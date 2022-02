Von der Vision zur Realität

Von: Thomas Fischer

Modulare, flexible Bauweise, Tragelemente mit integrierter Technik – so könnte der RS304 nach Ansicht von Haars Bürgermeister Andreas Bukowski aussehen. © Gemeinde Haar

Mit dem Drahtesel barriere- und kreuzungsfrei hoch über der B304 unterwegs: Diese Vision verfolgen Haars Bürgermeister Andreas Bukowski, Truderings Bezirksausschuss-Vorsitzender Stefan Ziegler und Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer. Jetzt hat Bukowski um Unterstützung für das rund elf Kilometer lange Projekt geworben.

„Eine echte Wende in unserem Mobilitätsverhalten ist nur dann möglich, wenn attraktive, also bequeme, Alternativen der Mobilität geboten werden“, ist sich Haars Gemeindeoberhaupt sicher. Eine solche Alternative könnte seiner Ansicht nach ein Radweg sein, der auf Stelzen über der B304 von Berg am Laim über Trudering und Haar nach Vaterstetten führen soll. Denn bisher sei die Radverbindung zwischen Landeshauptstadt, Landkreis München und Landkreis Ebersberg eher bruchstückhaft. Die Radwege wiesen stark unterschiedliche Qualität auf. Zudem würden sie häufig durch Ampeln, Kreuzungen und Ausfahrten unterbrochen werden. „Wenig Anreiz für Pendler, das Rad als alternatives Verkehrsmittel zu nutzen“, so Bukowski.



Eine echte Wende im Mobilitätsverhalten sei nur dann möglich, wenn attraktive Alternativen geboten würden. Eine solche sei der Ständerradweg über der B304. Er sei schnell, barrierefrei, sicher und überörtlich. Der Radschnellweg RS304 sorge für eine maximal attraktive Radverbindung zwischen dem Landkreis Ebersberg, dem Landkreis München, Trudering, Berg am Laim und Haidhausen. Dabei werde bestehende Infrastruktur genutzt, um zusätzliche Verkehrswege zu schaffen. „So entsteht statt Konkurrenz ein guter Mix gleichberechtigter Verkehrsmittel“, betont Haars Bürgermeister.



Einen weiteren Vorteil sieht Bukowski in einem „echten Klimaschutz“. Dies gelinge durch eine Verlagerung des Verkehrs, klimapositive Bauweise und durch zusätzliche Stromerzeugung durch Photovoltaik-Module entlang der Strecke. Diese würden bis zu ein Megawatt Strom pro Kilometer erzeugen. Die nachhaltige Holzbauweise mit einem lokalen Rohstoff im Leichtbau-System sieht der Bürgermeister als weiteres Plus.



Zumal auch die Kosten für das Projekt überschaubar seien. Bei drei bis 3,5 Millionen Euro würden diese liegen, schätzt ein Hersteller, mit dem die Initiatoren im Gespräch sind. Die Bauzeit würde wegen der modularen und flexiblen Bauweise nur etwa acht Wochen pro Kilometer betragen. 5000 Fahrräder pro Stunde wäre die Kapazität. Erreichbar ist der Rad-Hochweg über Zufahrten – wohl im Spiralsystem – alle 500 bis 5000 Meter.



Andere Verkehrspläne würden durch den RS304 nicht beeinträchtigt, versichert Bukowski. Auf Grund der Stelzenkonstruktion sei die derzeit immer wieder diskutierte Verlängerung der Trambahn von Berg am Laim nach Haar weiterhin umsetzbar. Auch das vorhandene Grün könnte weitestgehend erhalten bleiben.



Bukowski hat bereits mit Münchens Zweiter Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel über den Radschnellweg gesprochen. Die Reaktion sei „begeistert“ ausgefallen. Nun stehen weitere Gesprächen, unter anderem mit Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder an. Denn schließlich gelte es jetzt, weitere Menschen von dem Projekt zu überzeugen, örtliche Gremien mit einzubeziehen sowie Partner in Bund und Land zu gewinnen – wobei bereits Gespräche mit Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer stattgefunden haben. Wer weitere Informationen wünscht, kann sich per E-Mail an radschnellweg@gemeinde-haar.de wenden.