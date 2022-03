Hilfe für die Ukraine aus Gräfelfing und dem Landkreis München

Von: Jonas Hönle

Hilfe für die Ukraine aus Gräfelfing und dem Landkreis München. © Marcus Brandt/dpa

Hilfe für die Ukraine - Hier können Menschen aus dem Landkreis München Plätze für Geflüchtete anmelden und Geld und Sachen spenden.

Gräfelfing unterstützt den Landkreis München bei seiner Koordinierung der Hilfe für die Ukraine. „Ich bin tief betroffen und bestürzt über die dramatische Entwicklung in der Ukraine und fühle mit den Menschen dort“, so Bürgermeister Peter Köstler. „Ich freue mich über die Initiativen in Gräfelfing, die spontan bereits entstanden sind, um schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten.“

Diese Hilfe werde jedoch in erster Linie über den Landkreis München koordiniert. Auch bei privaten Engagements soll deswegen über diese Koordinierungsstelle gegangen werden.

Die Gemeinde Gräfelfing startet auch einen Aufruf, Platz zur Aufnahme von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Bürger können Möglichkeiten direkt an die zentrale Meldestelle des Landratsamts unter koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de übermitteln.

Für Sach- und Geldspenden hat der Landkreis München eine Auflistung von Anlaufstellen und Organisationen zusammengestellt.

In Gräfelfing ist zudem eine private Sammelaktion in Kooperation mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Stefan und dem Helferkreis Asyl Würmtal entstanden. Es bestehe ein Kontakt in die Westukraine, zu einem Mitarbeiter der dortigen Caritas in der Diözese Mukatschewo.

Besonders gesuchte Güter sind Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Thermo-Unterwäsche, aber auch lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl oder Konserven. Die Spenden werden im Kath. Pfarrheim St. Stefan in der Rottenbucherstraße 20 gesammelt.

Und zwar zu folgenden Terminen:

Samstag 5. März, 10 – 12 und 15 – 18 Uhr

Sonntag 6. März, 10 – 11 Uhr

Montag und Dienstag 7./8. März jeweils, 10 – 12 und 15 – 18 Uhr

Auch hier sind Geldspenden willkommen, beispielsweise für den Kauf von Lebensmitteln. Spendenkonto der Pfarrei St. Stefan: Kreissparkasse Gräfelfing DE28 7025 0150 0050 331487

