Sexueller Übergriff auf Frauen in Wald bei Gauting ‒ Couragierter Zeuge verhindert in einem Fall Schlimmeres

nach dem sexuellen Übergriff auf zwei Frauen in einem Wald bei Gauting sitz ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Polizei belobigt einen couragierten Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

In einem Wald bei Gauting kam es zum sexuellen Übergriff auf eine Frau und eine Seniorin. In einem Fall konnte ein couragierter Mann Schlimmeres verhindern.

Gauting ‒ Die Polizei hat einen verdächtigen Mann nach dem sexuellen Übergriff auf zwei Frauen in einem Wald bei Gauting festgenommen. Der 28-jährige Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei hat auch einen Zeugen belobigt, der in einem Fall wohl einen schlimmeren Übergriff oder sogar eine Vergewaltigung verhindert hatte.

Verdächtiger Täter nach sexuellen Übergriff auf zwei Frauen in Wald bei Gauting in U-Haft

Der mutmaßliche Täter hielt am 30. Oktober eine Frau in dem Waldstück zwischen Gauting und Königswiesen fest und berührte sie aus sexuellen Motiven, berichtet die Polizei. Die 44-Jährige wehrte sich und konnte entkommen.

Auf der Flucht traf sie auf den 65-jährigen Zeugen, der zu dem Zeitpunkt mit seinem Enkel in dem Wald spazieren war, und suchte bei ihm Schutz.

Als der Tatverdächtige den Mann erblickte, der ihn mit seinem ausgestreckten Arm und mit einem energischem „Stopp“ auf Distanz hielt und zudem mit seinem Handy die Polizei verständigte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Kurze Zeit später traf der Verdächtige auf eine 83-Jährige, sprach sie an und berührte sie ebenfalls unsittlich. Auch die Seniorin wehrte sich gegen den sexuellen Übergriff und verscheuchte den Mann. Dabei erlitt sie jedoch leichte Verletzungen.

Couragierter Zeuge schreitet ein und verhindert Schlimmeres - Polizei belobigt Mann

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten, auch aufgrund der guten Personenbeschreibung, zur Festnahme des 28-Jährigen.

Der 65-jährige couragierte Mann erhielt am Donnerstag vom Gautinger Inspektionsleiter Andreas Ruch und von Kriminaloberkommissar Sebastian Rieder von der sachbearbeitenden Kripo Fürstenfeldbruck zum Dank für sein Einschreiten ein kleines Geldgeschenk, welches vom Verein Bürger-Polizei dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurde.

Inspektionsleiter Andreas Ruch (li.) und Kriminaloberkommissar Sebastian Ridder von der Kripo Fürstenfeldbruck (re.) belobigen den couragierte Zeugen. © Polizei Gauting

