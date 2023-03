Denkmalwürdiges Bauwerk im Landkreis München vor Abriss ‒ Ist das „Sep-Ruf-Haus“ in Grünwald noch zu retten?

Streit um Gebäude

+ © Daria Gontscharowa Dem von Sep Ruf geplanten Haus an der Hugo-Junkers-Straße 1 in Grünwald im Landkreis München droht der Abbruch. © Daria Gontscharowa

Die Gemeinde Grünwald im Landkreis München kämpft um den Erhalt eines denkmalwürdigen Gebäudes. Dem von Sep Ruf geplanten Haus droht der Abbruch.

Grünwald ‒ Die Grünwalder, die gegen den Abbruch des Hauses an der Hugo-Junkers-Straße 1 protestieren, haben nun auch die Gemeinde auf ihrer Seite. Der Rathauschef Jan Neusiedl (CSU) forderte jetzt das Landratsamt München auf, eine Abrissuntersagung des Gebäudes auszusprechen. Die Gemeinde will sich aktuell rechtlich beraten lassen, um den Erhalt des denkmalwürdigen Hauses zu sichern.

Der Kampf um den Bau, den der Münchner Architekt Sep Ruf von 1934 bis 1936 mit den zehn anderen Häusern konzipiert hatte, begann am 13. Februar. An dem Tag führten die Mitglieder des Bauausschusses eine heftige Debatte: Es ging um den Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Wohn- und Bürogebäudes mit Tiefgarage auf dem Grundstück an der Hugo-Junkers-Straße 1.

Sep-Ruf-Haus in München vor Abriss: Gebäude in Grünwald nach Gerichtsbeschluss nicht mehr unter Denkmalschutz

Das Problem: Die ganze Siedlung der Ruf-Häuser war eigentlich 1993 unter Denkmalschutz gestellt worden. Die Eigentümerin von Nummer 1 aber hatte dagegen geklagt. Mit Erfolg – und zum Unmut der Münchner „Sep-Ruf-Gesellschaft“. „Mit einer nicht nachvollziehbaren Begründung wurde ein Gebäude 1998 per Gerichtsbeschluss aus der Denkmalliste wieder herausgenommen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Irene Meissner gegenüber Hallo.

Genau auf das Haus hat es nun ein unbekannter Bauwerber abgesehen. Bauamtsleiter Stefan Rothörl hat die Bauvoranfrage bis zuletzt sogar vehement verteidigt – trotz des fraktionsübergreifenden Gegenwinds. Er bezweifelte, dass das Haus Nummer 1 von Sep Ruf geplant worden sei. „Die Autorschaft von Sep Ruf steht nachweislich fest“, ist dagegen Meissner überzeugt. „1998 war das Frühwerk vom Architekten noch nahezu unerforscht.

Bayerisches Landratsamt für Denkmalpflege und Sep-Ruf-Experten: Haus Nummer 1 in München sollte ein Denkmal sein

Durch die Ausstellung des Architekturmuseums der TUM zum 100. Geburtstag von Ruf 2008 sowie durch eine sich daran anschließende Dissertation liegen jetzt detaillierte Kenntnisse über sein gesamtes Werk vor“, betont die Expertin der „Sep Ruf Gesellschaft“.

Auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) teilt auf Hallo-Nachfrage mit: „Durch neue Sachkenntnisse, vor allem durch wissenschaftliche Arbeiten zu Sep Ruf, wäre nach Auffassung des BLfD eine Wiedereintragung des Objekts in die Denkmalliste begründet.“ Die Entscheidung über die Bauvoranfrage wurde auf Montag, 13. März, vertagt.

Um denkmalwürdiges Bauwerk in München zu erhalten: Grüne fordern Kauf der Immobilie durch die Gemeinde

Unterdessen haben die Grünen Maßnahmen zur Erhaltung des Hauses beantragt. Die Fraktion fordert den Gemeinderat auf, einen Antrag auf Ensembleschutz für die insgesamt zehn Häuser an der Hugo-Junkers-Straße zu stellen.

„Laut dem Gesetz darf jeder Gemeindebürger den Denkmalschutz für einen Bau sogar privat beantragen“, sagt die Fraktionsvorsitzende Ingrid Reinhart gegenüber Hallo. Um den Erhalt des Hauses zu sichern, fordern die Grünen außerdem den Kauf der Immobilie durch die Gemeinde.

+ Die Grünen, um Fraktionsvorsitzende Ingrid Reinhart, haben Maßnahmen zur Erhaltung des Hauses in Grünwald im Landkreis München beantragt. © privat

Ernst Holthaus, Gründer der Bürgerinitiative, die sich für das Bauwerk einsetzt, wohnt seit über 87 Jahren im Haus Nummer 3 an der Hugo-Junkers-Straße. Über den möglichen Abriss des Nachbargebäudes hat er aus einer öffentlichen Bekanntmachung erfahren.

Zusammen mit seinen 17 Mitstreitern hat Holthaus die hitzige Diskussion über die Zukunft des Hauses verfolgt. „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diese unter Denkmalschutz stehende Siedlung mit allen Häusern zu erhalten“, sagt er entschlossen.

+ Ernst Holthaus setzt sich mit der von ihm gegründeten Bürgerinitiative für den Erhalt von Haus Nummer 1 ein. © privat

Die Anwohner hoffen nun, dass das Landratsamt möglichst schnell das Abrissverbot erteilt ‒ „die Bagger können jederzeit kommen“, befürchtet Holthaus. Auf Hallo-Nachfrage, ob die Abrissuntersagung bereits in Kraft getreten sei, teilte das Landratsamt München mit: „Das Landratsamt steht dazu bereits in Kontakt mit der Gemeinde Grünwald und wird die Eigentümerschaft des betreffenden Objekts zum beabsichtigten Erlass einer sofort vollziehbaren vorbeugenden Abrissuntersagung anhören.“

Denkmalwürdiges Sep-Ruf-Haus in München vor Abbruch: Grüne planen Protestaktion in Grünwald

Am Mittwoch, 1. März, um 17 Uhr planen die Grünwalder eine Protestaktion an der Hugo-Junkers-Straße 1, die auch Sabine Weigand (Grüne), Mitglied des Bayerischen Landesdenkmalrates, besuchen wird. Begleitet wird sie von Neven Denhauser, dem parlamentarischen Berater für Denkmalschutz.

