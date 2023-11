Als noch Eisblumen am Fenster waren: Zeitzeugen der 1930er- und 1940er-Jahre in Taufkirchen

Von: Raffael Scherer

Drucken Teilen

Eine Klassenaufnahme von Dr. Gotelinde Sutner, die als Flüchtlingskind nach Taufkirchen kam. Sie ist das Mädchen ganz links in der 2. Reihe von vorne. Auf dem Foto ist zudem ganz vorne, vor Frau Sutner, in gestreifter Jacke noch eine Zeitzeugin zu sehen, Mariele Berghammer geb. Trenner, die im Gasthof großgeworden ist. Sie hält ihre spätere Freundin, die Schwester von Frau Sutner an der Hand. © privat

Taufkirchner Vhs präsentiert mit Filmemacher Michael von Ferrari und Heimatpfleger Michael Müller „Kriegs und Nachkriegsjahre in Taufkirchen – Heimaterinnerungen“.

Taufkirchen – Die Taufkirchner Vhs hat in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Michael von Ferrari und Heimatpfleger Michael Müller Zeitzeugen der 1930er- und 1940er-Jahre in Taufkirchen interviewt. Heraus kam ein Filmprojekt, das nun am 26. November in der Vhs Premiere feiert.

Ursprünglich war gar kein Film geplant, erinnert sich die Taufkirchner Vhs-Leitung Silvia Engelhardt: „Wir hatten überlegt, im Rahmen des Jubiläums 875 Jahre Taufkirchen mit Heimatpfleger Michael Müller eine Ausstellung zu machen und überlegt, wie sich die Vhs da beteiligen könnte“, so die Leiterin. Müller schwebte gleichzeitig ein Zeitzeugencafé vor, bei dem Alttaufkirchner, die die Kriegs- und Nachkriegsjahre erlebt haben, vor Publikum von dieser Zeit berichten.

Zeitzeugen erzählen aus ihrer Kindheit

Die Filmschaffenden (v.l.): Michael Müller, Anneliese Hinterholzer, Silvia Engelhardt, Mariele Berghammer und Michael von Ferrari. © vhs

Als dann Englhardt Michael von Ferraris erster Film „Neun. Erinnerungen an bewegte Zeiten“ wieder in Erinnerung kam und sie mit ihm das Gespräch suchte, entstand die Idee, einen Film drehen zu wollen. Kontakt und eine gewisse Vertrauensbasis hatte der Heimatpfleger bereits mit mehreren Alttaufkirchnern aufgebaut, sodass sie gemeinsam in der Vhs die fünf Taufkirchner Marille Berghammer, Anneliese Hinterholzer, Anneliese Müller, Dr. Gotelinde Sutner und Peter Theimer interviewten.

Die Fünf erzählten von ihrer Kindheit in Taufkirchen, das damals 1933 mit gerade einmal 739 Bewohnern noch ein eher ländliches Dorf war. Sie erinnern sich an Kriegsjahre, die schrecklich und grausam waren, aber sich für sie auch irgendwie „normal“ anfühlten.

Kühlkammer als Bunker

NS-Aufmarsch in Taufkirchen: Das ist von der Tölzer Str. aus fotografiert. Das 2. Haus rechts ist die heutige Bäckerei Götz, ehemals Bücherl. Links im Vordergrund der Hohenbrunner Weg . © privat

So gehörte es zum Alltag, dass jeder der damals noch zahlreichen Bauernhöfe mit einem Bunker versehen war, in den man sich beim Alarm hinunter begab. Bei der Traditionsgaststätte Tanner gab es dagegen keinen Bunker, weswegen sich dort regelmäßig im Kühlraum zwischen Fleisch und anderen Lebensmitteln in Sicherheit gebracht wurde. Dementsprechend gut könne sich Berghammer, gebürtige Tanner, noch an die Kälte erinnern. Dazu gehörten auch die deutlich frostigeren Winter. Als es noch normal war, dass monatelang Eisblumen an den Fensterscheiben blühten. „Das kann sich heute keiner mehr vorstellen“, erklärt von Ferrari.

Nach seiner jüngsten Dokumentation „Ruinenschleicher und Schachterleis“, die im Oktober Premiere feierte, einem Film, in dem Zeitzeugen aus München über jene Zeit berichteten, fand der Filmemacher den Unterschied zur ländlichen Region gewaltig. „Das ist eine völlig andere Art des Aufwachsens, eine völlig andere Gesellschaftsform“, so von Ferrari. Ebenso sei er überrascht gewesen, dass fünf Interviewpartner einen ganzen Film füllen können. Bei seinen vorherigen Dokumentationen brauchte es bis zu 36 Gesprächspartner, erinnert er sich.

Bevölkerung verdoppelte sich nach Krieg

Bis Mitte November war er nun damit beschäftigt, die Interviews von Anfang des Jahres zusammenzuschneiden, nach Themen zu sortieren und mit Bildern, Fakten und Einblendungen zu versehen. Heimatpfleger Müller fand die Ortsentwicklung hochspannend: Denn nach dem Krieg 1946 verdoppelte sich die Bevölkerungsanzahl in Taufkirchen fast. Waren es 1939 noch 836 Einwohner, so waren es 1946 bereits 1521. Von den damaligen Bauernhöfen und Gebäuden steht heutzutage kaum noch etwas, dementsprechend wichtig sei es, die Kindheitserinnerungen zu dokumentieren, findet er.

Freundschaft mit Flüchtlingen

Engelhardt beeindruckte bei den Interviews allem voran die emotionale Komponente: „Die blicken in ihre eigene Kindheit zurück und versetzen sich da auch zum Teil in die Emotionen von damals. Das ist sehr schön zu sehen“, kommentiert sie mit einem Lächeln. Wenn die Augen mal kurz glasig werden und an Mimik und Gestik zu beobachten ist, wie die Kindheitserinnerungen wieder zum Leben erweckt werden.

Wie ein roter Faden zog sich dabei auch das Thema Freundschaft durch die Gespräche, fasst das Trio zusammen. Dr. Gotelinde Sutner kam damals als Heimatvertriebene nach Taufkirchen, wo sie die Wirtstochter Mariele Berghammer kennenlernte. In einem Klassenzimmer, wo damals gezwungenermaßen sieben Klassen auf einmal unterrichtet wurden, freundeten sich die Schülerinnen an – und sind bis heute Freunde. „Das zeigt ein Stück weit, dass die Gesellschaft damals schon offen gegenüber Flüchtlingen war“, erklärt Heimatpfleger Müller.

Premiere am 26. November

Premiere feiert „Kriegs und Nachkriegsjahre in Taufkirchen – Heimaterinnerungen“ am Sonntag, 26. November, um 11 Uhr im Kultur und Kongress Zentrum am Köglweg 5 im Großen Saal im Erdgeschoss. Dort bekommen dann auch die Zeitzeugen den etwa 60-minütigen Film erstmals zu Gesicht und dürfen, wenn sie mögen, im Anschluss ein paar Worte sagen, erklärt Engelhardt.

Die Vhs Taufkirchen habe zudem vor, den Film, auch ausschnittsweise, Schulen zur Verfügung zu stellen. Im kommenden Jahr werde er sicherlich auch noch das ein oder andere mal gezeigt, blickt sie voraus. Denn so ein „wertvolles Zeitdokument“ müsse auch dementsprechend behandelt werden. Die Interviews verschaffen einem besseren Zugang zur Historie bestätigt auch Heimatpfleger Müller: „Am besten vermittelbar ist Geschichte durch Zeitzeugen“, stellt er klar.

Lernen aus der Vergangenheit

Damit könne zudem am besten das Schubladendenken und Klischees aufgebrochen und überdacht werden. „Wer sich mit Geschichte beschäftigt und daraus nichts lernt, dem kann man nicht mehr helfen. Aber wir erleben heute eigentlich genau das Gegenteil, dass man nichts aus der Vergangenheit gelernt hat“, findet der 68-Jährige, der sich auch selbst noch an diverse Diskussionen mit seinen Eltern über die Nazizeit erinnern kann.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Plätze können an der Vhs Taufkirchen unter Telefon 6145140 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de reserviert werden.