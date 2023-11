Planungen für das Xperience Quariter in Taufkirchen laufen

Von: Sabine Beisken-Hengge

Teilen

Die Anzahl der Stellplätze für Pkw, Fahrräder und Busse wurden anteilig berechnet. © Sabine Beisken-Henge

Das Xperience-Quartier an der Ludwig-Bölkow-Allee bei der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen nimmt langsam Gestalt an.



Taufkirchen – In direkter Nachbarschaft zur Jochen-Schweizer-Arena entsteht in naher Zukunft das Xperience-Quartier an der Ludwig-Bölkow-Allee in Taufkirchen. Das Areal befindet sich gegenüber dem Unternehmenssitz von Airbus und der neuen Fakultät für Luft- und Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München (TUM). Bauherren und Gemeinde streben eine lebendige gemischte Nutzung des neuen Vorzeigequartiers an. Beheimaten soll die neu erschlossene Fläche nördlich des Schweizer-Propellers ein Hotel sowie ein Bürogebäude, das den Raum zur Autobahn hin abgrenzt.

Dachbegrünung, Erholungsflächen und ein Platz, der die Gebäude zu einem Ensemble zusammenbindet, kennzeichnen den Nachhaltigscharakter des Projekt. Das Bauvorhaben des Investors Art-Invest wurde bereits im vergangenen Jahr im Gemeinderat beschlossen und für gut befunden. Fragen und Diskussion ergaben sich allerdings hinsichtlich der geplanten Stellplätze, vor allem für Pkw.

Insgesamt 451 Autoparkplätze

Die Anzahl der Parkplätze, die geplant werden müssen, richtet sich nach Bedarf pro Quadratmeterzahl. Um die Berechnung anschaulich zu erklären, waren drei Vertreter der Firma Art-Invest in die Bauausschusssitzung ins Taufkirchner Rathaus gekommen. Ziel des Zusammenkommens war es, im Bauauschuss bezüglich der Anzahl der bereitgestellten Stellplätze einen Beschluss zu erwirken. „Damit endlich die Bagger rollen können“, sind sich Gemeinde und Investor einig.

Insgesamt werden 451 PKW-Stellplätze zu Verfügung stehen, zwei für Busse und 136 Fahrradparkplätze. 25 Parkplätze gehören bereits zum bestehenden Jochen-Schweizer-Gebäude, nach der Baumaßname werden es 67 sein.