Das Räterfest um das Räter-Einkaufs-Zentrum findet heuer zum 34. Mal statt. © ve

Wie lange während des etablierten Räterfestes die Läden an einem Sonntag geöffnet sein dürfen, darüber entschied der Kirchheimer Gemeinderat. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist, dass die Besucher hauptsächlich für das Fest, weniger wegen der sonntags geöffneten Läden zum Räterfest kommen.

Heimstetten – Die Fritz Humpl-mayr Centerleitung hat mit Schreiben vom 6. Juli um die Genehmigung der Sonntagsöffnung während des geplanten Marktes „Räterfest 2023“ am 8. Oktober gebeten. Die Sonntagsöffnungen werden seit mehreren Jahren vom Gemeinderat genehmigt. An den gesetzlichen Grundlagen hat sich nichts verändert. Das Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG) eröffnet die Möglichkeit, an bis zu vier Sonntagen (mit Ausnahme im Dezember) eine Geschäftsöffnung durch eine Rechtsverordnung zuzulassen. Zuständig für den Erlass der Rechtsverordnung ist die örtlich zuständige Gemeinde. Gesetzlich vorgeschrieben ist zudem, dass diese Sonntage im Zusammenhang mit festgesetzten Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen stehen müssen.

Die Festsetzung des „Räterfest 2023“ als Jahrmarkt wurde am 8. August beantragt. Der Geltungsbereich der Verordnung wird auf dessen enges räumliches Umfeld beschränkt.



Die Vorschriften zum Erlass einer Ausnahme nach § 14 LadSchlG erfordern vor allem das Vorhandensein eines beträchtlichen Besucherstroms, wobei die Besucher aufgrund des Marktes und nicht aufgrund der Sonntagsöffnung angezogen werden müssen. Das Offenhalten der Verkaufsstellen darf dementsprechend nicht im Vordergrund stehen. Das „Räterfest“ im Räter-Einkaufs-Zentrum zieht einen beträchtlichen Besucherstrom an und findet jährlich, nunmehr zum 34. Mal in Folge, statt — es ist demnach in der Gemeinde etabliert. Besagter Markt verfügt über besondere Attraktivität, eine herausragende Anziehungskraft und ist wesentlicher Bestandteil des örtlichen Gemeinschaftswesens. Er trägt zur Förderung des sozialen und kulturellen Wohls der Gemeindebürger bei, sowohl durch die zahlreichen Marktstände, die exklusiv das typisch marktbezogene, örtlich und regional ausgerichtete Produktangebot offerieren, als auch durch das begleitende Unterhaltungsprogramm mit Hüpfburg, Kasperltheater, Clown, Büchsenwerfen und Fahrgeschäften.



Durch den Veranstalter wird das „Räterfest“ alljährlich intensiv beworben. Die Sonntagsöffnung findet dabei – wenn überhaupt – nur eine äußerst untergeordnete Berücksichtigung.



Der Besucherstrom des „Räterfests“ bietet Anlass für die Ladenöffnungen. Eine „werktägliche Prägung“ der Ladenöffnungen ist ausgeschlossen, da lediglich eine untergeordnete Anzahl der Läden öffnet. Das Verhältnis der von der Öffnung umfassten Ladenflächen ist im Vergleich zu der Fläche des Marktes gering. In der Regel sind in allen drei Kirchen die Gottesdienste bis 12 Uhr beendet. Die Öffnungszeiten sollen laut Gesetz außerhalb der Zeit der Hauptgottesdienste liegen und dürfen fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten. In der Rechtsverordnung wurden daher die Öffnungszeiten auf 12 Uhr bis 17 Uhr festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf das Normenkontrollverfahren des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. November 2015 hat der Antragsteller für das „Räterfest 2023“ eine Prognose angestellt: Er erwartet zirka 12.000 bis 15.000 Besucher und etwa 800 bis 1200 Kunden, welche die Veranstaltung ausschließlich oder überwiegend aufgrund der Ladenöffnungen aufsuchen werden.



Nun kann der Veranstalter planen: Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die als Anlage beigefügte Rechtsverordnung über die Freigabe von Verkaufszeiten während des allgemeinen Ladenschlusses der Verkaufsstellen im Rahmen des im Räter-Einkaufs-Zentrums stattfindenden Marktes „Räterfest 2023“ am 8. Oktober.