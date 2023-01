Tödlicher Unfall in Gauting ‒ Rentner verliert Kontrolle über Auto und überfährt Ehefrau

Tragischer Unfall

Mit einem Schock wird ein 90-jähriger Mann aus Gauting ins Krankenhaus gebracht. Er hat seine 85-jährige Ehefrau beim Ausparken tödlich verletzt.

Gauting ‒ Tragischer Unfall in Gauting: Ein 90-jähriger Mann wollte nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei auf einem Parkplatz am Jugendzentrum in der Bahnhofstraße rückwärts aus einer Parklücke ausfahren.

Beim Ausparken die Kontrolle übers Auto verloren: 90-jähriger Gautinger überfährt Ehefrau

Hierbei kollidierte er zunächst mit mehreren Altglas-Containern auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden. Weil er sich nach Angaben der Polizei offenbar von dem Zusammenstoß erschrocken hatte, setze er ruckartig nach vorne und touchierte zunächst drei weitere Fahrzeuge, heißt es in der Polizeimeldung.

Dem Bericht zufolge soll er auch seine 85-jährige Ehefrau übersehen haben, die auf dem Parkplatz auf ihn wartete. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde mit einem schweren Schock in eine umliegende Klinik eingeliefert.

