Zoff ums Würmufer bei der Bürgerversammlung in Stockdorf ‒ Kommt eine Asylunterkunft gegen Gautings Willen?

Von: Jonas Hönle

Derzeit versperren Zäune und Tore den Zugang zu einem Teil des Stockdorfer Würmufers. © Romy Ebert-Adeikis

Bei der Bürgerversammlung in Stockdorf ging es auch um die Planungen von Wohnungen und Zugang zum örtliche Würmufer und die Asylunterkunft in Gauting.

Beim ersten Ortsfest in Stockdorf war die Überraschung groß gewesen – neben Musik und Mitmachaktionen wurde an dem Maiwochenende auch eine Vision für das örtliche Würmufer präsentiert.

Mit Plakaten und Gesprächen erläuterte die Firma „Santini“, zwischen Bahn- und Bennostraße etwa 20 Wohneinheiten realisieren zu wollen und im Gegenzug den abgesperrten Uferbereich für die Allgemeinheit zu öffnen. Möglich sei etwa ein Spazier- und Radweg am Fluss.



Wohnungen und Zugang zum Würmufer - Zoff bei der Bürgerversammlung in Stockdorf

„Um das Thema ist es seit dieser Kampagne komplett still geworden“, bemerkte Günter Wurstbauer bei der Bürgerversammlung. Viele Anlieger fürchten, dass die Gemeinde das Würmufer verscherbelt. „Reicht ein nutzloser Radweg aus, damit Sie unser Flussbiotop verschandeln?“, rief ein Stockdorfer Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU) zu.

Bisher gebe es weder eine Ausschreibung noch Architektenentwürfe, erklärte die Rathauschefin den etwa 50 Anwesenden. „Es wird einen städtebaulichen Entwurf für beide Seiten des Ufers geben, der dann in Stockdorf vorgestellt und mit den Bürgern diskutiert wird. Das bereiten wir gerade vor.“ Dabei werde die Gemeinde Vorgaben formulieren, wie sie das Areal städtebaulich gestalten möchte. Dafür stehe man im engen Kontakt mit dem Eigentümer.

Auch die Anlieger wollen bereits jetzt in die Planungen eingebunden werden, wie mehrere verärgerte Rufe zeigten. Man werde „absolut ungleich“ zum Eigentümer behandelt. Dem widersprach Kössinger vehement: „Es braucht ja erst eine Basis, über die wir mit Ihnen diskutieren können.“ Sie erinnerte zudem an Diskussionen zur Ortsgestaltung 2008. Damals hätten sich die Stockdorfer mehrheitlich einen Zugang zum Ufer gewünscht.



Und noch ein anderes Argumente spreche dafür, eine Bebauung zumindest zu prüfen, wie Feuerwehrkommandant Michael Suhrbier einwandte: Es brauche dringend Wohnungen, damit junge Stockdorfer und Ehrenamtliche im Ort bleiben können.

Asylunterkunft gegen Gautings Willen?

Ein Pflegeheim gibt es an der Alpenstraße 9 schon seit 15 Jahren nicht mehr. Pläne, das Haus als Asylunterkunft zu nutzen, hatten sich vor zwei Jahren zerschlagen – bis jetzt. „Es heißt, dass demnächst 120 Flüchtlinge kommen sollen“, berichtete Anwohnerin Marie-Luise Stalter in der Stockdorfer Bürgerversammlung.

Das ehemalige Pflegeheim an der Alpenstraße. © Romy Ebert-Adeikis

Viel dazu sagen konnte ihr Bürgermeisterin Brigitte Kössinger nicht. „Die Gemeinde ist von der Regierung von Oberbayern nicht informiert worden, ich habe das nur von Flüchtlingshelfern in Gauting erfahren.“ Bei der Gemeinde sei zwar ein Antrag auf Nutzungsänderung eingegangen. Den habe man aber abgelehnt, weil es dort einen Bebauungsplan für vier Einfamilienhäuser gebe. „Allerdings hat mir der Regierungspräsident mitgeteilt, dass ich zugestimmt hätte. Ich weiß nicht, wo das herkommt“, sagte Kössinger.



Laut Stalter gebe es in der Nachbarschaft bereits 150 Flüchtlinge. „Wie soll bei einer so großen Zahl auf kleinem Raum Integration gelingen?“, fragte sie nach einem Konzept. „Die Gemeinde hat da keinen Einfluss“, sagte Kössinger.



Die oberbayerische Regierung bestätigte auf Anfrage die Pläne. Die Gespräche mit dem Eigentümer seien aber noch nicht abgeschlossen.

Statement der Regierung von Oberbayern zur Asylunterkunft

Laut einem Sprecher der Regierung von Oberbayern habe diese die Gemeinde Gauting frühzeitig über eine mögliche Nutzung der diskutierten Liegenschaft an der Alpenstraße zur Asylbewerberunterbringung und die mit dem Eigentümer des Objekts aufgenommenen Verhandlungen informiert.

Die Regierung von Oberbayern habe der Gemeinde ferner zugesagt, diese weiter einzubinden, sobald der entsprechende Mietvertrag unterschrieben ist und das konkrete Einzugsdatum absehbar ist. Beides sei derzeit noch nicht der Fall, da die Verhandlungen und Gespräche mit dem Eigentümer über die Mietsache noch nicht abgeschlossen sind.

Bei der Suche eines Nachfolgestandorts für die bestehende Gemeinschaftsunterkunft an der Ammerseestraße in Gauting sei es der Regierung von Oberbayern wichtig, dass die vorhandenen Bewohner ihren Lebensmittelpunkt möglichst beibehalten können und die Integration vor Ort fortgeführt werden kann. Das ehemalige Pflegeheim in Gauting-Stockdorf im nahen Einzugsbereich erscheine dafür als Ersatzobjekt geeignet.

Die angedachte neue Unterkunft würde von der Regierung von Oberbayern ebenfalls als Gemeinschaftsunterkunft betrieben werden und wäre damit Teil der sogenannten Anschlussunterbringung. Ein Sicherheitsdienst sei nach aktuellen Planungen für den Anfang temporär vorgesehen.

Eine Beschränkung auf bestimmte Staatsangehörigkeiten gebe es grundsätzlich nicht. Dies hängt auch immer von dem jeweiligen Zugangsgeschehen ab. Allerdings achtete die Regierung von Oberbayern im Rahmen der Belegungsplanung und -steuerung auf eine möglichst verträgliche Zusammensetzung der Bewohnerschaft.

Die Kapazität der angedachten neuen Unterkunft in der Alpenstr. würde nach der aktuellen Kalkulation knapp 100 Personen betragen. In der Praxis ist regelmäßig bereits bei einer Belegungsquote von 80 % von einer Vollbelegung auszugehen, da vor allem bei einer Belegung mit Familien nie alle vorhandene Bettenplätze gleichzeitig genutzt werden können.

In der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft an der Ammerseestraße in Gauting stamme derzeit knapp ein Drittel der dort wohnenden Personen aus Nigeria, knapp ein Fünftel aus Pakistan und ein Siebtel aus der Russischen Föderation. Insgesamt leben dort aktuell 56 Personen aus 11 verschiedenen Ländern.

Weitere Anfragen bei der Bürgerversammlung in Stockdorf „Immer mehr fahren auch bei Rot“, berichtete Manfred Lang vom Baierplatz. Die anwesenden Polizisten versprachen, ein Auge darauf zu werfen – bisher sei an der Kreuzung aber kein Unfallschwerpunkt.

Werner Siegert forderte, den Treffpunkt am Harmsplatz wiederzubeleben. „Wir sind gerade bei der Vergabe an einen neuen Betreiber. Wann er starten kann, ist aber noch unklar“, erklärte Kössinger.

„Wann kommt Tempo 30 in der Gautinger Straße?“, fragte Peter Sanne. Die Gemeinde habe dies beim Landratsamt beantragt. „Nun wurde uns vergangene Woche mitgeteilt, dass unser Lärmgutachten nicht ausreicht“, so Kössinger. Man hole jetzt Angebote für ein umfangreicheres Gutachten ein.

Manuela Michel beklagte ausfallende Busfahrten zur Realschule Gauting und nach Neuried. Kössinger wies auf einen massiven Fahrermangel hin. „Das Landratsamt erarbeitet aktuell Notfallpläne, damit der Berufs- und Schulverkehr bevorzugt bedient wird.“

