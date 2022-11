Jetzt geht‘s ins Detail

Von: Iris Janda

Teilen

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude soll erst im zweiten Bauabschnitt saniert werden. © HLV/Archiv

Im kommenden Jahr sollen die Sanierungsarbeiten an den unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofsgebäuden in Taufkirchen beginnen. Nach einer ersten Schätzung liegt das Projekt bei 5,5 Millionen Euro.

Taufkirchen – Seit 1898 schon gibt es den Bahnhof in Taufkirchen. Damals wurde er unter dem Namen „Taufkirchen-Unterhaching“ von den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen mit der Lokalbahn von München Ost nach Deisenhofen in Betrieb genommen. Gut 100 Jahre später wurde er 1991 umgebaut und in den Bahnhof Taufkirchen umbenannt. Weitere 32 Jahre später sollen nun 2023 der unter Denkmalschutz stehende Bahnhof saniert und die Freiflächen gestaltet werden.



Den aktuellen Stand des Projekts, das im Rahmen der Städtebauförderung Sozialen Stadt unterstützt werden soll, stellte Architekt Josef Angl­huber vom Architekturbüro Aris in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Im Vergleich zu den Plänen, die bereits im Januar diesen Jahres vorgestellt wurden (HALLO berichtete), habe sich demnach wenig verändert. Im Bahnhofsgebäude soll unten eine Gastronomie unterkommen, oben wird es Räume für Veranstaltungen geben. Im nördlichen Nebengebäude soll ein kleines Tagescafé oder ein Weinlokal entstehen. „Damit wir dort auch mal in den Abendstunden was haben“, so Bauamtsleiter Stefan Beer. Im Januar geäußerte Wünsche, etwa zur Reduzierung der Toilettenanlagen, seien eingearbeitet worden.

Die derzeitigen Pläne sehen vor, dass 2023 in einem ersten Bauabschnitt mit der Sanierung der Nebengebäude und der Schaffung eines Vorplatzes begonnen wird. „Das ist sinnvoll, weil so ein Ausgleichsquartier für die jetzige Gastronomie im Bahnhofsgebäude entsteht“, erklärte Anglhuber. Auch könnten Betrieb und Zuwegung zum Bahnhof während der Baumaßnahmen weiterlaufen. Im Anschluss soll in einem zweiten Schritt das Bahnhofsgebäude saniert werden.



Die Sanierung der Nebengebäude und des Vorplatzes wird nach einer ersten Kostenschätzung etwa 1,22 Millionen Euro kosten, die Sanierung des Bahnhofsgebäudes und des weiteren Umgriffs etwa 1,66 Millionen Euro. Allerdings sei es aufgrund der derzeit dynamischen Kostenentwicklung in der Branche schwer, verlässliche Zahlen zu liefern. Bei den insgesamt 5,55 Millionen Euro geschätzten Kosten mache die Außenanlage einen großen Posten aus, so der Architekt. Dafür gebe es derzeit aber nur Ansätze und noch keine genaue Planung, meinte Bauamtsleiter Beer. Am Vorplatz sollen Parkplätze wegfallen, um Aufenthaltsbereiche zu schaffen.



Um genauer ins Detail zu gehen, müsse nun die Leistungsphase zwei abgeschlossen und Fachplaner für die Freiflächen beauftragt werden, wie Anglhuber betonte. Zudem müssen noch die Zuschussanträge gestellt werden, um die Projektförderung zu erhalten. Peter Hofbauer (FW) monierte, dass dem Gremium die Kostenschätzung nicht vor der Sitzung vorgelegt wurden. „Bei 5,5 Millionen Euro würde ich gerne vorab rein schauen“, so Hofbauer. Er bat darum, über die Kostenberechnung erst in einer der nächsten Sitzungen zu beschließen. Zudem befürchtete Hofbauer, dass sich durch den Wegfall der Parkplätze die parkenden Autos nach Osten verlagern. Er bat darum, Parkflächen für Lastenräder zu schaffen. Dafür gebe es durchaus geeignete Flächen, bestätigte Architekt Anglhuber. Gabi Zaglauer-Swoboda sorgte sich derweil um die Bushaltestellen. „Wir brauchen zwingend barrierefreie Haltestellen“, so die Grünen-Rätin. Rampen seien vorhanden, meinte Anglhuber. Mit den Bushaltestellen würde sich aber die Freiflächenplanung beschäftigen, die erst beauftragt werden muss. „Ich würde gerne zu dieser Detailschärfe kommen“, so der Architekt.



Dem Vorschlag von Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) folgend stimmte das Gremium dafür, die Leistungsphase drei und vier einzuleiten, in der zusätzlich zur Gebäudeplanung auch Fachplaner für die Freiflächengestaltung mit ins Boot geholt werden sollen. Die Ergebnisse daraus werden dem Gremium zu Beratung vorgelegt.

Iris Janda

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.