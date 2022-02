Spatzenverträgliche Lösung

Von: Iris Janda

Im Hauptgebäudes am Taufkirchner Bahnhof soll Gastronomie untergebracht werden. © HLV

Der Industrielook bleibt erhalten, doch sollen die Bahnhofsgebäude in Taufkirchen künftig multifunktional für Gastronomie, Veranstaltungen und Schulungen genutzt werden. Ein erstes Konzept fand jüngst große Zustimmung im Gemeinderat.

„Da steckt viel Potenzial drinnen“, meinte Josef Anglhuber vom Architekturbüro Aris zu den drei Bahnhofsgebäuden in Taufkirchen. In der Januar-Sitzung des Gemeinderates stellte er dem Gremium ein Konzept für deren Sanierung vor. Für den Fachmann stand vor allem ein ganzheitlicher Ansatz im Vordergrund. In seinem Planungsentwurf hebt er die schlanke Struktur entlang der Bahnlinie hervor und verbindet sie zu einem einheitlichen Ensemble. Im Hauptgebäude soll im Erdgeschoss eine Gastronomie mit Außenflächen Platz finden. Oben entstehen Seminar- und Schulungsräume. Durch einen Aufzug werde die barrierefreie Erschließung des Dachgeschosses garantiert.



Die Hauptstruktur und die Fassaden sollen im Zuge der Sanierung weitestgehend erhalten bleiben. Das Bahnhofsgebäude steht unter Denkmalschutz. Es ist um 1900 entstanden und in Blankziegelbau errichtet.



Am zweiten Gebäude soll sich nur geringfügig etwas verändern. „Der Industrielook hat was“, so der Architekt. Es sind darin ein Kiosk und Toiletten vorgesehen. Anglhuber schlug vor, für den Zeitraum der Sanierung dem jetzigen Gastronomen im Hauptgebäude diesen Bereich als Ausweichquartier anzubieten. Durch das Gebäude könnte außerdem ebenerdig und damit barrierefrei auf den Bahnsteig gegangen werden. Das dritte Gebäude bietet Raum für Veranstaltungen oder Kunstausstellungen und soll auch als Wartebereich für Bahnfahrer genutzt werden.



Zudem müsse auch die Begrünung des Areals stimmig zum Ensemble passen im Sinne einer ganzheitlichen Lösung. Die Fahrradabstellplätze sollen mit Plexiglas so bedacht werden, dass kein Schnee in den Zwischenflächen landet und so die Nutzer dort gerne ihre Räder abstellen. Grünen-Rat David Grothe hatte dazu noch einen weiteren Vorschlag: Die Fahrraddächer mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten. Architekt Anglhuber war von dieser Idee durchaus angetan: „Wenn nicht dort, wo denn dann?“ Mittlerweile sei dies schließlich auch über transparente Anlagen möglich. Auch für Paul Haberl (CSU) stand das Thema außer Frage: „Bei der PV-Anlage müssen wir gar nicht rechnen, die muss da unbedingt hin!“



Jutta Henkel (Grüne) sorgte sich um die Spatzenpopulation, die sich unter dem Dach von Gebäude drei angesiedelt hat. An dem Dach müsse einiges saniert werden, räumte Bauamtsleiter Stefan Beer ein, beruhigte aber zugleich: „Die Lösung wird spatzenverträglich sein.“



Alfred Widmann (SPD) begrüßte den Entwurf, hatte jedoch einen Kritikpunkt: „Das sind ein bisschen viel Toiletten.“ Allein der Betrieb der Toilette auf der Westseite des Bahnhofs koste die Gemeinde 20.000 Euro jährlich. Behördlich sei die Menge so vorgeschrieben, wenn Einheiten einzeln geplant werden, erklärte Architekt Anglhuber. Die Anzahl der Toiletten könne aber über gemeinsame Nutzungen reduziert werden.



CSU-Fraktionsvorsitzende Hildegard Riedmaier war von den Plänen begeistert. Sie erkundige sich nach einer Kostenschätzung, doch diese seien laut Anglhuber noch nicht einschätzbar. Erst nach dem Beschluss des Gemeinderates zu den Plänen könne sein Büro tiefergehende Untersuchungen zur Bausubstanz machen und im Anschluss eine erste Kostenschätzung abgeben.



Bei der Außengestaltung der Freiräume kann die Gemeinde auf Gelder im Rahmen der Städtebauförderung Soziale Stadt setzen. „Das ganze Areal ist im Sanierungsgebiet der Städtebaugesellschaft“, wie Bauamtsleiter Beer betonte. Nun gehe es aber zunächst um die Gebäudesanierung. Einstimmig befürwortete das Gremium – mit Ergänzung der PV-Anlagen – das Konzept.