Venedig“ von Alfred Vollmer findet am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr. im Wirtshaus Ottobrunn am Rathausplatz 2 statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.