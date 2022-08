Spatenstich für Rathausprojekt in Neubiberg

Von: Iris Janda

Von links: Projektsteuerer Ferdinand Weiß, die Architekten Angela und Jan Spreen, Bürgermeister Thomas Pardeller, Dritter Bürgermeister Reiner Höcherl und stellvertretende Bauamtsleiterin Cornelia Stöberl beim Spatenstich für das Rathausprojekt. © ija

Bei bestem Wetter fand am vergangenen Dienstag der Spatenstich für die Erweiterung und Sanierung des Neubiberger Rathauses statt. Vorangegangen war ein langwieriger Planungsprozess. Dementsprechend groß war bei allen Beteiligten die Freude über den Beginn der Bauarbeiten.

Als „historischen Akt“ bezeichnete Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) den Spatenstich für das Rathausprojekt in Neubiberg, der am vergangenen Dienstag stattfand. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich zu diesem Ereignis neben Mitarbeitern der Verwaltung und einigen Gemeinderäten auch Architekt Jan Spreen sowie Projektsteuerer Ferdinand Weiß vor dem alten Rathaus ein.

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grundstein für Zukünftiges legen“, leitete Pardeller seine Rede ein. Mit der Erweiterung und Sanierung des fast 100 Jahre alten Rathauses würden moderne, zeitgemäße Arbeitsplätze geschaffen. Die Verwaltung, die derzeit in einem Gebäude am Bahnhofsplatz sowie im Haus für Weiterbildung (HfW) untergebracht ist, könne dadurch wieder zusammengelegt werden und zurück nach Hause an den Rathausplatz kommen.



Nicht nur für die Mitarbeiter würden dadurch Arbeitsprozesse erleichtert, auch die Bürger hätten dann wieder eine zentrale Anlaufstelle für alle Verwaltungsangelegenheiten. Zudem würden die derzeit von der Verwaltung belegten Räume im HfW frei werden und unter anderem für Vereine mehr Platz bieten.



„Dass es jetzt losgehen kann, ist nicht selbstverständlich“, erinnerte der Bürgermeister an den wechselhaften Verlauf des Projekts.Nachdem der Gemeinderat im Oktober 2019 wegen der Kostenentwicklung den Vorentwurf mehrheitlich ablehnte, ging es im Juni 2020 für den neu zusammengesetzten Gemeinderat erneut in die Konzeptfindungsphase. Unter Federführung des Architekten Jan Spreen wurde das Projekt überarbeitet unter nachhaltigen und klimatischen Aspekten weiterentwickelt. Im Dezember 2021 gab der Gemeinderat grünes Licht für das Bauprojekt. Dass der Beschluss für das gut 22 Millionen Euro teure Projekt mit nur einer Gegenstimme angenommen wurde, habe ihn besonders gefreut, erklärt Rathauschef Pardeller.



Bei dem überarbeiteten Konzept wurden unter anderem das Raumkonzept angepasst sowie die Tiefgaragenstellplätze von 100 auf 30 reduziert. Das Verwaltungsgebäude wird in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet und erhält neben einer modernen, zukunftsfähigen IT-Ausstattung auch einen Fernwärmeanschluss sowie Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach. Diese könnten zum Teil schon während der Bauarbeiten genutzt werden und so die Baustromkosten verringern, so Pardeller.



„Anstrengend und herausfordernd“ sei die lange Planungsphase zwar gewesen, meint Architekt Jan Spreen, allerdings habe es sich für den besseren und nachhaltigeren Entwurf gelohnt. Beispielsweise konnte im Vergleich zum ersten Entwurf die Hälfte der Betonmasse eingespart werden. „Dafür lohnt sich jede Mühe, wir bauen schließlich für die nächsten 50 bis 100 Jahre“, so der Architekt. Umbauen, ergänzen und transformieren sei der richtige Umgang mit der historischen Bausubstanz und dem kulturellen Erbe. Schließlich handle es sich um das womöglich wichtigste Gebäude für die ganze Gemeinde. Das Projekt sei ein Gemeinschaftswerk von vielen und er freue sich sehr auf Fertigstellung. „Wann das genau ist, sage ich lieber noch nicht“, so Spreen scherzend.



„Im Moment liegen wir im Zeitplan“, betont der gut gelaunte Bürgermeister auf Nachfrage. Die Freude darüber, dass es nun endlich mit dem Projekt los geht, ist ihm ebenso wie allen weiteren Beteiligten deutlich anzumerken. Der Spatenstich und die damit beginnende Errichtung des Erweiterungsbaus und die Sanierung des fast 100-jährigen Gebäudes sei ein besonderes Ereignis. „Es werden Unwägbarkeiten kommen“, ist sich Pardeller mit Blick auf die Rohstoff-Krise im Baugewerbe bewusst. Doch von dieser seien allerorts Projekt betroffen, egal ob privates oder öffentliches Bauvorhaben. Dennoch bleibt der Rathauschef optimistisch. Die Freude darüber, dass es nun los geht, scheint zu überwiegen.



Bewegung gibt es rund um das Rathaus sogar schon seit einigen Wochen: Die Baustelle wurde eingerichtet und seit Pfingsten die alte Feuerwehrgarage und das Gebäude am Rathausplatz 16 abgebrochen und abgetragen. Im November diesen Jahres sollen die Stahlbetonarbeiten für den Rohbau starten. Ab Juni 2023 beginnt planmäßig der Holzbau, sodass nach derzeitigem Stand der Bau im Dezember 2024 fertiggestellt sein soll.

