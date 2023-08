Staubfreie Lösung fraglich

Übergang Kleefeldstraße: Ausbau der Zuwegung am Otterfinger Weg beschlossen

Von: Sabine Beisken-Hengge

Teilen

Der Otterfinger Weg soll auf einem Teilstück als Ausweichstrecke und Zuwegung zum Sportgelände ertüchtigt werden. © sb

Bahnübergang bei Sauerlach sorgt weiterhin für Probleme. Die Schotterroute ist dabei nur eine mäßige Alternative.

Sauerlach – Bis Ende August oder Anfang September soll die neue Fußgängerbrücke am Bahnübergang wieder aufgebaut sein. Das hat die Deutsche Bahn in einem Schreiben an Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner bestätigt. Damit sind aber noch nicht alle Probleme am Übergang Kleefeldstraße gelöst. Zum Ende der Sommerferien können Fußgänger in Sauerlach die Gleise wieder über die Brücke passieren. Autofahrer allerdings müssen weiter Wartezeiten am bewachten Übergang Kleefeldstraße in Kauf nehmen.

Oder sie befahren als Anlieger, die auch Besucher der Sportanlagen des SV Arget sind, den Otterfinger Weg. Dafür ist die geschotterte Straße allerdings nicht geeignet. Schon jetzt gibt es viele Beschwerden von Radfahrern, denen die von den Kraftfahrzeugen aufgewirbelten Steine „um die Ohren“ und ans Fahrrad fliegen. Auch Pkw sind vom Steinschlag betroffen.

Gemeinderat einig: Ausweichstrecke muss her

Am Bahnübergang Kleefeldstraße müssen Autofahrer lange warten, bis sich die Schranken öffnen. © sb

Nun ist der Gemeinderat einstimmig dem Antrag aller Parteien im Rat gefolgt, eine Ausweichstrecke am Otterfinger Weg durch Ausbau und Asphaltierung als Zugangsstraße zu ertüchtigen. „Es muss eine schnelle, unkomplizierte Lösung gefunden werden“, so Norbert Hohenleitner (CSU). Denn bis die Sauerlacher Bahnübergänge Kleefeldstraße und Urspringer Straße von der Bahn technisch erneuert worden sind, wird noch viel Zeit vergehen. Abgeschlossen soll die Sanierung erst Ende 2024/ Anfang 2025 sein.

Der Beschluss, der am 8. August einstimmig gefasst wurde, beinhaltet die Bedingung, dass Bürgermeisterin Barbara Bogner die Bahn dazu vertraglich bindet, im Rahmen der überfälligen Sanierung der Sauerlacher Bahnübergänge auch den Ausbau der Zufahrten zu übernehmen. Es gelte, Beschlüsse so zu fassen, dass Sicherheit bestehe, da waren sich Vertreter aller Fraktionen einig.

Kein Vertrauen in Deutsche Bahn

„Ich traue der Bahn nicht und will mich nicht in ein Verpflichtungsverhältnis begeben, so lange die Bahn sich nicht verpflichtet“, äußerte sich Klaus Zimmermann von UVG deutlich.Wie genau der Ausbau aussehen soll, darüber wurde in der letzten Gemeinderatssitzung lebhaft debattiert. Der Vorschlag, bereits sofort provisorisch durch Beschilderung für Sicherheit zu sorgen, kam von Roman Richter (CSU). Man müsse Fahrradfahrer und Fußgänger vor dem Kfz-Verkehr warnen oder die Anlieger, die durchfahren dürfen, auf Sportplatzbesucher einschränken.



Ob man durch eine provisorische Lösung eine Kostenübernahme seitens der Bahn möglicherweise behindere, das gab Götz von Borries (UVG) zu bedenken. Zustimmung fand die Bedingung, das Tempo auf 30 km/h zu begrenzen. Allerdings wurde auch die Frage gestellt, ob an der Stelle überhaupt die Geschwindigkeit kontrolliert werde.

Staubfreie Lösung fraglich

So gab es auch zu Punkten wie Fahrbahn-Verbreiterung von 5,10 Meter auf 5,50 Meter kontroverse Auffassungen, ob der Gegenverkehr diese Maßnahme wirklich erforderlich mache. Die Bahn schreibe festgelegte Fahrbahnbreiten zur Verkehrssicherheit vor, betonte dazu allerdings Bürgermeisterin Bogner.



Vor allem, ob eine „staubfreie“ Lösung angestrebt werden soll, war eine vieldiskutierte Frage. Asphaltiert werden müsse der betreffende Abschnitt des Otterfinger Wegs von der Grafinger Unterführung bis zum Übergang Kleefeldstraße unter allen Umständen, dafür sprach sich nicht nur die Bürgermeisterin aus. „Auch damit im Winter besser geräumt werden kann“, warf sie als zusätzliches Argument ein. Bis Ende September soll der Ausbau abgeschlossen sein.