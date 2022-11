Schulsprengel in Neubiberg wird angepasst

Von: Iris Janda

In der Unterbiberger Grundschule mangelt es an Schülern, während die Neubiberger Schule aus allen Nähten platzt. Das soll sich durch die Änderung des Schulsprengels ändern. © ija

Damit sowohl die Neubiberger als auch die Unterbiberger Grundschule ihre Zügigkeit behalten können, soll der Schulsprengel geändert werden. Damit werden Straßen, die bisher der Neubiberger Grundschule zugeordnet wurden, künftig Unterbiberg zugeteilt sein.

Neubiberg – Zusammen genommen ist in den beiden Grundschulen Neubiberg und Unterbiberg noch ausreichend Platz, um weitere Schüler aufzunehmen. Einzeln betrachtet ergibt sich allerdings ein ganz anderes Bild: Während die Grundschule in Neubiberg mit über 300 Schülern nahezu ausgelastet ist, musste die Grundschule Unterbiberg mit rund 150 Schülern in der Vergangenheit immer wieder Gastschüler aus anderen Kommunen vorab genehmigen, um ihre mögliche Dreizügigkeit, also drei Klassen pro Jahrgangsstufe, zu erhalten.

Grund für die ungleiche Aufteilung ist der Schulsprengel, der festlegt, wohin die Kinder aus den jeweiligen Straßen der Gemeinde zur Schule gehen. Um die Zügigkeit der beiden Schulen zu sichern, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Änderung des Schulsprengels beim staatlichen Schulamt zu beantragen. Ein Sprengeländerung ist auch daher sinnvoll, weil mit dem derzeitigen Sprengel keine Entspannung an der Neubiberger Grundschule in Sicht ist. Auch für die Unterbiberger Schule ergeben nach Einwohnerstatistik vom Januar 2022 vorerst keine Änderungen bei den Schülerzahlen.

Das könnte erst dann der Fall sein, wenn die geplanten Neubaugebiete am dem Staatsgrundstück an der Äußeren Hauptstraße mit etwa 100 Wohnungen sowie an der Isar- und Ilmstraße mit etwa 50 Wohneinheiten bis voraussichtlich 2026/27 fertigstellt sind. Aus diesem Grund folgte das Gremium den Verwaltungsvorschlag, den Sprengel für Unterbiberg um die Äußere Hauptstraße, den Bürgermeister-Schneider-Weg, die Isar-, Ilm-, Lech- und Mangfallstraße, den Pfarrer-Sickinger-Weg sowie die Professor-Messserschmitt-Straße zu erweitern. Kinder, die derzeit an die Neubiberger Grundschule gehen, sollen dort bleiben. Auch ihre Geschwister können dorthin gehen.



Für die Frage der Beförderung sollen Lösungen gefunden werden. Eine Option wäre, den Takt auf der Buslinie 211V zu verdichten, um so die Schüler von Neubiberg zur Unterbiberger Grundschule zu bringen. Sollte es trotz der Taktverdichtung wegen des veränderten Schulsprengels und der erhöhten Schülerzahl zu Engpässen kommen, werde die Gemeinde Neubiberg alternativ auf eigene Kosten eine Schulbusverbindung, etwa einen Kleinbus, einrichten.

