Richtfest am Rathausviertel in Kirchheim

Bürgermeister Maximilian Böltl lobte den Bau des Rathausviertels „als großen Schritt der Gemeinde“. © FU

Richtfest am Rathausviertel: In dem neuen Quartier in Kirchheim gibt es 138 Wohnungen und 29 Reihenhäuser.

Kirchheim – Roter Teppich, Partyzelte und festlich gekleidete Menschen – und das Ganze inmitten einer Baustelle. Dieses Szenario gab es beim Richtfest zum Rathausviertel direkt gegenüber des neuen Rathauses an der Heimstettner Straße. Dorthin hatte der Bauherr, die DIBAG Industriebau AG, und die Gemeinde Kirchheim die beteiligten Firmen zu dem Event geladen.

Ringsum die Rohbauten des Wohnquartiers – 138 Mieteinheiten und 29 mietbare Reihenhäusern mit Garten. Zusätzlich sind Gemeinschaftsräume und Coworking Spaces vorgesehen. Weiters wird es eine Tiefgarage mit 240 PKW-Stellplätzen (zehn Prozent davon mit Ladesäulen) und 429 Fahrradstellplätzen (40 Plätze mit Elektroanschluss) geben. Das Quartier bietet den Mietern zudem eine gemeinschaftliche, autofreie Nutzung des grünen Innenhofes als Spiel-, Rückzugs- und Urban Gardening-Fläche.

Auch beim Umfeld ist das Rathausviertel eine gute Adresse: Unmittelbare Nähe zum Ortspark und Rathaus, gut ausgebautes Fahrrad- und Fußwegenetz sowie das nahe Räter-Einkaufszentrum oder der Wochenmarkt Heimstetten für die Nahversorgung.

Die DIBAG.AG hat Richtfest im neuen Rathausviertel in Kirchheim gefeiert. © Gemeinde Kirchheim

Über das Autobahnnetz A 94/A 99 und die S-Bahnlinie 2 mit der Station Heimstetten ist die Gemeinde innerhalb von zirka 20 Fahrminuten gut an die Landeshauptstadt München angeschlossen.



Für Bürgermeister Maximilian Böltl ist das Projekt „das erste Richtfest im Umgriff Kirchheim 2030“. Er nannte die DIBAG einen „idealen Partner, der das Beste bei dem Quartier herausgeholt hat“. Begonnen hat alles 2017 mit den Eckpunkten, 2019 folgte der städtebauliche Vertrag und drei Jahre später war Baubeginn.

„Es ist ein großer Schritt der Gemeinde“, so Böltl, „und es gab uns einen positiven Push, weil wir mit dem Projekt auch Wohnraum für unsere Mitarbeiter bekommen“. Alfons Doblinger, Chef der DIBAG Industriebau AG, war der gleichen Meinung: „Wir müssen mehr soziale Objekte bauen und dabei unbedingt auf Natur und Nachhaltigkeit achten.“

Gerhard Fuhrmann

