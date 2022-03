Etwas Normalität und Halt

Von: Verena Rudolf

Auch Kinder, die nicht im Grundschulalter sind, dürfen die Kelten-Grundschule besuchen © Arno Burgi/dpa

Zwei Stunden Schule, anschließend zwei Stunden in den Hort: Die Kelten-Grundschule Aschheim begrüßt seit Montag auch Kinder aus der Ukraine.

Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sollen an bayerischen Schulen willkommen geheißen werden. „Die Kinder und Jugendlichen, die hier ankommen, sind durch die Flucht und das Kriegsgeschehen in ihrer Heimat oft stark traumatisiert. Für sie ist jetzt ein sicherer Ort besonders wichtig, um wieder etwas Normalität, Halt und Geborgenheit zu finden und das Erlebte zu verarbeiten“, sagt Kultusminister Michael Piazolo.



Die Kelten-Grundschule in Aschheim hat reagiert. Seit diesem Montag gibt es in der Schule am Herdweg eine Klasse für Kinder aus der Ukraine. „Wir wollen und sollen ja bei uns an der Schule ukrainische Kinder aufnehmen“, so Schulleiterin Ruth Lehn. „So haben wir nun eine Gruppe gebildet, in der ukrainische Kinder bei uns an der Schule Deutsch lernen können.“ Die Rektorin hat dafür eine Förderlehrerin, die zehn Stunden an der Schule unterrichtet, vom normalen Unterricht abgezogen. Gemeinsam mit einer Mutter, die in der Ukraine Englisch unterrichtet hat, wird die Aschheimer Lehrkraft von Montag bis Freitag zwei Stunden Deutsch-Unterricht halten. „Und wir haben eine Kooperation mit dem Hort, der ja bei uns im Haus ist“, fährt Lehn fort. „Nach den zwei Stunden Unterricht übernimmt der Hort die Kinder bis etwa 11.30 oder 12 Uhr.“ Zwischen dem Schulunterricht und der Betreuung durch den Hort gehen die Kinder aus der Ukraine gemeinsam mit den Aschheimer Schülern in die Pause. Wichtig ist der Rektorin, dass die Kinder zunächst möglichst gut ankommen. Sie sollen das deutsche Leben kennenlernen, die Sprache und in sicherer Umgebung in Aschheim ankommen. Auch ein gemeinsamer Spielplatz-Besuch gehört dazu. „Unser Angebot ist auch für ältere Kinder offen“, sagt die Aschheimer Rektorin. „Zehn Kinder sind es, sollten es mehr werden, könnte man die Älteren zum Beispiel an die Mittelschule in Kirchheim schicken.“



Die ukrainischen Kinder separat in dieser Gruppe an der Schule zu empfangen, hält Lehn vorerst für die beste Idee. „Sie haben schlimme Dinge erlebt, sie sollen einander in dieser Gruppe erst mal eine gegenseitige Stütze geben.“ Im Laufe der Zeit könne man ja dann darüber nachdenken, einzelne Kinder auch eine Regelklasse besuchen zu lassen. So auch die Idee des bayerischen Kultusministeriums: Die Willkommensgruppen sollen ein fester Rahmen sein, der Kontinuität, Halt und Stabilität bietet. Die Gruppen sollen den geflüchteten jungen Leuten eine geregelte Struktur im Alltag mit festen Bezugspersonen geben und einen leichteren Einstieg ins Schulsystem ermöglichen. So hält auch das Kultusministerium altersgemischte Gruppen für eine gute Möglichkeit. Hauptsache, die Kinder hätten feste Bezugspersonen. „Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine einen sicheren Hafen bieten und mithelfen, dass das Leben für sie weitergeht“, so Kultusminister Michael Piazolo.



Wer ein Kind bei der Kelten-Grundschule für die zwei Stunden Unterricht und anschließend zwei Stunden Hort-Betreuung anmelden möchte, kann mit der Schule unter Telefon 90 77 92 80 Kontakt aufnehmen. Das Kultusministerium sucht interessierte Personen für die Tätigkeit als Willkommenskraft. Weitere Informationen gibt es unter www.km.bayern.de/willkommenskraft.