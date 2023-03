„Langsam gehen uns die Themen aus“

Die neue Vorstandschaft: Erster Vorstand Josef Karl sen. (v.l.), Zweiter Vorstand Irmgard Karl und Kassier Hans Karl. Schriftführerin Irmgard Voglsinger war privat verhindert. © oh

Beim Harthausener Heimatverein standen pandemiebedingt ein Jahr verspätet Neuwahlen an. Josef Karl sen. bleibt weiter erster Vorstand.

Harthausen – Nur zwei Minuten und 20 Sekunden benötigte Wahlleiter Klaus Korneder, um die Neuwahl der Vorstandschaft durchzuführen. Alle bisherigen Mitglieder stellten sich zur Wahl und wurden einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Erster Vorstand Josef Karl sen. ist bereits seit 27 Jahren im Amt. Zweiter Vorstand Irmgard Karg, ist seit 25 Jahren an seiner Seite als Vertreterin. Schriftführerin Irmgard Voglsinger übt das Amt seit 15 Jahren aus und Kassier Hans Karl wurde zu seiner zweiten Amtsperiode gewählt. Wegen Corona fand die Wahl ein Jahr später als geplant statt.



Trotz einer zweiten Veranstaltung im Ort, die Burschen hatten ihr Kesselfleischessen, besuchten 67 Mitglieder des 136 Mitglieder starken Vereins die Jahreshauptversammlung. In Harthausen sei halt immer was los, so der Vorstand. Bürgermeister Klaus Korneder lobte in seinem Grußwort die Ausstellung. Er habe als Zugereister die Möglichkeit, mehr über die Dorfgeschichte hinzuzulernen.



Vorstand Josef Karl ging auf die Gründungsversammlung vor 30 Jahren ein.



Ein Jubiläum, das viele vergessen haben, oder sich nicht mehr daran erinnern. Er nannte die Namen der 28 Gründungsmitglieder, von denen einige leider bereits verstorben sind.



Danach wurden der Versammlung Filme vom Bau des Bürgerhauses 1977 und die Einweihung 1979 gezeigt, welche von Herbert Baumann sen. aufgenommen wurden. Bei den Filmen handelt es sich um Raritäten, die bisher noch nie öffentlich gezeigt worden sind. Auch profihafte Videos vom Hobbyfilmer Maximilian Eiba über den Harthauser Fasching und Landwirtschaft im Wandel von 2014 fanden regen Zuspruch und viel Applaus. „Langsam gehen uns die Themen für weitere Ausstellungen aus“, sagt der erste Vorstand mit einem Schmunzeln.



Von den Mitgliedern kamen einige Vorschläge, welche die Vorstandschaft überprüfen wolle. Auch über die Planungen im laufenden Jahr wurde berichtet. Es werde immer schwieriger, einen Pfarrer für die Gottesdienste zu bekommen. Harthausen habe zurzeit rund 1100 Einwohner. Der Vorstand hoffe, dass sich die Geburtenzahlen erhöhen und die Harthauser nicht weniger werden.



Auch der Kassier hatte bei dieser Versammlung zu arbeiten, da der Vereinsbeitrag in Höhe von 10 Euro nur bar und bei der Jahreshauptversammlung eingezahlt werden kann. Trotzdem seien keine Außenstände zu beklagen.



Musikalisch wurde der Abend von Elisabeth Feldmann am Akkordeon und ihrem Sohn Korbinian mit seiner Steirischen begleitet. Nach guten zwei Stunden war die Versammlung ohne Wortmeldung beendet.