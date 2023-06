Streit wegen Hund eskaliert: Mann zieht an Bahnhof-Schranke plötzlich ein Messer ‒ Münchner Polizei ermittelt

Von: Jonas Hönle

Am Bahnhof Pullach eskalierte ein Streit wegen eines Hundes. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Zwei Männer warteten am Bahnhof Pullach an einer Schranke und gerieten wegen eines Hundes in einen Streit. Dann zog einer ein Messer.

München / Pullach ‒ Bei einem Streit am Bahnhof Pullach wegen eines nicht angeleinten Hundes zog der Besitzer vor einem Mann ein Messer. Die Polizei München ermittelt wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Mann zieht an Bahnhof Pullach ein Messer - Streit wegen Hund eskaliert

Ein 37-jähriger aus Karlsruhe wartete am Samstagabend zu Fuß an einer geschlossenen Schranke am Bahnhof Pullach. Laut Polizei kam ein 65-jähriger Mann, ebenfalls zu Fuß, hinzu und es entbrannte eine verbale Auseinandersetzung aufgrund den freilaufenden Hundes.

Daraufhin zog der Ältere ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte den 37-Jährigen damit. Dieser rief den Notruf 110, während sich der 65-Jährige bereits vom Tatort entfernte.

Polizei München ermittelt nach Messer-Vorfall

Über zehn Streifen rückten zur Fahndung aus, konnten den Gesuchten festnehmen und das Messer sicherstellen. Der Mann wies laut Polizei eine deutliche Alkoholisierung auf.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

